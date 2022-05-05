Глава Запорожской военно-гражданской администрации рассказал о подготовке ко Дню Победы

«Регион готовится праздновать День Победы в полноценном формате, но Киев может попытаться атаковать нас в этот день», – сказал газете ВЗГЛЯД новый глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Ранее в освобожденных районах соседней Херсонской области анонсировали массовые праздничные мероприятия на 9 мая.

«Решение о проведении торжественных мероприятий 9 мая еще не принято ни городскими, ни областными властями. Это связано с тем, что от украинской стороны мы можем ожидать чего угодно – по-прежнему существует опасность атак со стороны ВСУ», – пояснил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Он добавил, что «ситуация с безопасностью сейчас анализируется» – не исключено, что Киев не пойдет на все, чтобы «навредить некогда подконтрольным ему территориям». «Сложно сказать, когда будет принято решение. Но, как мне кажется, не ранее 7 мая. Все аспекты нам должен обозначить силовой блок», – пояснил собеседник.

Вопросы безопасности стоят на первом месте, отметил глава региона. «Надо понимать, можем ли мы провести все так, чтобы не опасаться за жизни людей, или все же стоит ограничиться неким небольшим набором мероприятий. Во втором случае, надеюсь, люди отнесутся к решению с пониманием. Но подготовка к полноценному празднованию Дня Победы все же пока идет», – резюмировал Балицкий.

Напомним: под контролем российских войск находятся вся южная и центральная части Запорожской области – освобождены города Мелитополь, Бердянск, Энергодар. Север области, включая город Запорожье, остается под контролем ВСУ.

Ранее глава военной администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев объявил, что на День Победы в районе намечены массовые мероприятия – с посещением музеев, демонстрациями и шествиями, возложением цветов, концертами. «Мероприятия обещают быть очень и очень интересными, богатыми, широкими. Насколько люди готовы? Они крайне заинтересованы. Я вижу, как приезжает молодежь и старички к памятнику Ленину. У меня даже есть фотография, где привезли дедушку с костылями, чтобы он увидел, что возрождается та справедливая жизнь, о которой все мечтали», – приводит его слова телеканал «Крым 24».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в соседнюю ДНР с визитом приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он посетил Мариуполь, где провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Кириенко сказал, что «в это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро». «И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – заверил он.

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