Полиция Испании подтвердила задержание Шария

Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила арест украинского блогера Анатолия Шария по международному ордеру.

«Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Вместе с тем на данный момент полиция не готова предоставить дополнительные сведения об обстоятельствах ареста.

Как сообщила в Telegram глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, Шарий отпущен под подписку о невыезде. «Из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции», – написала она.

Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. В заявлении ведомства говорилось, что блогера подозревают по ст. 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», а также по ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». После новости о задержании в Telegram блогера появился репост публикации его супруги Ольги Шарий, на которой изображен попугай.

Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.

В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.

В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.