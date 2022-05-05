В Кремле сравнили заявления националистов с «Азовстали» с требованиями террористов

Предложение украинских националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты похоже на требования, озвучиваемые террористами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода [«Азовсталь»], то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что ВС России продолжают блокировать «Азовсталь» в Мариуполе, работают гуманитарные коридоры, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля на просьбу прокомментировать также информацию о том, что российские войска прорвались на территорию завода, призвал тщательно фильтровать информацию, поступающую с Украины.

«Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там, на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями: публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось», – сказал Песков.

Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

Правозащитник Александр Брод заявил газете ВЗГЛЯД, что идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование.