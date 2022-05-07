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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.
По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 10 градусов тепла. К обеду в Москве потеплеет до плюс 15 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, местами порывами до 15-17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
В России оценили желание Польши убрать границу с Украиной
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«Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной в будущем не будет.
«Все прочитали эти слова Дуды не как «мы с украинцами братья навеки». В них слышится конкретный геополитический сигнал: Польша по-прежнему рассматривает западные части Украины как свою территорию, или, по крайней мере, как территорию, которая может войти в состав Польши на каких-то условиях», – рассказал российский политик.
«Это давняя мечта поляков. Не исключаю, что часть проживающих там выходцев из Польши, имеющих польские корни, тоже об этом мечтают», – добавил он. «Но тут важно помнить, что такие события начинаются тогда, когда национальное государство находится в состоянии распада. Именно в таком состоянии сегодня находится Украина», – отметил депутат.
«Состояние распада – это следствие самой природы современного украинского государства. Каким будет украинское государство через 10-20 лет – никто не знает», – рассказал собеседник.
«С другой стороны, Дуда, конечно, может заявлять что угодно. Но украинцев он спрашивать вряд ли станет, а вот в Москву ему придется позвонить. И здесь ему скажут, что будущее этих территорий должны определять местные жители после завершения российской спецоперации. Они сами выскажутся, в какой стране они хотят жить», – заявил депутат.
«Но Россия, естественно, выступит против расширения Польши, потому что это равнозначно расширению польской русофобии. Нас этот вариант категорически не устраивает», – резюмировал политик.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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Президент Казахстана наказал посла в Египте за предложение избавиться от названий времен СССР
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Каире Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу за нарушение этики госслужащих, сообщает пресс-служба главы государства.
Выговор объявлен за «несоблюдение требований п.9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан», передает «Интерфакс».
По данным казахстанских СМИ, дипломат предложил избавиться от названий времен СССР и Российской империи, вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское Государство.
Ранее посол России Алексей Бородавкин обратил внимание на ситуацию с русским языком в Казахстане: он заявил, что официальный статус русского языка в Казахстане закреплен на конституционном уровне, и в республике не собираются это менять.
Также Токаев заявил об опасности «языковых патрулей» в Казахстане.
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Венгрия провела красную черту в санкциях против России
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Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций [Евросоюза], но с самого начала дал понять, что есть красная черта – это энергетика», – приводит его слова ТАСС.
Орбан подчеркнул, что эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе. «Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал index.hu.
По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика займет не меньше пяти лет. Кроме того, подчеркнул он, потребуются средства на то, чтобы страна могла «перестроиться на другой порядок и перестроить заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку».
Кроме того, Орбан выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», – сказал он.
Ранее Орбан заявил председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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В узбекском землячестве объяснили массовый отъезд своих граждан из России
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Работать в России стало не так выгодно для жителей Средней Азии, поэтому они возвращаются в свои страны, заявил президент межрегионального узбекского землячества Усман Баратов.
В первые четыре месяца 2022 года в Узбекистан уехали из России 53 тыс. 84 человека, в 2021-м показатель за такой же период составлял 15 тыс. 206 человек, передает радиостанция «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией Баратов указал, что может быть причиной возврата мигрантов домой.
«Месяц назад сильно подскочил доллар, зарплата осталась на том же уровне, и многим показалось, что здесь уже невыгодно работать. Они стали уезжать на историческую родину. Есть, конечно, IT-специалисты, но их можно исчислять несколькими сотнями максимум», – пояснил он.
В конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.
Также он предлагал ввести обязательное условие для въезда иностранцев – сбор биометрических данных.
До этого в МВД сообщали, что в России резко выросло число нарушений среди мигрантов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в среднем в России мигранты работают «на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше». По его словам, стране не хватает мигрантов, из-за пандемии весомая часть из тех, кто уехал, до сих пор не может вернуться.
Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Медведев: Поляки провозгласили раздел Украины
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«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы.
«Повод для этого высказывания он выбрал более чем подходящий – День национальной конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.
По его словам, Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. «Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», – считает замглавы Совбеза.
«Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», – полагает Медведев.
Он считает, самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. «А может, они того и хотят?» – добавил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей.«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши. Что понимается под выражением «границы больше не будет», Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша в последние месяцы стала враждебной и может быть угрозой для территориальной целостности Украины.
Между тем депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что «Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу, – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
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СБ ООН единогласно принял заявление по Украине
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Совет Безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции РФ единогласно принял заявление по Украине.
«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», – приводит РИА «Новости» слова заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса.
В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать международные споры мирными средствами. «Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», – сказано в заявлении. Также Совет Безопасности просит генсека ООН информировать Совбез о развитии ситуации.
Заявление председателя является документом СБ ООН, которое согласовывается с участием всех членов Совбеза. Документ делается от имени председателя, при этом не имеет обязательной силы по сравнению с резолюцией, передает ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Псаки рассказала об отношении Байдена к направленному против ОПЕК законопроекту
Глава американского государства Джо Байден считает, что законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) может привести к непредвиденным последствиям, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.
Юридический комитет Сената одобрил инициативу, которая позволит федеральному правительству США предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. Подобный законопроект пытаются принять уже около 20 лет, передает ТАСС.
Псаки сказала, что «потенциальные непредвиденные последствия этого законопроекта требуют дальнейшего изучения и обсуждения». Она также подчеркнула, что сейчас на «мировых энергетических рынках» наступил «динамичный момент» из-за ситуации вокруг России и Украины. Белый дом «испытывает некоторые опасения по поводу возможных последствий» утверждения законопроекта.
По ее словам, Байден уверен, что «сильная политика в области конкуренции необходима для обеспечения справедливых рынков и более низких цен». США хотят, чтобы «предложение на рынке нефти соответствовало спросу», и «активно работают и взаимодействуют» с ОПЕК, сказала Псаки.
Напомним, страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по увеличению добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Лолита призвала «национализаторов» ее дома пользоваться унитазом и ершиком
Певица Лолита Милявская с иронией ответила пользователям Сети, которые призывают «национализировать» собственность артистов.
Лолита опубликовала в Telegram видео с ответом на подобные заявления.
«Когда натыкаешься на «комментаторов», которые орут, что надо национализировать имущество артистов, (я сейчас только про этот сегмент), потому что «они заработали его на зрителе страны, а тратят, как хотят», то хочется поставить акцент на слове заработали», – указала она в подписи к ролику.
В самом обращении Милявская вспомнила экскурсию в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге и, ссылаясь на экскурсовода, рассказала, что в 1917 году, «когда взяли Зимний», якобы «зачем-то разбили вазы и насрали на паркет», потому она призывает «национализаторов» в ее доме пользоваться унитазом и ершиком.
Отметим, что в начале апреля в Госдуму внесли проект закона о национализации собственности граждан недружественных стран.
Немецкое издание удалило рассказ эвакуированной с «Азовстали» украинки Усмановой
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Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта видеоматериал из Мариуполя под названием «Я думал, что я не выживу» с показаниями эвакуированной при помощи российских военных с «Азовстали» гражданки Украины Натальи Усмановой, пояснив, что материал имел «выявленные впоследствии несоответствия в содержании».
В пресс-службе издательства Spiegel заявили, что «мы все еще находимся в процессе выяснения этого вопроса (о несоответствиях в содержании), как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», передает РИА «Новости».
Там не стали пояснять, о каких именно несоответствиях идет речь. Вместо видео на странице разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором ее и других вывозили с территории завода, где блокированы украинские националисты из батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД), в село Безыменное Новоазовского района ДНР.
По данным газеты Junge Welt, удаленный ролик представлял собой трехминутную видеозапись рассказа Усмановой. На сайте агентства Reuters есть видео с ее ответами на вопросы журналистов, однако там доступен только ролик продолжительностью в минуту. В нем оставлены только слова об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере, об этом говорится и в статье агентства к этому видео.
Однако общение журналистов с Усмановой было записано на видео и представителями других СМИ, в том числе РИА «Новости». Женщина, в частности, рассказывала о том, как боевики «Азова» не сообщали ничего об открытии гуманитарных коридоров (об этом люди узнавали из радиоэфира), а также не выпускали тех, кто хотел уйти с завода. Кроме того, она сказала, что после всего Украина перестала существовать для нее как государство.
Заявление Усмановой опровергает утверждения Запада о том, что эвакуации людей с завода якобы препятствует Россия.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».
Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о причастности англичан к провокации в Буче
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История с провокациями в Буче детально обсуждалась, данные о причастных к ней сообщат своевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что граждане Великобритании осуществляли съемку в Буче и потом «вбрасывали в информационное пространство».
«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», – передает РИА «Новости» заявление представителя Кремля.
Он добавил, что информация о том, кем это было срежиссированно, «своевременно появится».
Лукашенко ранее заявил, что «показуху» в Буче организовали «англичане».
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Турции назвали Зеленского неблагодарным типом за слова о россиянах
Читателей газеты En Son Haber возмутили высказывания президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах; они призвали турецких бизнесменов прекратить продавать украинскому лидеру беспилотники.
«Неблагодарный тип. Турция тебя должна спрашивать, какое решение принять?» – возмутился Rick, передает РИА «Новости».
С ним согласен читатель по имени Эрхан. «Какое тебе дело до туристов, которые к нам приедут, я не понял?» – выразил он недоумение.
«У нас есть еще одно изречение. Если вы слишком лелеете осла, он мнит себя скаковой лошадью. Мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился. Все очень просто», – считает еще один пользователь.
«Европа, например, получает газ, да еще и стала получать в два раза больше, почему он на европейцев не злится?» – задался вопросом другой комментатор.
«У нас нет проблем с российским народом. Зачем нам портить отношения?» – написал еще один пользователь.
«Ты кем себя возомнил? Ты не знаешь, как управлять государством, и из-за этого погибли тысячи людей. Их кровь на твоих руках»,– подчеркнул А лтан Халиль Йылмаз.
«Прекратите давать наши беспилотники. Нас таким образом пугали много лет. На этот раз попугаем и мы», – призвали читатели.
Ранее бывший депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр назвал Зеленского «глупым комиком» за слова о россиянах.
Украинский лидер в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать туристов из России. Как утверждает Зеленский, «это двойные стандарты» и «несправедливость».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины.
При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
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На Байдена подали в суд
Штаты Миссури и Луизиана подали иск против главы американского государства Джо Байдена, обвинив его в сговоре с соцсетями для цензуры, сообщают СМИ.
Генпрокуроры двух республиканских штатов подали совместный иск в федеральный суд западного округа Луизианы. Иск подан против Байдена, его пресс-секретаря Джен Псаки, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и еще ряда чиновников администрации США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Администрацию Байдена обвиняют в том, что власти США «под предлогом борьбы с дезинформацией» работали с Twitter, YouTube и Meta* (признана в России экстремистской организацией). По мнению стороны обвинения, Белый дом добивался цензуры по вопросам дела против сына Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте. Утверждается, что члены администрации «принуждали, угрожали и давили на социальные сети, чтобы подвергнуть цензуре неугодных спикеров и точки зрения, используя угрозы о правительственных действиях» в их отношении.
Напомним, министерство внутренней безопасности США решило создать совет по противодействию дезинформации, которое в американских СМИ называют «министерством правды». Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал власти США главным распространителем дезинформации в истории.
Большинство поляков поддержало ввод войск на Украину
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За участие польской армии в миротворческой миссии на Украине высказались 56,8% опрошенных, если она будет организована НАТО, ООН или Евросоюзом, следует из данных исследования IBRiS по заказу «Республики».
Согласно исследованию, за введение польских солдат на Украину высказались 56,8% опрошенных, противоположного мнения было 32,5%, воздержались 10,7%, передает польская газета Rzeczpospolita.
По информации издания, за отправку войск чаще выступают мужчины и люди старше 30 лет. Также за участие в такой миссии стоят люди, имеющие высшее образование (72%), голосовавшие на последних выборах за гражданскую коалицию по-PSL (71%), а на последних президентских выборах за Симона Головнина (73%) или Христофора Босака (72%).
С предложением ввести на Украину миротворческую миссию НАТО выступил в ходе визита в Киев вице-премьер Ярослав Качинский. По его словам, миротворческая миссия будет находиться на территории Украины, с полного согласия украинских властей.
«И такая миссия очень помогла бы в гуманитарном измерении, и благоприятно изменила бы стратегическую ситуацию в Украине», – отметил он. И оговорился, что она должна иметь «прикрытие от вооруженных сил», .
Это мнение поддержал премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Никто не говорит о борьбе, мы говорим только о защите невинных людей, которые сегодня погибают», – заявил он.
Однако возможность отправки такой миссии на Украину исключил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, дав понять, что никто «не будет посылать натовских солдат или самолеты».
«Мы поступаем так, потому что на нас возлагается ответственность за то, чтобы этот конфликт не эскалировался за пределами Украины, потому что это повлекло бы еще большие страдания, смерть и разрушения», – объявил он.
Как рассуждает издание, такая миссия на Украине была бы возможна, если бы произошло «эффектное нападение русских на мирное население» или «гуманитарный конвой, с большим количеством жертв».
Польская сторона хочет направить войска на Украину, особенно на территорию Западной Украины, чтобы «охранять», пишет газета. При этом бывший офицер польской разведки отметил, что союзники Украины сделали ставку на военную поддержку этой страны.
«Видя, какие потери несут русские, они ставят не на миротворческую миссию, а на «вброс» в эту страну как можно больше оружия, чтобы ослабить Россию, вытеснить ее с территории Украины. Речь идет и о том, чтобы на оккупированных территориях развивать движение сопротивления», – рассказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу».
«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши.
Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.
О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.
В Кремле ответили на слова Лукашенко о «затянутости» спецоперации
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Российская специальная военная операция на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации.
«Операция идет по плану», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану», но полагает, что она «затянулась». По его словам, боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован. Глава Белоруссии подчеркивал, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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