Политолог назвал визит Кириенко в Донбасс сигналом к восстановлению мирной жизни

Туминас заявил о готовности поставить спектакль о Бандере и проводить диверсии в театре Вахтангова

Художественный руководитель Государственного академического театра имени Вахтангова Римас Туминас, покинувший Россию, в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

Приглашенный гость «Шоу ВиЛ» на Rutube писатель и публицист Михаил Шахназаров представил Вовану и Лексусу аудиозапись разговора своего знакомого Римаса Туминаса. В ней литовский деятель культуры, используя нецензурную брань и некультурные выражения, заявил, что когда «украинцы ... (нецензурный аналог слова «ударят» – прим. ВЗГЛЯД) по Москве, тогда узнаете, как нападать на Украину, бомбить ее». Он также считает, что «России – ... (нецензурный аналог выражения «пришел конец» – прим. ВЗГЛЯД)».

В продолжение темы авторы шоу продемонстрировали Шахназарову, народной артистке России Татьяне Васильевой и режиссеру, руководителю театра «Модерн» Юрию Грымову запись собственного видеопранка Туминаса. Уехавшему из страны культурному деятелю якобы позвонил «министр культуры» Украины Александр Ткаченко.

Туминас рассказал «чиновнику», что регулярно созванивается с артистами в России и «обрабатывает» их по политическим вопросам. Среди абонентов – артистка Театра Вахтангова Ольга Лерман, актеры Сергей Гармаш и Сергей Маковецкий: «Литовская сторона просит пользоваться связями и объяснять Москве». Также Туминас не стал отрицать подлинность телефонного разговора, записанного и обнародованного ранее: «В том телефонном разговоре я использовал много нецензурных слов в адрес России, так что я не знаю, что со мной в дальнейшем [будет]».

В продолжение пранка «министр культуры Украины» сообщил Туминасу, что собирается ставить спектакль «Мой друг Бандера» в надежде объяснить, что якобы националист «не сделал сильно плохого евреям и помирить евреев с Бандерой», и пригласил литовца принять участие в постановке. Туминас оценил «оригинальную» идею и с охотой откликнулся на приглашение.

Также украинский «министр» задал вопрос «в лоб»: как Туминас работал в одном из главных российских театров и получал зарплату, несмотря на его политические взгляды. Режиссер заявил, что пользовался своей «литовской хуторянской логикой».

«Знаете, я пользовался, может быть, литовский такой хуторной, как Горбачев говорил: «Это вы хуторяне, вы ж хуторяне». Вот хуторянская такая логика. Наверное, она мне подсказывала, что бы я там ни делал, я немножко спрашивал: а почему, как? А почему нельзя? А почему это? Почему это? И на меня смотрели как на иностранца, который все равно ничего не поймет. Так давайте отстанем от него, к другим будем… от других будем спрашивать и от других требовать, а его оставим. Я довольно жил в покое в этом смысле, никто не дергал, не указывал, не было никаких требований, ничего», – заявил он.

Он согласился на предложение «украинца» вести диверсионную деятельность в Театре Вахтангова. Также литовец поддержал и европейскую практику «отмены» русских деятелей культуры. «Настало это время: таких, кто откровенно высказывается, надо удалять, не допускать, стереть из памяти, если это возможно», – отметил Туминас.

В свою очередь Татьяна Васильева, ставшая свидетелем высказываний режиссера, категорически высказалась о недопустимости подобного поведения деятеля культуры, много лет ставившего спектакли и получавшего зарплату за счет государственного бюджета России.

«Мне трудно на это смотреть, потому что сразу становится жалко этого человека, который плохо себя чувствует. Но на самом деле: почему мы должны кого-то жалеть, понимать и вставать на его место. Почему? Это совсем не та ситуация. Когда они появились в Москве – что Туминас, что Карбаускис [руководитель театра им. Маяковского в Москве] – у меня сразу был один вопрос: «Почему они?». Почему люди из враждебных нам государств, почему они приехали и заняли место руководителей таких театров – один из самых главных театров нашей страны. Как это вообще произошло? Я смотрела их спектакли – они очень политизированы. Мы все для них враги, всегда были! И во время войны они встречали немцев с хлебом-солью», – заявила она.

Васильева также отметила, что если бы не текущие события, то такие режиссеры продолжали бы работать в России. «Мне будет очень противно, если он вернется и будет продолжать работать, – заявила артистка. – Он враг, враг народа! И места ему здесь не может быть никогда и нигде. Поразительно, что мы до этого дошли и дотерпели. Терпению нашему, конечно, можно позавидовать. Они нас ни во что не ставят! Он плевать на нас хотел. И дело не в каких-то политических его взглядах, а в человеческих. В той жизни, которую он себе выстроил. Ты гений, тебе дали возможность проявить свой гений. И что ты сделал? Испражнился», – добавила она.

Тем временем российской актрисе Чулпан Хаматовой пранкеры позвонили от имени «посла» Украины в Литве. «Чиновник» пригласил артистку на Украину для помощи стране, причем чтобы это не было использовано «российской пропагандой».

«Подумаем, как это сделать, чтобы было эффективнее, – пообещала актриса. – Я звоню друзьям… Как можно оборвать связи с Россией? Это не только люди, которые начали войну. В России огромное количество порядочных людей», – ответила Хаматова.

На вопрос, планирует ли актриса работать в России, она буквально за доли секунды поменяла свое мнение, сначала сказав – или оговорившись – да, а затем – нет.

Васильева на вопрос ведущих, что бы она сейчас сказала в глаза Чулпан Хаматовой, ответила коротко, но емко: «Ты – дура».

В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

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