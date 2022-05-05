Из России в Донецк доставили новое медицинское оборудование

Штурмовавший Рейхстаг фронтовик из Донбасса получил российский паспорт

Ветеран Великой Отечественной Войны Дмитрий Штанченко, которого вместе с дочерью в феврале эвакуировали в Воронежскую область из Донецкой народной республики, при содействии депутата Госдумы Игоря Кастюкевича во вторник получил паспорт гражданина России.

Ветеран озвучил свою просьбу на онлайн-приеме у депутата. По словам фронтовика, отпраздновать в этом году праздник Победы он мечтал гражданином России. Сегодня в санатории им. Горького, куда фронтовика с семьей поселили после эвакуации, ему торжественно вручили паспорт гражданина России, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы с Дмитрием Викторовичем познакомились на онлайн приеме. Он озвучил просьбу получить российское гражданство. Второй просьбой был новый китель, потому что старый ветеран оставил дома. Максимально оперативно все сработали. Спасибо большое руководителю УФМС Сергею Червонцеву за личное участие и региональному отделению «Единой России» и фракции в городской думе Роману Жогову», – рассказал депутат.

По словам Кастюкевича, теперь у ветерана есть и паспорт, и китель. «Получилась командная работа. Сегодня познакомились с фронтовиком лично. Рукопожатие крепкое у него! Ветераны Донбасса, освобожденных территорий боялись, что их придут поздравлять. Над фронтовиками издевались. Теперь нацистским традициям пришел конец, – поделился депутат Госдумы.

Его слова подтверждает дочь ветерана Светлана. Она рассказала, как нелегко жилось участникам ВОВ на Донбассе в последнее время. «В прошлый День Победы во время возложения цветов к братской могиле подбежали к папе и сорвали четыре медали. С тремя убежали, а медаль «За отвагу» уронили на землю. Мы ее подняли и снова к кителю прикрепили. Папа очень хотел получить российский паспорт, стать гражданином России. Гражданином страны, которая чтит память о героях ВОВ и заботится о фронтовиках. Заботиться о сохранении исторической памяти! Это очень важно!» – поделилась дочь фронтовика.

Сам ветеран радуется, что теперь его мечта сбылась. «Всегда чувствовал себя россиянином и вот моя мечта сбылась! Я – гражданин России! Спасибо! А тем ребятам, которые на передовой – силы духа и Победы! Только Победа! – напутствовал Штанченко.

Отмечается, что вопрос о получении гражданства решили в максимально сжатые сроки. А пока шла процедура оформления, фракция «Единой России» в воронежской Думе и региональное отделение партии взяли на себя бытовые вопросы ветерана. Заказали и сшили в ателье китель советского образца, подобрали и привезли фронтовику коляску, в которой прогулки и все передвижения станут проще.

«Взяли шефство над Дмитрием Викторовичем, мы на постоянной связи. Если что-то нужно – мгновенно реагируем, привозим. Мы уже как родные стали», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе Роман Жогов.

Как добавил руководитель УФМС Воронежской области Сергей Червонцев, все вопросы, связанные с получением гражданства, удалось решить быстро. «Первостепенным всегда является не сбор документов, а волеизъявление гражданина. Поэтому, когда узнали, что для ветерана это не просто желание, а мечта, то максимально ускорились. Для нас это почетная миссия. Прошла и процедура принятия присяги, все по уставу. Ветеран – настоящий боец и на таких равняться надо», – рассказал он.

Дмитрий Штанченко – один из последних ветеранов – фронтовиков города Комсомольское Донецкой области. Родился 15 июня 1925 года в с. Победа Старобешевского района Донецкой области. Воевал с ноября 1943 по май 1945. 64-й отдельный мотострелковый батальон при второй гвардейской танковой армии. Освобождал польский Люблин и Варшаву, брал Берлин, с однополчанами штурмовал Рейхстаг. Полковник запаса. Инвалид ВОВ первой группы. Награжден боевыми наградами орденом Великой Отечественной Войны второй степени, «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За боевые заслуги». А за трудовые – уже в мирное время награжден Орденом Ленина.