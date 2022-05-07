Володин призвал привлечь к ответственности США за преступления Киева

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7 мая, суббота | Последнее обновление — 16:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша выступила против проведения посольством России торжеств 9 мая
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Запас прочности системы, которую создали для нас деды, окончательно исчерпан, она подошла к своему концу – и на нашу долю выпал ровно тот же жребий, что и им: борьба за переустройство мира, где России противостоит коллективный Запад.
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Кумир поет свою тысячу слов. А никому неизвестные мальчики крепостью своей руки, крепостью своего духа спасают в том числе и кумира этого от смерти. Потому что кому будут нужны его тысяча русских слов, если не будет на земле больше русских.
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Украина считает мирных людей в катакомбах «Азовстали» своими. А азовцы являются военнослужащими Украины. Почему Владимир Зеленский позволяет менять граждан на еду? Да все просто: Зеленский ничем не отличается от азовцев.
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В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Володин призвал привлечь к ответственности США за преступления Киева
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Руководство Соединенных Штатов должно нести ответственность за совершаемые киевскими властями преступления, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что глава Белого дома Джо Байден признавался в обмене разведывательной информацией с Украиной.
«После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны», – указал спикер Госдумы.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что из-за некомпетентности действующих властей Соединенных Штатов в ситуации с Украиной могут погибнуть миллионы людей.
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели флагмана ЧФ России – российского ракетного крейсера «Москва». Об этом же заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Между тем бывший командующий ЧФ ВМФ России Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва».
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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СБ ООН единогласно принял заявление по Украине
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Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции РФ единогласно принял заявление по Украине.
«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», – приводит РИА «Новости» слова заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса.
В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать международные споры мирными средствами. «Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», – сказано в заявлении. Также Совет Безопасности просит генсека ООН информировать Совбез о развитии ситуации.
Заявление председателя является документом СБ ООН, которое согласовывается с участием всех членов Совбеза. Документ делается от имени председателя, при этом не имеет обязательной силы по сравнению с резолюцией, передает ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские военные вышли в районе «Азовстали» с белым флагом
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Группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Навстречу ВСУ выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Это первый личный контакт сторон за все время боев в Мариуполе», – отмечается в Telegram-канале военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного.
Ранее сообщалось, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек. Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о провале попытки контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка.
«Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. «Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление» с треском провалилось. В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. Уцелевшие по счастливому стечению обстоятельств укронацисты по традиции обратились в бегство», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Помимо всего прочего, был взят в плен один из нападавших. После непродолжительной беседы с нашими бойцами военнопленный выложил ценную информацию о местонахождении пункта управления противника в районе Воеводовки. Исходя из полученной информации, пункт управления вскоре был успешно уничтожен. Также билет в один конец получили командир нападавшего батальона и командир роты», – сообщил Кадыров.
«Очередная победа наших ребят не обошлась без ценного трофейного вооружения и специальной военной техники. Шаг за шагом российские войска приближают неминуемый конец бандеровских прихвостней и всей остальной погани. Не будет с нашей стороны внезапного всплеска милости по отношению к националистам после всех совершенных ими зверств!», – заявил Кадыров.
В четверг советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ при условии поставки Западом большого количества оружия в первых числах июля якобы могут начать контрнаступление. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал явление о контрнаступлении ВСУ под Харьковом и Изюмом блефом.
Напомним, страны Запада продолжают заваливать Украину оружием в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это означает для спецоперации на Украине?
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В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту на 9 Мая
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Украинская сторона намеревается ударить по Крымскому мосту на День Победы, 9 мая, заявил представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш.
«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту», – заявил Слайдиныш в эфире Латвийского радио, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по этому мосту прибывает снабжение для южного направления Вооруженных сил России.
Между тем член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что защита Крымского моста ведется круглосуточно. «Уже не первый раз мы слышим о намерении Украины нанести удар по Крымскому мосту. Но мы знаем, что защита Крымского моста ведется в круглосуточном режиме», – сказал он в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, на мосту действуют жесткие меры безопасности по транспорту, также «очень хорошо работает ФСБ» с гражданским населением по выявлению диверсионных групп.
«Мост защищен средствами воздушной обороны, в частности, обеспечена и подводная защита», – сказал сенатор.
Цеков предположил, что российские спецслужбы, вероятно, уже отследили возможную угрозу и предпримут соответствующие действия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные операции вооруженных сил Украины якобы не распространяются на территорию России.
В минувшее воскресенье в Курской области обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт назвал обрушение моста диверсией. Днем ранее в Курской области обстреляли со стороны Украины пункт пропуска Крупец.
Помимо этого, в минувшую субботу снаряды попали по поселку в приграничном с Украиной районе Брянской области. Днем ранее отделение погрануправления ФСБ в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.
Глава Херсонской области назвал регион неотъемлемой частью России
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Херсонская область уже является «неотъемлемой частью большой семьи» – Российской Федерации, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.
«Мы, как и прежде, будем открыты для всех, кто хочет побывать на юге, здесь, именно в Херсонской области, у Черного моря, и являемся мы теперь уже неотъемлемой частью большой семьи – Российской Федерации», – сказал Сальдо, передает РИА «Новости».
По его словам, «сейчас можно свободно и спокойно приезжать в Херсон, в том числе из любой территории Российской Федерации».
В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал не забегать вперед в вопросе о статусе Херсонской области, заявив, что это будут определять жители региона.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. После того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты «Точка-У», местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная
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Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что «здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил».
«В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная», – добавил он.
Попасная находится в западной части республики, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тыс. человек.
После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева.
Ранее в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский после апрельских политико-дипломатических скандалов с Германией призвал канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая, передает британский аналитический центр Chatham House.
«Говоря об Олафе Шольце, он приглашен на Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованны, чтобы понимать это», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеленский добавил, что соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, Шольц заявил, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В ответ посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что «играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному», имея в виду немецкий фразеологизм «играть обиженную ливерную колбасу» (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen), обозначающий обидевшегося без основания. Высказывание Мельника разозлило немцев. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.
Между тем в четверг Штайнмайер провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором они обсудили «недоразумения прошлого». Штайнмайер заверил украинскую сторону в поддержке Берлина. Зеленский пригласил визави, а также все высшее руководство ФРГ с визитом в Киев. После этого Шольц заявил, что в ближайшее время Украину посетит глава МИД Анналена Бербок.
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Абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации
Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7, это освободит их от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в телекоммуникационных структурах республик Донбасса.
По словам источника, с 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.
Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх.
При этом замена SIM-карты пока не потребуется. Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. Кроме того, жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.
Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр: например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.
«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», – сказал, в свою очередь, замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
«Жители ЛНР смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код. Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», – заявил и.о. Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Еременко Андрей.
«Мы поддерживаем такой шаг России и благодарны за возможность осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР на вызовах является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров с Россией. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заявил Министр связи ДНР Игорь Халепа.
Ранее операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины были присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
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Китай назвал Украину «пушечным мясом» Запада
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Западные страны намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей, заявил министр иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.
«У Китая нет каких-либо геополитических целей в этом кризисе. Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца», – цитирует «Известия» Лэ Юйчена.
Глава китайского МИДа предположил, что некоторые большие страны заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, а также не о жизнях и безопасности жителей Украины. По словам дипломата, Украину используют в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Россию и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей.
Ранее Китай обвинил НАТО в провоцировании конфликта в Европе.
До этого США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
Газета ВЗГЛЯД писала, как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте.
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Глава Херсонской области заявил о стремлении региона войти в состав России
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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», – приводит слова Стремоусова РИА «Новости».
Как заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, если понадобится, власти региона готовы обратиться с вопросом о включении Херсонской области в состав Российской Федерации. «Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», – сказал Стремоусов.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Он назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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В Минобороны заявили о сбитом над территорией ЛНР украинском Су-27
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Самолет Су-27 ВВС Украины сбит в ЛНР, также там перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами ПВО сбит самолет Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной республики», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что было уничтожено семь беспилотников над населенными пунктами Харьковской области, ДНР ЛНР и в районе острова Змеиный.
«Также в районе города Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», – заключил генерал-майор.
Всего за время проведения специальной операции, по данным российского военного ведомства, уничтожено 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотников, 291 ЗРК, 2 тыс. 867 танков и других бронированных машин, 331 установка РСЗО, 1 тыс. 345 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 тыс. 698 единиц специальной автомобильной военной техники.
Ранее в пятницу Конашенков сообщал, что ВС России высокоточными авиаракетами поразили 31 район сосредоточения живой силы армии Украины.
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В Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией, они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой.
«Будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией. Они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов», – сказал Шеремет РИА «Новости».
По его словам, экономическая интеграция освобожденных регионов с Россией позволит в разы сократить время их восстановления и развития. «Эти регионы со временем станут по своим темпам развития сродни Крыму», – подчеркнул депутат.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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За день с территории «Азовстали» эвакуировали 50 мирных жителей
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Еще одну группу мирных жителей эвакуировали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказали в Минобороны России.
«Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая», – сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Общее число эвакуированных за день – 50 человек, в том числе 11 детей, сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.
Первый автобус отправился в сторону пункта временного размещения в Безыменном в 18.00 мск в сопровождении военных, последний около 21.00.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
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Турчак заявил о возвращении находившихся в плену у «Азова» моряков из Херсона
Удерживаемые в заложниках националистами «Азова» (запрещен в России) девять моряков из Херсона вернулись домой, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Сегодня вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным вернули домой, к семьям девять моряков из Херсона. Почти полтора месяца их удерживали в заложниках нацисты «Азова» в порту Мариуполя», – цитирует Турчака РИА «Новости».
Он уточнил, что в первые дни боев члены «Азова» установили мины на единственном фарватере в Азовском море. Это заблокировало суда, на борту которых было более 100 человек.
«Как и мирных жителей Мариуполя, их нацисты использовали как живой щит при обороне своих позиций», – указал секретарь генсовета ЕР.
«Лишь в апреле нашим бойцам удалось выбить врага и освободить всех захваченных в порту моряков. И сегодня они возвращаются к своим родным и близким. Это был долгий и сложный путь, но главное, что херсонские моряки уже дома. Спасибо нашим воинам и ребятам из Народной милиции ДНР за их спасение», – подвел итог Турчак.
В апреле старший помощник судна «Азов Конкорд» Алексей Ижевский сообщал, что украинские боевики заминировали выход из порта Мариуполя и затопили плавучие краны.
Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи
Освобожденная Вооруженными силами РФ Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб – времен нахождения региона в составе Российской империи», – приводит слова Стремоусова РИА «Новости».
Как уточнил зампред военно-гражданской администрации региона, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.
В частности, на новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.
Накануне на территории Херсонской области восстановили мобильную связь. В среду Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету. Напомним, 1 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.
Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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