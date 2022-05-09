Концерт и выставка прошли в луганском парке имени Горького в честь 77-й годовщины Победы

Концерт и выставка, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в луганском парке имени Горького, сообщили местные СМИ.

Праздничную программу открыл оркестр и военный ансамбль «Офицеры» Министерства внутренних дел ЛНР. Затем с творческими номерами, посвященными Великой Победе, выступили коллективы Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, Луганской академической филармонии и Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, – передает Луганский информацонный центр.

«В целом программу было принято решение сделать большую и общую для того, чтобы у всех наших артистов была возможность подарить свои творческие подарки всем жителям. Также сегодня к нам приехали финалисты форума «Таврида», который организован Федеральным агентством по делам молодежи. Это наши гости из России», – сказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Он добавил, что культурные мероприятия, посвященные Дню Победы, организованы во всех регионах ЛНР, в том числе на освобожденных территориях.

Цветы к братской могиле советских воинов в парке имени Горького возложили вместе с ветеранами Великой Отечественной войны глава администрации Луганска Манолис Пилавов, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, председатель Республиканской организации ветеранов Виталий Лещенко и другие.

«Сегодня праздник омрачают события на линии фронта, потому что в основном все мужское население находится на фронте, поэтому праздник в какой-то мере теряет свой блеск. Но в целом, я думаю, вы видите, что при всем том, что людей запугивают, говорят о том, что прилетит (ракета тактического комплекса) »Точка-У», ракеты, и праздник превратится непонятно во что, люди приходят, приносят цветы к памятнику, который посвящен Великой Отечественной войне. Нам безусловно приятно, что люди понимают, что у нас есть будущее», – сказал Пилавов.

На импровизированных площадках на аллеях парка выступили коллективы художественной самодеятельности организаций и учреждений ЛНР, здесь же свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства Луганского центра народного творчества.

«Настроение прекрасное. Эмоции самые-самые, нет слов. Очень хорошие мероприятия проводятся, все достойно. Все люди рады. Мы слушали (выступление президента Росси) Владимира Владимировича (Путина), как он говорил о Донбассе. Все правильно, мы все поддерживаем. Мы за мир, за дружбу», – сказала вокалистка хора «Ветеран» луганского Дворца культуры имени Ленина Мария Скаленко.

Приобщились к праздничному мероприятию и активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», раздав прохожим георгиевские ленты.

«Мы рассказываем о значении этой ленточки детям, подросткам и благодарны поколению, которое принесло нам эту Великую Победу, отстояло мир на земле. Сотни георгиевских лент уже раздали. Все благодарны, друг друга поздравляют, принимают эти ленты с открытой душой», – сказала активистка движения Светлана.

Председатель Совета молодых педагогов Луганска Вероника Бова отметила, что подобные мероприятия особенно важны для детей и молодежи.

«Республика делает все возможное для того, чтобы нынешнее молодое поколение приобщалось к таким событиям, интересовалось и знало свою историю, – сказала она. – Настроение сегодня двойственное: и трепет в душе, и какие-то нотки грусти, потому что не все сегодня могут принять участие в празднике, не было парада, как мы уже привыкли видеть наших ребят на площади. Тем не менее одновременно есть и радостное, приподнятое настроение. Конечно, надо разделять этот праздник Победы».