Эксперт: Google последовательно «зачищает» каналы российских СМИ на YouТube

«Google проводит политику двойных стандартов – публично декларирует свободу доступа к любой информации, а применительно к российской прессе задействует механизмы, совершенно противоположные этому тезису», – сказал газете ВЗГЛЯД интернет-эксперт Владимир Зыков. Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать «Первый российский телеканал».

«Руководство Google декларирует, что политика не влияет на управление интернет-ресурсами, которые принадлежат этой компании. Но как тогда объяснить недавнее решение администраторов видеохостинга YouTube заблокировать аккаунт «Первого российского национального телеканала»? И это не первый пример закрытия источников информации, отличной от той, что транслирует Запад. Компания последовательно «зачищает» YouТube-каналы российских СМИ», – отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

С другой стороны, администрация YouTube позволяет распространять ложную, опасную либо откровенно русофобскую информацию, что делает платформу небезопасной для пользователя, отметил собеседник. «Видеохостинг откровенно игнорирует требования Роскомнадзора об удалении противоправного и деструктивного контента – будь то фейковые «новости» или подстрекательство к суициду. У пользователей по-прежнему есть доступ к такого типа информации», – подчеркнул Зыков.

«Google проводит политику двойных стандартов – публично декларирует свободу доступа к любой информации, а применительно к российской прессе задействует механизмы, совершенно противоположные этому тезису», – добавил эксперт. По мнению Зыкова, менеджмент Google своим игнорированием требований РКН и отказом идти на диалог с Россией не оставляет нашим властям пространства для маневра и вынуждает прибегнуть к техническим средствам ограничения – замедлению скорости или даже блокировке.

«Россия должна защищать своих граждан в цифровой среде, а потому вправе применять против Google самые строгие меры, вплоть до блокировки», – подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouТube-каналу «Первого российского национального телеканала». В сообщении ведомства отмечается, что подобные ограничительные меры, принятые администрацией видеохостинга в отношении российских СМИ, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, передает РИА «Новости».

Также ведомство напомнило, что всего с апреля 2020 года Роскомнадзором выявлено свыше 60 подобных актов цензуры в отношении YouТube-каналов российских СМИ, общественных, политических деятелей и организаций. «Американская IT-корпорация Google принимает непосредственное участие в гибридной информационной войне против России и российских граждан. Сервисы компании Google остаются источниками распространения лживой информации о проводимой специальной военной операции», – добавляется в сообщении.

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