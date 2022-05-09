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Врач рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID
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Пациенты, столкнувшиеся с коронавирусом, жалуются на темные пятна перед глазами и искривление изображения, рассказала врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза Наталья Коваль.
«Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы. Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты. В лечении увеита используются разные схемы терапевтического лечения, такие как капли, инъекции, но нередко встречаются случаи, когда единственным шансом на спасение глаза является хирургическое лечение», – передает Ura.RU слова Коваль.
Также врач назвала менее опасные для человека заболевания глаза, которые связаны с коронавирусом. «Спазм аккомодации связан с COVID-19 условно. С переходом на удаленную работу в условиях пандемии увеличилась нагрузка на глаза при работе за компьютером. Поэтому возросло количество жалоб пациентов на спазм аккомодации, возникающий как следствие длительной фокусировки глаз на близком расстоянии», – отметила офтальмохирург.
По ее словам, зрительные нагрузки являются причиной более частого обращения пациентов с синдромом сухого глаза. «При работе за монитором человек реже моргает: продукция слезы и стабильность прекорнеальной слезной пленки нарушается. Появляются признаки зрительного дискомфорта, сухости и ощущения «песка» в глазах», – объяснила Коваль. В группе риска оказываются пациенты, страдающие тяжелой сопутствующей патологией. «Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная и почечная недостаточность, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, онкология, а также люди с ослабленным иммунитетом», – предупредила эксперт.
Ранее группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков.
Шольц высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте
Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением.
«Но не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем», – передает ТАСС слова канцлера. По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине. При этом канцлер заявил, что «Украина выстоит».
Ранее лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
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Welt: Россия нашла способ обойти «нефтяные» санкции Евросоюза
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Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет, пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.
Репортер напомнил, что 8 апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, запрещающий почти 3 тыс. российских судов заходить в европейские порты. При этом членам Евросоюза разрешили делать исключения, если речь идет о продуктах питания, медицинском транспорте или импорте энергии. Однако спустя месяц о строгом соблюдении ограничений не идет и речи, заявил автор.
«Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций «Роснефть» и «Лукойл» продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты», – передает РИА «Новости» слова Ветцеля.
По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией. Например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Также увеличивается количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки выросли втрое.
По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, 76 из которых – под греческим флагом. То есть по сравнению с прошлым годом республика втрое увеличила долю в транспортировке российской нефти.
Как утверждает Welt, Греция выступает против нефтяного эмбарго в отношении России. Эта мера должна войти в шестой пакет санкций.
Напомним, 3 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.
Володин сделал вывод из заявления G7 о намерении «не допустить победы» России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление лидеров стран «Группы семи» о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских Вооруженных сил, – написал Володин в своем Telegram-канале. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Против чего они выступают? – задался вопросом Володин. –
- Демилитаризации;
- Денацификации;
- Внеблокового и безъядерного статуса Украины;
- Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.
Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.
Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», – заключил спикер Госдумы.
Напомним, в воскресенье лидеры G7 в ходе виртуальной встречи заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением, высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте.
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ВКС России уничтожили доставленное на станцию Соль вооружение из США
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», – передает ТАСС слова Конашенкова.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказал он.
Конашенков добавил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.
По словам генерала, ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», установка РСЗО «Смерч» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.
«Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской.
«Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов», – сказал Конашенков.
Он отметил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники», – сказал Конашенков.
В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Джонсон призвал дать Киеву оружие, которое позволит «отвоевывать территорию»
Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В ходе разговора с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон призвали весь мир «делать больше» для поддержки Киева и «действовать быстрее». Кроме того, Великобритания считает необходимым усиливать экономическое давление на Россию, передает ТАСС.
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Как следует из заявления G7, президент Украины Владимир Зеленский назвал «конечной целью» Киева «гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем».
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Россия начала продавать нефть новым покупателям
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Россия начала продавать нефть новым покупателям, объем поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Безусловно, они (российские нефтяные компании – прим. ВЗГЛЯД) в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», – передает его слова ТАСС.
Также Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Одним из вариантов, по словам Новака, может стать расширение трубопровода в Китай ВСТО («Восточная Сибирь – Тихий океан»), а также строительство новых портовых мощностей. В настоящий момент для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа.
Между тем Новак отметил, что Россия может увеличить добычу нефти в мае по сравнению с апрелем. «Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – сказал он.
Напомним, страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
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Операция в Донбассе выполняется, нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты, заявил президент Владимир Путин.
«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», – приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что у России не было другого выбора.
Президент добавил, что сейчас «[российские] ребята воюют мужественно, героически, профессионально». «Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут – на этот счет никаких нет сомнений», – добавил Путин. Заявления прозвучали на встрече главы государства с Артемом Жогой, отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха»).
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине
Лидеры стран «Группы семи» (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине, говорится в их совместном заявлении.
«Группа семи» и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», – передает ТАСС текст коммюнике.
Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили готовность продолжать поддержку Украины.
«Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины», – говорится в заявлении.
Лидеры G7 указали, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, ее «процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах».
В документе указывается, что Украина начала с зарубежными партнерами обсуждение «механизмов безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования».
В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
«Уважаемые частные компании не должны обеспечивать выручкой от своей деятельности российский режим или его дочерние структуры, через которые осуществляется снабжение российской военной машины», – говорится в заявлении.
Ранее страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти.
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Зеленский назвал цель Киева в противостоянии с Россией
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Целью Киева является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил с территории, которую Украина считает своей, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как следует из заявления G7, Зеленский в ходе видеоконференции с лидерами стран «Большой семерки» сказал, что «конечной целью Украины является гарантирование полного ухода российских вооруженных сил и оборудования со всей территории Украины и гарантирование ее способности защищать себя в будущем», передает РИА «Новости».
Он «поблагодарил членов G7 за поддержку». Зеленский сказал, что Киев «полагается на своих международных партнеров в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей». Украина рассчитывает на их помощь и в «быстром и эффективном восстановлении экономики», «гарантировании экономической и энергетической безопасности» Украины, сказал он.
G7 заявила, что Украине с начала российской спецоперации «выделили и обещали» помощь более чем на 24 млрд долларов «на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную». В ближайшие недели планируется «увеличить коллективную краткосрочную финансовую поддержку», которая должна «помочь Украине закрыть финансовые пробелы и обеспечить базовые услуги народу», а также «поддержать долгосрочные восстановление и реконструкцию».
Напомним, лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
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Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Бригада ВСУ оставила позиции и ушла из Лисичанска
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Идут бои за Северодонецк и Лисичанск, из Лисичанска ушла «целая бригада ВСУ», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецк. Кроме того, под контролем России и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», заявил он.
Мирошник также рассказал, что «по Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов». В частности, «нанесены удары по «яме» и нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовали комсостав ВСУ и сбежавшие из Рубежного айдаровцы». Как подчеркнул Мирошник, «попытка пересидеть не удалась». Он сообщил, что продолжаются активные бои в Приволье, Шепилово и Белогоровке.
Напомним, город Попасная в ЛНР на границе с Харьковской областью Украины полностью освобожден от украинских сил. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что «после взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк».
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Немцев возмутили слова посла Украины об освобождении Берлина
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Немецкие пользователи соцсетей возмутились высказыванием посла Украины в Германии Андрея Мельника, заявившего, что Берлин от фашистов освободили украинцы. Украинского дипломата раскритиковали за искажение исторических фактов.
«Вот оно как. Украинцы освободили Берлин от фашизма, а турки потом отстроили Германию», – сыронизировал pancakebreakfast. Комментарии пользователей Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ) передает РИА «Новости».
«Конечно, украинцы были частью Красной армии. Тем более печально, что режим Порошенко/Зеленского хочет стереть всю память о советской истории и прославляет Степана Бандеру как «героя». Посещение Мельником мемориала было циничным пиаром», – отметил rachmetow.
«Пара брошенных яиц прекрасно завершили бы это мероприятие», – считает PBell.
«Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944-м», – подчеркнул technifan.
«Ну тогда большое спасибо, а еще за то, что так тепло приняли фашистов у себя на Украине», – заметил Hans-Jürgen Beier.
«Самый большой вопрос заключается в том, где фанат Бандеры Мельник служил бы во время Второй мировой войны. В сталинской Красной армии или в украинской вспомогательной части вермахта?» – задался вопросом Arnd Schumacher.
«Не могу поверить. Наверное, они пишут свою историю. А затем учителя рассказывают ее в школах. Нет слов», – подытожили пользователи.
Украинский посол в Берлине в последнее время неоднократно выступал со скандальными заявлениями в адрес германских властей и даже допускал прямые оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, за которые отказался извиняться.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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Ракеты «Оникс» уничтожили вертолеты ВСУ на площадке подскока под Одессой
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В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты, сообщили в Минобороны.
Кроме того, как сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град», в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Напомним, в начале апреля Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
Кроме того, в понедельник военное ведомство сообщило, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.
По данным Минобороны, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники. Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой народной республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области. В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар-ТБ2».
«Кроме того, сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Шийкова, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой народной республики, Павловка Луганской народной республики. Также в районах населенных пунктов Изюм и Снежковка перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч», – уточнили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2769 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В День Победы российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы.
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Послы ряда иностранных государств посетили парад Победы на Красной площади
Послы и старшие дипломаты ряда иностранных государств посетили парад в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На трибунах присутствуют в основном сотрудники посольств преимущественно ближневосточных и африканских стран, некоторые из них пришли в национальных костюмах. На парад прибыли также посол Турции в России Мехмет Самсар и посол Пакистана Шавкат Али Хан, передает ТАСС.
Перед началом парада посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник поздравил граждан с Днем Победы с Красной площади.
Парад Победы завершился в Москве. В параде в составе механизированной колонны на Красную площадь вышла новейшая военная техника.
Также прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине.
Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
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Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
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