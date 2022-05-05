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В Кремле сравнили заявления националистов с «Азовстали» с требованиями террористов
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Предложение украинских националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты похоже на требования, озвучиваемые террористами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода [«Азовсталь»], то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что ВС России продолжают блокировать «Азовсталь» в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, сообщает РИА «Новости».
Представитель Кремля на просьбу прокомментировать также информацию о том, что российские войска прорвались на территорию завода, призвал тщательно фильтровать информацию, поступающую с Украины.
«Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», – сказал Песков.
Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
Правозащитник Александр Брод заявил газете ВЗГЛЯД, что идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование.
Каратели СБУ вошли в поселок в Харьковской области
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Карательный отряд Службы безопасности Украины (СБУ) вошел в поселок Старый Салтов в Харьковской области, пророссийских жителей увозят в неизвестном направлении, сообщил источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.
«В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников», – сообщил источник РИА «Новости».
По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и «увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне», добавил источник.
Напомним, во вторник устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России были обнаружены в поселке Зеленовка, в семи километрах к северо-востоку от Херсона.
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ВС России уничтожили четыре артиллерийских батареи ВСУ производства США
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ВС России высокоточными ракетами уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – передает слова Конашенкова ТАСС.
Также были поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, уничтожено до 310 националистов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и Европы.
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Газпром нашел применение сухопутным мощностям «Северного потока – 2»
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Избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» будут направлены на развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в Газпроме. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100-процентной загрузкой.
«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», – передает ТАСС заявление компании.
При этом в том случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию «Северного потока – 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100-процентной загрузкой. «Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года», – подчеркнули в Газпроме.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. При этом в Бундестаге захотели предложить России сделку: запуск «Северного потока – 2» в обмен на согласие Москвы вновь принимать евро за газ.
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Военные эксперты оценили перспективы создания «славянского котла» для ВСУ
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«В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о боях на изюмском направлении и на западе ЛНР.
«Одним из главных направлений наступления будет луганское – после занятия района Северодонецка и Лисичанска, – полагает военный эксперт Василий Дандыкин. – В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск. Далее целью окружения должна стать группировка в районе Авдеевки, противостоящая сейчас Донецку и Горловке».
Эксперт напомнил, что наступающим силам ВС России и Народных милиций республик Донбасса противостоит группировка ВСУ численностью до 44 тысяч человек (по заявлениям киевских руководителей, включая президента Зеленского), «но по некоторым данным, речь идет о более значительном числе украинских военных».
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, есть расчет на то, что российские войска и силы ЛДНР смогут «перерезать пути снабжения украинской группировки и взять ее в полукольцо или в кольцо». «Цель окружения – перерезать противнику пути сообщения, отрезать ему пути отхода. Потом обычно окружение начинает расширяться: появляется внешняя «стенка» окружения и внутренняя, – пояснил Шурыгин. – Как только выстраивается внутренняя «стенка», то возникает «котел». Обычно в результате окружения образуются несколько «котлов».
Недавним примером образования «котлов» служит операция наших войск в Мариуполе, указал собеседник. «Сначала была задача прижать противника к морю, вытеснить из городских кварталов и загнать в, своего рода, резервацию, – отметил Шурыгин. – Потом эту резервацию разбили на три котла: порт, промзона «Азовстали», территория завода Ильича. Потом взяли «Ильича», порт, осталась только зачистка «Азовстали». По оценке экспертов, окружение группировки противника в районе Славянска, становится приоритетной целью войск, наступающих с севера, с территории Харьковской области.
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«Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково-Славянск... Бои идут в районе Курульки-Пашково. Также продолжаются бои у Большой Камышевахи (населенные пункты в Барвенковском районе на юго-востоке Харьковской области близ границы с ДНР – прим. ВЗГЛЯД). В направлении Славянска ВС РФ после взятия Ямполя частично охватили Красный Лиман, бои идут на окраинах города», – отмечал в среду военный эксперт Борис Рожин в публикации для Telegram-канала «Военкор Котенок». Красный Лиман – занятый украинскими войсками город в ДНР на северном берегу Северского Донца, в 25 километрах по прямой от Славянска.
Рожин также указал на продолжающиеся ожесточенные бои в стратегически важном треугольнике городов на западе ЛНР – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, а также в находящемся к югу от этой агломерации городе Попасная, где союзные силы ВС России и республик Донбасса ведут «медленное прогрызание укрепрайона ВСУ». Сообщается о серьезных потерях, которые понесла 24-я Львовская механизированная бригада.
Как отмечал в минувшую субботу источник Telegram-канала «Рыбарь», контроль над Попасной дает возможность «продолжения наступления одновременно по нескольким направлениям». В частности, это выход на «крупный транспортный узел – город Бахмут, занятие которого нарушит снабжение части подразделений ВСУ». Бахмут (Артемовск) находится между двумя агломерациями – Лисичанск-Северодонецк-Рубежное в ЛНР и Славянск-Краматорск-Дружковка в ДНР.
Занятие Попасной открывает возможность создания нескольких котлов с отрезанием славянско-краматорской группировки украинских войск от остальных сил ВСУ на Донбассе, пояснил источник канала «Рыбарь». По его оценке, понимая перспективу «славянского котла», командование украинских сил перебросило часть войск из района Рубежного-Северодонецка-Лисичанска в район Попасной.
Добавим, что как сообщила во вторник RT, в поселке Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на верхних этажах боевики нацбатов оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в квартирах. В среду жители Славянска и Краматорска сообщали о взрывах в окрестностях этих городов.
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Сатановский назвал подоплеку антироссийской кампании в Израиле
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«Нынешнее поколение израильских политиков в целом ориентируется на Америку, заглядывает ей в рот. А Америка уже сказала, что «Украина – это круто», что она, дескать, «сражается с Россией за свободу» и демократию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее появились сообщения о том, что власти еврейского государства обсуждают начало поставок вооружений Киеву.
«В основном антироссийскую волну сейчас поднял министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, журналист по профессии, человек безответственный. Видимо, Лапид надеется вскоре стать премьер-министром, поэтому так себя ведет. Ожидается, что правящая коалиция не переживет лета, и тогда пост главы правительства станет вакантным. В этот решающий момент Лапиду очень понадобятся американцы, точнее, помощь американских спонсоров», – предполагает политолог Евгений Сатановский.
«Что касается израильской прессы, то она сейчас настроена проукраински, – и тоже понятно почему. Она была скуплена такими фигурами, как миллиардеры Невзлин, Коломойский и тому подобными», – добавил эксперт.
Проблема в том, что Вторая мировая все глубже уходит в историю, отмечает Сатановский. «История остается в истории. И одно дело – говорить с человеком, у которого кто-то из членов семьи чуть не погиб от рук бандеровцев на этой самой Украине. Тем, кто изучает Холокост и массовые преступления тогдашних нацистов, не нужно напоминать, кто такие Бандера, Шухевич или Мельник, что такое ОУН. И другое дело – говорить с человеком, который ориентируется исключительно на свои сиюминутные политические спекуляции, для которого нацизм, Холокост, имя Бандеры – это пустой звук», – пояснил Сатановский. Он сетует, что новое поколение израильских политиков все больше принадлежит ко второй категории.
Как сказал ранее газете ВЗГЛЯД политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, современные «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера». «Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник израильская газета «Гаарец» сообщила, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении помощи Украине. Пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим.
В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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NYT: Американские разведданные привели к гибели российских военных на Украине
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New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.
Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине.
«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям ВС России были осуществлены при поддержке США.
«Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства», – утверждает издание.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставлял ВС Украины разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР до 24 февраля.
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Газпром: Польша начала получать российский газ виртуальным реверсом
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Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
В Сети появились кадры удара по Амурскому железнодорожному мосту в Днепропетровске (Днепре) на Украине.
На видеозаписи показано, как снаряд поражает опору двухъярусного сооружения. Судя по кадрам, ракета прилетела в дневное время суток.
Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин подтвердил удар по Амурскому мосту. На сайте компании также появилось сообщение об отмененных поездах, которые должны проходить по этому мосту.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, для каких целей берегут стратегические мосты через Днепр.
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Генсек ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, сообщил участвующий во встрече источник.
«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», – цитирует ТАСС генсека ОПЕК.
По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Баркиндо также отметил, что эти геополитические события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.
«И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров», – подчеркнул он.
Ранее постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.
Медведев высказался о судьбе Акта Россия – НАТО словами Остапа Бендера
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления НАТО об Основополагающем акте (Россия – НАТО) словами литературного персонажа Остапа Бендера.
«Натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (Основополагающим актом Россия – НАТО от 1997 года – прим. ВЗГЛЯД). Типа обстоятельства изменились, и их ничего не держит», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Последствиями этого шага, по его мнению, станет возможность размещения ядерного оружия на территории новых потенциальных членов Североатлантического альянса, проведение провокационных военных учений у российских границ и «любые гадости», предположил зампред Совбеза.
«Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством», – добавил Медведев.
Он подчеркнул, что на данный момент НАТО прямо не заявила про выход из Основополагающего акта, с их точки зрения, «соглашение пока не убито».
«Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще – обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», – заключил Медведев.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли.
В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем грозит объявленная НАТО «трансформация», предполагающая существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе.
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Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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Американский авианосец из-за волны самоубийств покинули сотни моряков
Свыше 200 моряков добровольно покинули американский авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как несколько человек из экипажа покончили с собой.
«План перемещения продолжится до тех пор, пока все моряки, которые хотят покинуть корабль, не сделают это», – приводит телеканал CNN слова из заявления. Моряков направят на местные объекты ВМС, передает РИА «Новости».
Отмечается, что за последние 12 месяцев семь членов экипажа погибли, четыре из них – в результате самоубийств.
На этой неделе ожидаются результаты расследования. ВМС уже направили на авианосец психолога, советников и группу специального реагирования из 13 человек.
Путин подписал указ о выплате долгов иностранным кредиторам в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.
Кроме того, Центробанку и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.
Байден попросил инвалидов-колясочников «не прыгать»
Президент США Джо Байден снова оказался в неловкой ситуации, в этот раз во время выступления на мероприятии для спортсменов с ограниченными возможностями возле Белого дома.
Во время группового фото после мероприятия 79-летний глава страны попросил инвалидов-колясочников «не прыгать» для фото, а слабовидящую спортсменку призвал посмотреть в камеру, сообщает РЕН ТВ.
Звук трансляции мероприятия пришлось прервать из-за неуместных комментариев президента. Позже комментариев от Байдена не последовало.
Ранее Байден по ошибке сказал, что США снабжали комплексами Javelin Россию, а не Украину.