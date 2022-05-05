Оспорившие сетевой нейтралитет Калифорнии провайдеры отозвали иск

Группа американских интернет-провайдеров отозвала из федерального суда Восточного округа Калифорнии иск, в котором оспорила действующий в штате закон о сетевом нейтралитете, сообщает агентство Reuters.

Закон запрещает поставщикам телекоммуникационных услуг отдавать предпочтение трафику определенных легальных ресурсов и приложений или, напротив, применять ограничительные меры к ним.

Федеральная комиссия по коммуникации (FCC) США разработала правила сетевого нейтралитета на федеральном уровне еще в 2015 году, когда президентом был Барак Обама, однако при следующей администрации – Дональда Трампа – пересмотрела свою позицию и отменила Акт об открытом интернете (Open Internet Order)

В ответ на позицию федеральных властей Калифорния в 2018 году приняла собственный закон, который, как поясняет генеральный прокурор штата Роб Бонта, «защищает калифорнийцев от блокировки, ограничения, вредных форм нулевого рейтинга и других антиконкурентных практик, которые наносят ущерб потребителям и подрывают общественные интересы», передает РАПСИ.

Интернет-провайдеры, в числе которых AT&T, Verizon и Comcast выступили против положений правовой новеллы и обратились в суд. Они среди прочего утверждали, что в данной сфере закон штата не может преобладать над позицией FCC, предпочтительнее общефедеральных подход к вопросу, а сами правила в том виде, в котором они приняты Калифорнией, могут негативным образом сказаться на инвестициях в широкополосную связь и внести неопределенность в отношении деловой практики.

При подаче иска в 2018 году заявители также запросили обеспечительные меры в виду приостановки на время разбирательства в суде действия правил, но в этом им было неоднократно отказано различными американскими судебными инстанциями.

Апелляционный суд девятого округа США, в частности, в январе этого года заявил, что FCC «больше не имеет полномочий» регулировать услуги широкополосного доступа в интернет, поскольку комиссия реклассифицировала их как «информационные услуги, а не телекоммуникационные».

«Мой офис годами боролся за то, чтобы провайдеры интернет-услуг не могли вмешиваться или ограничивать то, что калифорнийцы делают в интернете. <…> Благодаря этой победе мы раз и навсегда обеспечили свободный и открытый доступ в интернет для 40 млн жителей Калифорнии», — прокомментировал отзыв иска генпрокурор Бонта.