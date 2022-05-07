Володин призвал привлечь к ответственности США за преступления Киева

Руководство Соединенных Штатов должно нести ответственность за совершаемые киевскими властями преступления, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что глава Белого дома Джо Байден признавался в обмене разведывательной информацией с Украиной.

«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны», – указал спикер Госдумы.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что из-за некомпетентности действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной могут погибнуть миллионы людей.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели флагмана ЧФ России – российского ракетного крейсера «Москва». Об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем бывший командующий ЧФ ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».

В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.

Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

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