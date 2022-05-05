На посвященной Дню Победы выставке в ЛНР выставили картины о защитниках Донбасса

В экспозиции художественной выставки, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, открывшейся в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ), представлено около 100 работ, среди которых картины о современных защитниках Донбасса.

«Выставка посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне. Эта выставка уже традиционная. Несмотря на сложное положение, наши последние события, мы приняли решение не отменять традицию и почтить память великих воинов, великих героев этой выставкой», – заявил председатель Союза художников (СХ) ЛНР Артем Фесенко.

По его словам, среди представленных есть работы и начинающих, и известных художников республики. Их картины рассказывают как о событиях Великой Отечественной и героях того времени, так и современных защитниках Донбасса. Также представлены полотна, «показывающие всю красоту мирной жизни», передает Луганский информационный центр.

«Сейчас три человека из нашей организации отстаивают идеи нашей Республики, право на существование нашей Республики», – отметил Фесенко, добавив, что художники «даже на фронте находят время создавать картины».

Главный специалист отдела туризма и охраны культурного наследия МКСМ ЛНР Инна Корничук подчеркнула, что «сегодня жители Республики, каждый на своем месте, продолжают отстаивать историю, культуру и традиции Донбасса»

Выставка продлится ориентировочно до конца майских праздников, но затем может быть продлена до конца весны.