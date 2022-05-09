США передали Киеву порядка 90 гаубиц

Американские военные обучили более 300 украинцев обращению с гаубицами, Киеву передано порядка 90 единиц этого вооружения, сообщили в Пентагоне.

«Более 310 украинских солдат закончили обучение по использованию (гаубиц) М777», – сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.

По его словам, еще 50 украинцев проходят обучение по использованию других средств, 15 - обучились использовать радар системы ПВО, порядка 100 человек прошли курс по использованию броневиков, а также началось обучение по ремонту гаубиц, передает РИА «Новости».

Как заявил представитель ведомства, почти все из 90 выделенных гаубиц доставлены на Украину. «Более 85 из них», – сказал он.

Ранее Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева, предусматривающий упрощенный порядок передачи техники и вооружения Украине и другим странам Восточной Европы.

Напомним, газета South China Morning Post сообщила, что власти США решили отложить поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине.