На строительно-отделочном рынке рассказали о работе без привычных поставщиков

Сворачивание работы привычных поставщиков в строительной отрасли и резкое подорожание материалов привели к «непонятной ситуации» на строительно-отделочном рынке, в деревообрабатывающей промышленности предполагают возможную остановку в случае срыва поставок строительной химии.

Владелица и руководитель строительно-отделочной компании Interior line Ирина Митрофанова отметила, что уход привычных поставщиков и подорожание материалов усложнили проектирование интерьеров.

«Настолько все привыкли закладывать в это импортные материалы, что все замерли», – сказала она в беседе с «Ридусом».

Вместе с тем она указала, что стройки и ремонты не прекратились, заказчики хотят доделать свои проекты, но некоторые взяли паузу.

Производители мебели столкнулись с проблемами по поставкам фурнитуры. По многим позициям могут быть найдены поставщики из Турции и Китая, есть также и российские, но у заказчиков есть предубеждение к ним.

«С российскими производителями отделочных материалов, мебели, освещения ситуация примерно та же. Вроде бы производителей полно, интернет переполнен информацией, но нет однозначного доверия, страшновато», – уточнила она.

Представитель компании «РусБрус» Александр Леньков сообщил, что в деревообрабатывающей промышленности все относительно спокойно с точки зрения производства и реализации, но существуют определенные угрозы.

Отрасль может даже временно остановиться, если произойдет глобальный срыв в поставках строительной химии, в частности, клея, поскольку существует лишь несколько мировых концернов, производящих химическую базу для клеевых составов.

«Что касается замещения в Китае, я знаю, что наши коллеги, которые это сырье поставляют, эти вопросы прорабатывают. Но здесь, как и в любой химии, ключевой вопрос – это стабильность качества. Если сломался кран в душе – ничего страшного, можно пойти и купить новый. Если нестабильное качество у химии, это означает, что нет гарантии качества несущей конструкции. Это безопасность, это то, чем нельзя пренебрегать», – подчеркнул он.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявлял, что в строительстве стандартного жилья в России уровень импортозамещения поднялся выше 90%, с заменой импортных строительных материалов не возникает проблем.