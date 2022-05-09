Врач рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID

Пациенты, столкнувшиеся с коронавирусом, жалуются на темные пятна перед глазами и искривление изображения, рассказала врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза Наталья Коваль.

«Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы. Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты. В лечении увеита используются разные схемы терапевтического лечения, такие как капли, инъекции, но нередко встречаются случаи, когда единственным шансом на спасение глаза является хирургическое лечение», – передает Ura.RU слова Коваль.

Также врач назвала менее опасные для человека заболевания глаза, которые связаны с коронавирусом. «Спазм аккомодации связан с COVID-19 условно. С переходом на удаленную работу в условиях пандемии увеличилась нагрузка на глаза при работе за компьютером. Поэтому возросло количество жалоб пациентов на спазм аккомодации, возникающий как следствие длительной фокусировки глаз на близком расстоянии», – отметила офтальмохирург.

По ее словам, зрительные нагрузки являются причиной более частого обращения пациентов с синдромом сухого глаза. «При работе за монитором человек реже моргает: продукция слезы и стабильность прекорнеальной слезной пленки нарушается. Появляются признаки зрительного дискомфорта, сухости и ощущения «песка» в глазах», – объяснила Коваль. В группе риска оказываются пациенты, страдающие тяжелой сопутствующей патологией. «Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная и почечная недостаточность, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, онкология, а также люди с ослабленным иммунитетом», – предупредила эксперт.

Ранее группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков.