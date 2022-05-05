Задержанного в Испании Шария решил защищать адвокат Пучдемона

Защищать украинского блогера Анатолия Шария, задержанного в Испании по подозрению в госизмене на Украине, будет защищать адвокат Гонсало Бойе, который защищает также интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.

Бойе защищает Пучдемона, бежавшего от испанского правосудия в Бельгию после незаконного референдума о независимости региона 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Европа Пресс».

Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. Как сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, Шарий отпущен под подписку о невыезде.

После новости о задержании на странице блогера в Telegram появился репост публикации его супруги Ольги Шарий, на которой изображен попугай.

Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.

В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.

В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.