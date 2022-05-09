Путин дал оценку параду Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо – и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», – отметил Салюков, который командовал парадом, передает РИА «Новости».

Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. «У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то что видели, уже впечатляет», – пояснил Салюков.

Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего – в Алабино. «Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади», – заключил он.

В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.