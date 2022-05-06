«Волонтеры Победы» благоустроили захоронение легендарной «ночной ведьмы»

Захоронение Героя Советского Союза, легендарной «ночной ведьмы» Нины Ульяненко привели в порядок «Волонтеры Победы» Удмуртии. Аналогичные мероприятия прошли в преддверии Дня Победы по всей стране.

«Ночными ведьмами» называли женский 46-й гвардейский бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк.

Ульяненко била врага в Сталинграде, освобождала Северный Кавказ, Крым, Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию. Дошла до Берлина. Гвардии лейтенант Ульяненко произвела 905 боевых вылетов на бомбардировку войск противника. 23 Февраля 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоена звания Героя Советского Союза.

«Здесь похоронена храбрая летчица из легендарного полка «ночных ведьм», которых нацисты боялись как огня. Нина Захаровна совершила не один подвиг во время Великой Отечественной войны. Для нас, добровольцев, это повод вновь отдать дань памяти и уважения ее мужеству и верности долгу», – прокомментировал региональный руководитель УРО ВОД «Волонтеры Победы» Роман Санников, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Совместно с Управлением по делам молодежи, сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области и молодежными организациями ULutshaй, «Другое Поколение» «Волонтеры Победы» привели в порядок воинские захоронения, находящиеся на территории Воскресенского некрополя.

Там находится братское захоронение участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях города Ульяновска.

«Волонтеры Победы» по всей стране и за ее пределами благоустраивают не только крупные мемориалы, воинские захоронения, но и могилы ветеранов в небольших городах и населенных пунктах. Это делается регулярно, не только накануне Дня Победы. Мы должны не только на словах, но и на деле показывать, что мы благодарны нашим защитникам за мирное небо, за возможность говорить на родном языке. Это наш долг», – подчеркнула руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Занко.

А добровольцы Новгородской области провели Международный субботник на Мемориале «Здание бензохранилища. Здесь в январе 1942 года были заживо замурованы 30 советских солдат. Добровольцы почтили память героев и благоустроили территорию возле мемориала.

Мероприятия прошли и в Донецке. Там волонтеры привели в порядок мемориал погибшим на шахте №4/4 бис «Калиновка», которая стала местом массовой казни мирных жителей немецкими оккупационными властями 1941–1943 гг.

«Заботиться о ветеранах, благоустраивать памятные места, помогать и напоминать ежедневно о подвигах героев – вот предназначение волонтеров. Особенно это важно сейчас, когда нацизм на нашей земле вновь поднимает голову. Возвращения этого страшного зла мы не должны допустить. Поэтому надо неустанно, каждый день рассказывать о той страшной войне, о миллионах солдат, которые погибли, чтобы мы жили», – сказала региональный руководитель «Волонтеров Победы» в ДНР Ирина Макаренко.