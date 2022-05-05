В Донбассе открылся первый волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ

Штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начал работу в Донецке. На его базе будет происходить координация волонтеров, осуществляться координация гуманитарных грузов и запуск социальных проектов из России на территории Донбасса.

Основными задачами добровольцев станут: сбор, сортировка и выдача гуманитарной помощи, психологическая и юридическая помощь, помощь раненым беженцам, военнослужащим и медикам в медучреждениях. Также волонтеры будут помогать в передаче посылок из дружественных стран, поиске близких родственников, организации деятельности НКО, организации донорства крови.

На базе штаба будет организованы тренинги и мастер-классы по волонтерству и благотворительности и организация досуга для детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша общая задача сегодня - вернуть для жителей Донбасса мирную жизнь, какой не было тут уже 8 лет. В этом смысле роль волонтерского сообщества трудно переоценить, Ребята из России совместно со своими единомышленниками отсюда займутся первостепенными гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан. Соответствующую ресурсную поддержку этой работе обеспечит Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров России», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Сегодня для нас важно выстраивать тесные связи с жителями Донбасса, рассказывать и показывать наш опыт и позитивные практики по работе с молодежью. Ребята из ДНР и ЛНР в этом году смогут посетить форумы Росмолодежи и получить знания и мотивацию для развития своих территорий. Мы также рассматриваем другие варианты вовлечения жителей Донбасса в наши проекты, конкурсы и инициативы. Это необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни на Донбассе», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Также штаб #МЫВМЕСТЕ совместно с Ассоциацией волонтерских центров будет координировать гуманитарные миссии, в рамках которых в Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты под потребности территорий.

Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров разработали проект порядка отбора и подготовки волонтеров для ДНР и ЛНР. Согласно документу, срок предполагаемой поездки в ДНР или ЛНР составит не более 40 дней. Участником миссии может стать гражданин России старше 18 лет с опытом волонтерской деятельности более двух лет. Подходящим кандидатам предложат пройти тестирование и индивидуальное собеседование, где будут даны оценки уровням мотивации, ответственности и стрессоустойчивости.

В ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которой будут формировать и выполнять запросы нуждающихся.