Главу МИД Германии забросали яйцами на митинге в Вуппертале

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщили СМИ.

Как сообщает Das Erste, дипломат прибыла в город, чтобы поддержать однопартийку Мону Найбауэр, участвующую в выборах в Северном Рейне – Вестфалии. Бербок вышла на сцену, чтобы выступить перед участниками митинга, после чего из толпы в нее полетели яйца, передает РИА «Новости». Охрана быстро прикрыла ее щитами, а напавшую на министра женщину схватили полицейские.

Бербок попросила телохранителей отойти в сторону и заявила, что не потерпит угроз и таких способов выразить несогласие с властью.

«Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, – сомнительный способ реализации права на свободу слова», – подчеркнула политик.

Мероприятие после этого продолжилось, а потом Бербок спустилась к посетителям и сфотографировалась с ними.

Напомним, 27 апреля президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время его визита на север Франции, когда он общался с жителями коммуны Сержи.