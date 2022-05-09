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Главы ЛНР и ДНР поздравили жителей с Днем Победы
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Главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин поздравили жителей с Днем Победы и рассказали, как сегодня силы республик освобождают населенные пункты.
«Уже 77 лет День Победы остается для каждого из нас священным великим праздником, наполненным бесконечной гордостью за подвиг советского народа – солдат Красной армии, тружеников тыла – всех, кто в 1945 году разгромил коричневую чуму», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.
«К большому сожалению, фашизм снова поднял голову. Сегодня украинские националисты, подобно немецким захватчикам, пытаются сломить нашу веру, волю, любовь к Родине, уважение к истории, памяти предков – минувшие годы отчетливо показали, что у них это никогда не получится. Воспитанные на примерах истинного героизма и мужества, стойкости духа, преданности Отчизне, как и во время Великой Отечественной войны, люди разных возрастов, профессий и национальностей объединились, чтобы нанести сокрушительный удар по нацизму – теперь украинскому», – продолжил глава ЛНР.
Он добавил, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные Силы России «с тяжелыми боями освобождают наши города, районы и села».
«Перед нами стоит более глобальная цель, общая задача – полное очищение Родины от нацизма. Только так мы сможем подарить процветающее мирное будущее нашим детям, заложить прочный фундамент для развития республики», – заявил он.
Пушилин в свою очередь также поздравил жителей с Днем Победы. Он подчеркнул, что день великой Победы не потеряет значимости и через десятки лет. По его словам, эта дата относится и к настоящему, и к будущему.
Путин обратился к жителям Украины
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Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля.
Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей».
«Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин.
В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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ВС России уничтожили корвет ВМС Украины возле Одессы
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Также был уничтожен корвет. «В районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241», – добавил он.
Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье.
В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники. Также в течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также в районе города Одессы сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».
Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.
Вместе с тем ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.
Ранее сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».
В субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.
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Шольц высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте
Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением.
«Но не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем», – передает ТАСС слова канцлера. По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине. При этом канцлер заявил, что «Украина выстоит».
Ранее лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
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Пленный комбриг ВСУ рассказал о британских наемниках в морской пехоте
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В морской пехоте Украины служили два британский наемника, стремление и мотивы иностранцев служить в ВСУ непонятны, заявил пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков.
По его словам, наемники называли себя «искателями приключений», передает РИА «Новости».
«В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет. <...> Одного звали Эйден, второго, честно говоря, не помню. Оба британцы. <...> Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Я им говорю: для чего, смысл, вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, мы как искатели приключений», – отметил он.
Информацию о наемниках в морской пехоте ВСУ подтвердил и пленный комбриг Владимир Баранюк. По его словам, один из иностранцев находился на должности снайпера.
«На «Азовстали» не готов сказать, что делали иностранцы, потому что я там не бывал. А вот у нас (на «Азовмаше») иностранцев не было. У нас только в батальоне первом отдельной морской пехоты служили два иностранца. <...> Один был на должности снайпера, другой не знаю на какой должности находился», – добавил Баранюк.
Кормянков также рассказал, что от мысли про украинского военного с немецким гранатометом в руках ему не по себе. По его словам, его предки «конечно, воевали» в Великую Отечественную войну, были «партизанами в брянских лесах» и очень бы удивились тому, что внук воевал плечом к плечу с «азовцами» (против которых в России возбуждено уголовное дело).
«Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины», – заявил он.
Говоря о военной помощи, поступающей на Украину с Запада, в частности о немецких гранатометах, которыми те воевали во Второй мировой, Кормянков заявил, что «это смешно».
«Конечно, смешно... Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так... Я думаю, что они всем были бы расстроены», – добавил он.
Ранее командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Баранюк рассказал, что высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ сражался плечом к плечу с нацбатальоном «Азов» (против бойцов полка в России возбуждены уголовные дела).
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Welt: Россия нашла способ обойти «нефтяные» санкции Евросоюза
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Танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет, пишет обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель.
Репортер напомнил, что 8 апреля ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, запрещающий почти 3 тыс. российских судов заходить в европейские порты. При этом членам Евросоюза разрешили делать исключения, если речь идет о продуктах питания, медицинском транспорте или импорте энергии. Однако спустя месяц о строгом соблюдении ограничений не идет и речи, заявил автор.
«Нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций «Роснефть» и «Лукойл» продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты», – передает РИА «Новости» слова Ветцеля.
По его словам, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией. Например, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Также увеличивается количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки выросли втрое.
По данным страховой компании Lloyd's, в апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров, 76 из которых – под греческим флагом. То есть по сравнению с прошлым годом республика втрое увеличила долю в транспортировке российской нефти.
Как утверждает Welt, Греция выступает против нефтяного эмбарго в отношении России. Эта мера должна войти в шестой пакет санкций.
Напомним, 3 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия переходит на иранские схемы продажи нефти.
Британцы разозлились на Джонсона из-за выплат Украине
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Читатели британской газеты Daily Express резко высказались против недавнего решения премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в 1,3 млрд фунтов.
По мнению комментаторов, Джонсон использует деньги налогоплательщиков, однако не заботится об их проблемах, усилившихся на фоне роста инфляции, которая, по прогнозам Банка Англии, в этом году превысит 10%.
«Благотворительность начинается дома. Борис должен помогать британцам с нашими ценами на еду и энергию. Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем. Какие еще страны раздают такую сумму денег, пока их собственный народ страдает?», – передает РИА «Новости» слова пользователя с никнеймом SamMarieHowie.
«И все это в то время, когда он лишает наших собственных пенсионеров, не выполнив обещанную им тройную блокировку. И он пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время. Он повышает нулевые налоги на нашу энергию и отказывается отменить НДС. Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании», – написал smujsmith.
«У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на порно для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом», – высказался Chester sky diver.
«Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию, подкормить военно-промышленный комплекс и использовать смерть и разрушения как прикрытие своей несостоятельной схемы валютной пирамиды из бесполезных, ими же созданных долгов», – считает Waythrough.
«Борис расставил приоритеты и не может угодить всем, уж извините. Хороший имидж в мировых СМИ для него просто бесценен!», – уверен Noch'n Rollmops.
«Борис Джонсон думает только о Борисе Джонсоне и репутации на международной арене. Забавно, у него есть деньги, чтобы передать их всем, кроме этой страны. Он должен сосредоточиться на британцах, которые борются с повседневными расходами на проживание, нехваткой жилья из-за мигрантов и полным отсутствием каких-либо действий в отношении затрат на энергию. Он был избран, чтобы представлять народ Британии, чтобы мы не жили в нищете, отдавая наши деньги на иностранную помощь и субсидируя конфликты, разжигая ситуацию и подвергая эту страну опасности. Джонсон, ты не Черчилль и никогда им не будешь! Так что делай свою чертову работу!», – написала June Ward.
Ранее Минобороны опубликовало видео допроса наемника из Британии Эндрю Хилла, воевавшего на Украине, британец в ходе беседы посоветовал сильно подумать всем остальным желающим помочь ВСУ, стоит ли это делать. По его словам, ему обещали плату за его деятельность, но деньги так и не поступили. Также Хилл сообщил, что до этого не бывал в других странах в качестве наемника.
Володин сделал вывод из заявления G7 о намерении «не допустить победы» России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление лидеров стран «Группы семи» о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских Вооруженных сил, – написал Володин в своем Telegram-канале. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине.
«Против чего они выступают? – задался вопросом Володин. –
- Демилитаризации;
- Денацификации;
- Внеблокового и безъядерного статуса Украины;
- Права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.
Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа.
Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», – заключил спикер Госдумы.
Напомним, в воскресенье лидеры G7 в ходе виртуальной встречи заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.
Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением, высказался против «навязанного мира» в украинском конфликте.
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ВКС России уничтожили доставленное на станцию Соль вооружение из США
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ», – передает ТАСС слова Конашенкова.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказал он.
Конашенков добавил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населенными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.
По словам генерала, ракетными войсками РФ уничтожены пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», установка РСЗО «Смерч» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.
«Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что российская артиллерия поразила еще шесть пунктов управления украинской.
«Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов», – сказал Конашенков.
Он отметил, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники», – сказал Конашенков.
В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники, добавил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В «Азове» выступили с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ
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Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко заявил, что командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк пытался покинуть окруженный Мариуполь, взяв с собой людей, танки и боеприпасы, но попал в плен к войскам РФ.
«Можно было бы убежать, как трус, думать только о собственное жизни, но не думать о своем долге, присяге, которую принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который был дан. И он попытался сбежать из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами. Из Мариуполя нельзя прорваться, но, если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь себе продлить», – сказал офицер управления разведки националистического полка «Азов» Илья Самойленко в ходе он-лайн включения из «Азовстали». Видео размещено на YouTube-канале «Громадское ТВ».
Командир полка «Азов» Денис Прокопенко также раскритиковал действия Баранюка, указав, что неизвестно, давал ли ему кто-то приказ на прорыв из вышестоящего руководства.
«Неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто уйти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Также большое количество людей были брошены на произвол судьбы, они просто попали в плен. Если бы этого не произошло, с этой бригадой мы еще долго могли бы держать оборону на правом берегу, но фланг оказался обнажен», – рассказал Прокопенко.
Ранее стало известно, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк и начальник штаба, полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после того, как они после попытались выйти с территории машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны прорывался к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.
«Киев говорил держаться. Держаться... Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас... Ну получается, что врали. Обещали помощь определенную. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», – сказал военный. Он добавил, что к Киеву неоднократно обращались за помощью, просили «повлиять» на их судьбу. «Возможно, какими-то другими, ну, может быть, политическими решениями, может быть, еще как-либо. Но разрешения сдаться в плен не просил я», – добавил полковник.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев отказался помогать блокированным в Мариуполе военным и как он намерен формировать вторую армию с западным вооружением.
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Обнародованы чертежи подземных уровней завода «Азовсталь»
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Планы подземных уровней предприятия «Азовсталь» в Мариуполе оказались в распоряжении телеканала «Звезда».
К ним прилагается различная сопроводительная документация. На изображениях можно увидеть уникальные чертежи, на которых показано, как устроена «Азовсталь» изнутри, передает «Звезда».
Кроме того, удалось сфотографировать обложки технической документации, в которой содержится генплан, информация о транспортной системе предприятия, сведения о технологии производства и воздухоснабжении помещений.
Ранее российские военные завершили эвакуацию гражданских с «Азовстали».
Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе в субботу эвакуировали еще 50 человек. Общее число эвакуированных с территории предприятия мирных граждан достигло 176 человек.
Днем ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали с металлургического комбината «Азовсталь» около 500 человек. Позже с предприятия вышла группа мирных граждан из 12 человек, через некоторое время территорию меткомбината «Азовсталь» покинули еще 13 мирных граждан.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Минобороны показало видео уничтожения переправы войск Украины
Минобороны показало видео уничтожения высокоточными ракетами понтонной переправы войск Украины.
На видео показана съемка с беспилотника реки, через которую наведен понтонный мост.
«Кадры уничтожения понтонной переправы ВСУ, наведенной для переброски резерва бронетехники и личного состава», – говорится в описании к ролику, которое Минобороны разместило в своем Telegram-канале с хэштегом #ТочноVцель.
«Объективный контроль велся расчетом беспилотного летательного аппарата», – отметили в ведомстве.
Ранее в воскресенье Минобороны показало, как береговой комплекс «Бастион» поразил наземную цель на Украине ракетой «Оникс».
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Лидеры G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине
Лидеры стран «Группы семи» (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине, говорится в их совместном заявлении.
«Группа семи» и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», – передает ТАСС текст коммюнике.
Лидеры G7 в ходе виртуальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили готовность продолжать поддержку Украины.
«Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины», – говорится в заявлении.
Лидеры G7 указали, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, ее «процветающее и демократическое будущее в международно признанных границах».
В документе указывается, что Украина начала с зарубежными партнерами обсуждение «механизмов безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования».
В заявлении G7 говорится также, что частные компании не должны обеспечивать российские власти средствами, которые пойдут на финансирование вооруженных сил.
«Уважаемые частные компании не должны обеспечивать выручкой от своей деятельности российский режим или его дочерние структуры, через которые осуществляется снабжение российской военной машины», – говорится в заявлении.
Ранее страны G7 взяли обязательство отказаться от импорта российской нефти.
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Российские блогеры высмеяли Тимошенко на каблуках и в бронежилете в Харьковской области
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Журналисты и блогеры отреагировали на появление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в районе Северная Салатовка на северо-востоке Харькова на каблуках и в бронежилете на фоне боевых действий.
Политик появилась в кадре на каблуках и в бронежилете. Особое внимание Тимошенко уделила образовавшейся на дороге воронке, которую, по ее словам, необходимо засыпать как можно скорее.
«Юлия Тимошенко на каблуках и в бронежилете позирует на фоне разрушений в Харькове. Девочки такие девочки», – написала телеведущая Ольга Скабеева в Telegram.
«Не все клоуны еще засветились на фоне войны. Вот и Тимошенко в бронике и на каблуках решила попозировать на окраинах Харькова», – написал автор Telegram-канала «Небожена».
Тем временем украинские авторы Telegram-канала «Украина 24/7» предположили, что каблуки «нужны для меньшего соприкосновения с землей, чтобы уменьшить риск наступить на мину».
Ранее украинские СМИ распространили фотографию Тимошенко с автоматом в руках у стен киевского МВД.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про желающих записаться в его батальон, пожаловавшись на нехватку оружия.
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Военный эксперт предсказал самоуничтожение националистов с «Азовстали»
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На заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства, поэтому солдаты ВСУ «готовятся к самоуничтожению», заявил военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Недавно была очередная попытка националистов и их сторонников выйти с «Азовстали» на боевые позиции. Она была достаточно результативно воспрепятствована», – приводит слова Насонова телеканал «360».
По его словам, скорее всего, в ближайшее время будут видны результаты работы Вооруженных сил России.
«Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов «Азовстали» кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения.Поэтому я думаю, что в течение объективно ближайшего времени будут какие-то результативные действия. То ли предполагаемая сдача в плен, то ли самоуничтожение – что абсолютно точно нельзя исключать, то ли попытка прорыва», – отметил он.
Также он подчеркнул, что «попытка самоуничтожения» – это вполне вероятный сценарий, по примеру советских фильмов.
«Если они все в наколках, если они до этого очень активно публиковались в соцсетях, где показывали свой послужной список и проявляли поддержку фашиствующим властям, то такой вариант событий очень даже легко представить», – уточнил эксперт.
Кроме того, он заявил, что уничтожение российскими военными командного пункта механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области – крупный успех, поскольку для ВСУ именно бригада является основной оперативной единицей. По его словам, ликвидация подобных пунктов осложняет управление и вносит большую дестабилизацию в действия противника.
Насонов указал, что уничтожение корвета ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы говорит о том, что, вероятно, могли быть возобновлены поставки вооружения для военных кораблей, поэтому до момента их применения произошло воздействие российских средств поражения.
«Действительно, ВСУ терпят поражение на сухопутном театре военных действий и сдвигают активность в сторону побережья и морской акватории. Несколько попыток было активничать в районе острова Змеиный. Именно над морской акваторией были уничтожены и самолеты, и вертолетная группировка. Три из четырех вертолетов были с десантом. То есть они пытались осуществить некий тактический маневр», – отметил эксперт.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы, а также узел связи военного аэродрома Червоноглинское.
Также сообщалось, что поставленное США и Евросоюзом вооружение Украине уничтожено ударами «Искандеров».
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Эксперт рассказал о мошенничестве лжебеженцев с Украины
Мошенники притворяются беженцами с территории Донбасса и просят материальную помощь у россиян, рассказал руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.
«Злоумышленники активно эксплуатируют любые инфоповоды, тем более, когда речь заходит о благотворительности. К сожалению, отличить злоумышленника от человека, которому действительно нужна помощь, бывает очень сложно. Фейковых объявлений тысячи. Эта схема попарена, потому что действенна. Она максимально простая. Не нужно быть компьютерным гением и ни в чем разбираться. Мошенники, которые наживаются на желании людей помочь ближнему - это, на мой взгляд, самые отвратительные люди. Глубже падать уже некуда, но, к сожалению, их достаточно много», – передает Ura.RU слова Вураско.
Он предупредил, что даже если человек, который просит о помощи, предоставляет сканы документов, они могут быть ненастоящими. «Есть целая индустрия, которая работает даже не на подделку, а создание виртуальных фейковых документов. Все это налажено, стоит копейки, нарисовать все что угодно можно», – добавил эксперт. Аналитик призвал не общаться с нуждающимися не напрямую. «Если вы перечисляете деньги физлицу, вы не можете контролировать, как дальше они будут использованы. Вы даже не можете быть уверены в том, что эти деньги попадут к тому человеку, которому, вы считаете, что помогаете», – предупредил он.
По его словам, чтобы помощь добралась до нуждающихся, лучше обращаться в специализированные фонды. Организацию можно проверить. У нее будут финансовые ресурсы, отчетность. Есть и фейковые фонды. Поэтому, прежде чем начать помогать, стоит убедиться, что это реальная организация. Очень популярный прием у мошенников – взять существующее объявление, поменять в нем платежные реквизиты и запустить его дальше гулять по сети», – объяснил Вураско.
Ранее ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с помощью VPN.