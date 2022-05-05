Эксперт: Украина пытается держать силовиков Приднестровья в постоянном напряжении

Стрельба в районе КПП Кучурган могла быть запланированной провокацией, очередным звеном в цепи угроз Киева в адрес Тирасполя. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя перестрелку, произошедшую в районе КПП Кучурган на границе непризнанной республики с Украиной.

«Причины перестрелки пока неизвестны. Это могла быть и запланированная провокация, и даже плановые учения ВСУ. Нас явно пытаются держать в напряжении. Так, почти каждый день сообщается о минировании детских садов, школ, университета, поликлиник, административных зданий. Количество таких звонков и электронных писем измеряется уже десятками», – рассказывает экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба. Он также указал на ряд недавно совершенных терактов и обезвреженный в районе села Маяк беспилотник со взрывчаткой.

«Впрочем, стрельба в районе Кучургана свидетельствует, скорее всего, о том, что народу на Украине раздали стрелковое оружие, а оно имеет свойство стрелять. Когда оружия на руках у гражданских много, то кто-то по своему недомыслию рано или поздно стрельнет. Другие в ответ начнут обороняться – и начинается перестрелка», – пояснил собеседник.

Щерба напомнил недавние угрозы Киева «решить приднестровский вопрос», если Кишинев сочтет это необходимым. В частности, советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что у ВСУ «достаточно сил» «взять под контроль Приднестровье».

Впрочем, Щерба уверен, что ПМР не «по зубам украинской армии». «Все это заявляется на фоне попыток реально дестабилизировать у нас обстановку. Вспомните недавние призывы западных правительств к своим гражданам выехать с территории Приднестровья. Выводы напрашиваются сами собой», – посетовал экс-спикер.

О беспорядочной стрельбе в районе КПП Кучурган на границе с Украиной сообщили в четверг в правоохранительных органах самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). По их данным, огонь велся на территории Украины.

«Мы призываем наших соседей и на Украине, и в Молдове к спокойствию, к взвешенным решениям и к тому, чтобы не допустить эскалации обстановки», – сказал в четверг глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24». Игнатьев добавил, что накануне прошла встреча руководителей парламентов Молдавии и Украины. «Мы видели в социальных сетях информацию о том, что вроде бы как обсуждаются вопросы передачи или поставок вооружения, военной техники», – посетовал глава МИД Приднестровья.

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