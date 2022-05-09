Эксперт: Путин подчеркнул преемственность поколений защитников Отечества

Президент сказал, что унизить Россию нельзя, она никогда не откажется от своих традиций, своей истории. Как в дни Великой Победы, Россия сильна своим многонациональным единством, сказал газете ВЗГЛЯД лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич по поводу речи Владимира Путина в ходе парада на Красной площади.

«Президент России Владимир Путин выступил с очень содержательной, структурированной и выверенной речью. Все было емко и расставлено по своим местам», – отметил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

В своей речи президент сделал акцент на абсолютной преемственности поколений защитников нашего отечества в 1941-1945 и 2020-2022 годах, добавил Клинцевич. «Это абсолютная преемственность – правнукам пришлось снова защищать от националистов-фашистов целостность нашего государства», – отметил собеседник.

Владимир Путин, указал Клинцевич, подвел итог тому, о чем говорили эксперты и СМИ: спецоперация России на территории Украины – это единственное правильное решение в нынешней ситуации. «Не будь этой спецоперации, была бы большая беда. Президент еще раз сказал, что унизить Россию нельзя, Россия никогда не откажется от своих традиций, своей истории и не позволит ее никому переписать», – убежден лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Клинцевич также отметил традиционную благодарность государства ветеранам Великой Отечественной войны, для них создаются все необходимые условия и проявляется уважение. «Президент также рассказал о поддержке участников спецоперации, их семей. Это очень важные моменты. Все это увязано с многонациональным единством нашей страны. Как в те времена, в дни Великой Победы, так и сегодня – в нашей многонациональной стране. Люди разных национальностей по-прежнему единый российский народ, который отстаивает свою независимость», – указал Клинцевич.

По его словам, парад был компактным, красивым и полноценным, несмотря на отмену воздушной части из-за непогоды.

В ходе парада на Красной площади в Москве Владимир Путин сказал, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение. «Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», – констатировал российский лидер.

Глава государства отметил, что День Победы близок и дорог каждому из нас. «В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» – дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов», – подчеркнул Путин.

В параде на Красной площади были задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения.