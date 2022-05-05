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В Оренбургском госуниверситете открылся второй киберполигон в Приволжье
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Второй в Приволжском федеральном округе киберполигон открылся в Оренбургском государственном университете, он позволит специалистам отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
В России это восьмая учебная площадка по отработке сценариев защиты от киберугроз. По словам вице-премьера, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года в стране создадут 15 опорных центров Национального киберполигона, сообщается на сайте правительства России.
«В текущей ситуации повышается уровень ответственности ведомств и компаний за безопасность государственных, частных и персональных данных, а также информационных систем... Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федерального округа, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям», – заявил Чернышенко.
Всего в этом году в опорных центрах Национального киберполигона пройдет более 70 киберучений. Получить практические навыки там смогут не только профильные специалисты, но и студенты.
Для отработки кибератак в опорных центрах постоянно расширяется перечень отраслей. Будут добавлены электроэнергетический, кредитно-финансовый, корпоративный и нефтегазовый сегменты, планируется запустить нефтеперерабатывающий, транспортный, металлургический, горнодобывающий и магистральные сети связи. Это позволит закрыть потребности большинства российских организаций и проводить кросс-отраслевые учения в масштабах всей страны.
«Развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В этом году мы открываем уже третью тренировочную площадку киберполигона для отработки практических навыков защиты от киберугроз и вторую по счету – со статусом опорного центра. До 2024 года планируется увеличить количество точек присутствия Национального киберполигона в разных регионах до 15 площадок», – уточнил замглавы Минцифры Александр Шойтов.
Японский премьер счел ответные санкции Москвы «абсолютно неприемлемыми»
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали «абсолютно неприемлемыми» объявленные Москвой санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на Россию.
Кисида заявил, что «это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию, и хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением, это абсолютно неприемлемо», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.
Схожее мнение выразил и Киси: он считает, что подобные меры могут привести к «закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции».
Ранее МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну, среди них – премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в «стоп-листе» 63 человека.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран.
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Газпром нашел применение сухопутным мощностям «Северного потока – 2»
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Избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» будут направлены на развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в Газпроме. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100-процентной загрузкой.
«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», – передает ТАСС заявление компании.
При этом в том случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию «Северного потока – 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100-процентной загрузкой. «Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года», – подчеркнули в Газпроме.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. При этом в Бундестаге захотели предложить России сделку: запуск «Северного потока – 2» в обмен на согласие Москвы вновь принимать евро за газ.
В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации
Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.
«Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.
Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.
Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – заявил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.
Ранее Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России.
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В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Зеленский помирился со Штайнмайером
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу, сообщило агентство DPA со ссылкой на ведомство президента ФРГ.
Сообщается, что стороны обсудили «недоразумения прошлого». Зеленский пригласил в Киев также канцлера ФРГ Олафа Шольца и все немецкое руководство, передает РИА «Новости».
По данным Spiegel, переговоры длились 45 минут. Штайнмайер также заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. Напомним, в апреле Зеленский отказался принять президента Штайнмайера из-за его «отношений с Россией». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украины принять Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.
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Военные эксперты оценили перспективы создания «славянского котла» для ВСУ
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«В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о боях на изюмском направлении и на западе ЛНР.
«Одним из главных направлений наступления будет луганское – после занятия района Северодонецка и Лисичанска, – полагает военный эксперт Василий Дандыкин. – В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск. Далее целью окружения должна стать группировка в районе Авдеевки, противостоящая сейчас Донецку и Горловке».
Эксперт напомнил, что наступающим силам ВС России и Народных милиций республик Донбасса противостоит группировка ВСУ численностью до 44 тысяч человек (по заявлениям киевских руководителей, включая президента Зеленского), «но по некоторым данным, речь идет о более значительном числе украинских военных».
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, есть расчет на то, что российские войска и силы ЛДНР смогут «перерезать пути снабжения украинской группировки и взять ее в полукольцо или в кольцо». «Цель окружения – перерезать противнику пути сообщения, отрезать ему пути отхода. Потом обычно окружение начинает расширяться: появляется внешняя «стенка» окружения и внутренняя, – пояснил Шурыгин. – Как только выстраивается внутренняя «стенка», то возникает «котел». Обычно в результате окружения образуются несколько «котлов».
Недавним примером образования «котлов» служит операция наших войск в Мариуполе, указал собеседник. «Сначала была задача прижать противника к морю, вытеснить из городских кварталов и загнать в, своего рода, резервацию, – отметил Шурыгин. – Потом эту резервацию разбили на три котла: порт, промзона «Азовстали», территория завода Ильича. Потом взяли «Ильича», порт, осталась только зачистка «Азовстали». По оценке экспертов, окружение группировки противника в районе Славянска, становится приоритетной целью войск, наступающих с севера, с территории Харьковской области.
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«Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково-Славянск... Бои идут в районе Курульки-Пашково. Также продолжаются бои у Большой Камышевахи (населенные пункты в Барвенковском районе на юго-востоке Харьковской области близ границы с ДНР – прим. ВЗГЛЯД). В направлении Славянска ВС РФ после взятия Ямполя частично охватили Красный Лиман, бои идут на окраинах города», – отмечал в среду военный эксперт Борис Рожин в публикации для Telegram-канала «Военкор Котенок». Красный Лиман – занятый украинскими войсками город в ДНР на северном берегу Северского Донца, в 25 километрах по прямой от Славянска.
Рожин также указал на продолжающиеся ожесточенные бои в стратегически важном треугольнике городов на западе ЛНР – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, а также в находящемся к югу от этой агломерации городе Попасная, где союзные силы ВС России и республик Донбасса ведут «медленное прогрызание укрепрайона ВСУ». Сообщается о серьезных потерях, которые понесла 24-я Львовская механизированная бригада.
Как отмечал в минувшую субботу источник Telegram-канала «Рыбарь», контроль над Попасной дает возможность «продолжения наступления одновременно по нескольким направлениям». В частности, это выход на «крупный транспортный узел – город Бахмут, занятие которого нарушит снабжение части подразделений ВСУ». Бахмут (Артемовск) находится между двумя агломерациями – Лисичанск-Северодонецк-Рубежное в ЛНР и Славянск-Краматорск-Дружковка в ДНР.
Занятие Попасной открывает возможность создания нескольких котлов с отрезанием славянско-краматорской группировки украинских войск от остальных сил ВСУ на Донбассе, пояснил источник канала «Рыбарь». По его оценке, понимая перспективу «славянского котла», командование украинских сил перебросило часть войск из района Рубежного-Северодонецка-Лисичанска в район Попасной.
Добавим, что как сообщила во вторник RT, в поселке Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на верхних этажах боевики нацбатов оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в квартирах. В среду жители Славянска и Краматорска сообщали о взрывах в окрестностях этих городов.
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Байден попросил инвалидов-колясочников «не прыгать»
Президент США Джо Байден снова оказался в неловкой ситуации, в этот раз во время выступления на мероприятии для спортсменов с ограниченными возможностями возле Белого дома.
Во время группового фото после мероприятия 79-летний глава страны попросил инвалидов-колясочников «не прыгать» для фото, а слабовидящую спортсменку призвал посмотреть в камеру, сообщает РЕН ТВ.
Звук трансляции мероприятия пришлось прервать из-за неуместных комментариев президента. Позже комментариев от Байдена не последовало.
Ранее Байден по ошибке сказал, что США снабжали комплексами Javelin Россию, а не Украину.
NYT: Американские разведданные привели к гибели российских военных на Украине
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New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.
Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине.
«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям ВС России были осуществлены при поддержке США.
«Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства», – утверждает издание.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставлял ВС Украины разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР до 24 февраля.
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Ургант резко ответил пожелавшему плюнуть в него режиссеру Боякову
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Иван Ургант отреагировал на критику в свой адрес со стороны театрального режиссера Эдуарда Боякова, пообещавшего при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Ургант в своем Telegram-канале отметил, что не станет комментировать «все глупости», написанные и сказанные о нем, однако «один выдающийся случай» все-таки захотел упомянуть.
«Эдуарду Б. Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства: с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард – человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны… Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!» – написал телеведущий.
«P.S. Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», – добавил Ургант.
«И на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь», – заключил он.
В апреле Бояков жестко высказался в адрес Урганта, пообещав плюнуть в него при встрече. Позднее, в интервью Ксении Собчак Бояков заявил, что готов принести Урганту извинения через СМС, но при условии, что тот публично открестится от того, в чем его обвиняли.
В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. В конце марта актер Андрей Ургант сообщил, что российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию.
В середине апреля СМИ писали, что Ургант якобы занялся продажей своего особняка на Рублевке, в поселке Горки-10. Утверждалось, что за недвижимость сейчас просят втрое меньше стоимости, по которой дом приобретался.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
В Сети появились кадры удара по Амурскому железнодорожному мосту в Днепропетровске (Днепре) на Украине.
На видеозаписи показано, как снаряд поражает опору двухъярусного сооружения. Судя по кадрам, ракета прилетела в дневное время суток.
Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин подтвердил удар по Амурскому мосту. На сайте компании также появилось сообщение об отмененных поездах, которые должны проходить по этому мосту.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, для каких целей берегут стратегические мосты через Днепр.
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Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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В СПЧ оценили предложение боевиков с «Азовстали» обменять мирных граждан на продукты
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«Идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять мирное население на продукты и лекарства.
«Это абсолютно в духе и украинских властей, и радикальных националистов, которых эта самая власть взрастила. С 2014 года для Киева было важно, чтобы силовики были безмозглыми рабами, которые бездумно поддерживают режим и готовы воевать с собственным народом в Донбассе», – уверен Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам собеседника, «они прикрываются мирными жителями, чтобы обеспечить себе сиюминутную безопасность». «Тактика боевиков напоминает методы игиловцев. И в данной ситуации торг просто неуместен. Единственный выход – предоставление гуманитарных коридоров. Можно привлечь Красный Крест, который, я уверен, сможет войти на территорию завода и оценить количество мирных граждан, а также их состояние. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – подчеркнул Брод.
Правозащитник также призвал активнее информировать мировую общественность о происходящем на Украине. «Надо приглашать в зону конфликта тех, кто реально готов увидеть и услышать правду. Пусть блогеры и журналисты приезжают, общаются с местными жителями, которые пережили на себе агрессию украинской армии. Опять же, необходимо снять правдивый фильм о событиях на Украине. Было бы неплохо, если бы на это обратили внимание кинорежиссеры мирового уровня. В конечном счете у людей начнут открываться глаза», – заключил Александр Брод.
Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – передает слова представителя штаба РИА «Новости».
Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».
«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.
Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.
Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
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Посольство России дало совет властям США
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России.
Дипломаты рекомендовали Вашингтону «направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем» США. Как отметило посольство, «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».
Россия призвала США «отказаться от подобного контрпродуктивного курса», подчеркнув, что санкции «не достигнут своих целей». Указывается, что «укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики» России, передает РИА «Новости».
«Это признают и сами эксперты из западных стран. Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине», – заявило российское посольство.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
СБУ заявила о задержании Анатолия Шария в Испании
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В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
СБУ сообщает в Telegram, что в Испании задержан блогер Шарий, «которого СБУ подозревает в государственной измене», причем произошло это якобы накануне, 4 мая.
«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», – говорится в сообщении.
Указывается, что блогера подозревают по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
По мнению следователей СБУ, Шарий якобы «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
Украинские СМИ сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что якобы ожидается экстрадиция Шария на Украину в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.
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Российские средства ПВО сбили три самолета ВВС Украины
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Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, за минувшую ночь уничтожены 14 украинских БПЛА, в том числе один «Байрактар-ТБ2», поставленный Турцией.
В сообщении Минобороны в Telegram уточняется, что «один Су-24 [вооруженных сил Украины был сбит] в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области».
Украинские беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Вербовка, Великая Камышеваха, Бражковка, Веселое, Перемога, Большие Проходы Харьковской области, Барвинок Херсонской области, Авдеевка, Доля, Каменка Донецкой народной республики, Северодонецк Луганской народной республики, в том числе один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка, говорится в сообщении Минобороны.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово, в городе Николаеве крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники. Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска», – сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», – отчитались в военном ведомстве.
«Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники», – указано в сообщении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка и других боевых бронированных машин, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2646 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео того, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами украинский пункт управления и несколько единиц бронетехники.
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