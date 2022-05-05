Эксперты указали на важность расширения ЭПР на новые сферы

Расширение списка сфер, где могут устанавливаться Экспериментальные правовые режимы (ЭПР), положительно оценили ряд экспертов.

Преподаватель Moscow Digital School Алексей Минаев заявил, что технологии, которые сегодня затруднительно внедрять из-за регуляторных ограничений, смогут быть апробированы в реальной рыночной среде через механизм ЭПР.

«В текущей ситуации ограничений на использование зарубежных проектов мы должны самым решительным образом снимать барьеры на использование отечественных инноваций, в том числе в энергетике», – приводит слова эксперта РАПСИ.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов заметил, что данное постановление пока предусматривает только возможность в будущем рассматривать инициативные предложения по установлению экспериментальных правовых режимов.

«Сама по себе возможность рассматривать такие предложения – это, скорее, плюс, так как открывает пространство для дискуссии о допустимости инноваций. Окончательную оценку инициативе в целом можно будет дать только после принятия данного постановления правительства, когда государственным органам поступят конкретные предложения по установлению специального регулирования в рамках экспериментального режима», – сказал эксперт.

Напомним, Министерство экономического развития сообщило, что до конца 2022 года планируется запуск ЭПР по ряду направлений. На настоящий момент ЭПР могут устанавливаться по девяти направлениям (к ним относятся транспорт, финансовая деятельность, электронная коммерция, предоставление госуслуг, связь).

Затем был разработан проект постановления правительства, который относит электроэнергетику к направлениям, по которым может устанавливаться ЭПР. Создание экспериментального правового режима в сфере электроэнергетики необходимо для реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».