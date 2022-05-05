Захарова не исключила ответа на санкции против ВГТРК

Официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила мер в отношении британских журналистов в ответ на санкции Лондона по отношению к ВГТРК.

«Давно пора», – сказала Захарова, отвечая на вопрос в эфире «Соловьев Live», не пора ли британским журналистам паковать чемоданы в связи с тем, что Британия ввела санкции против ВГТРК, передает РИА «Новости».

Она добавила, что «очень мы были терпеливы».

Захарова также сообщила, что не смогла попасть на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США: «Запросили мы визу как всегда. Кстати говоря, нужно отдать должное, что секретариат ООН сделал все от них зависящее для того, чтобы страна, которая принимает ООН, а именно США, это сделали (...) Они это сделали, но дело в том, что они дали мне визу, учитывая, что они же запретили, сделали невозможными прямые авиарейсы, так вот они дали мне визу тогда, когда я даже при самых больших усилиях не смогла бы прибыть в Нью-Йорк до назначенного срока и даже во время назначенного срока».

«То есть я в любом случае приехала бы после того, как два дня выступлений завершились. Это при том, что нет прямых авиарейсов «Аэрофлота», никакими бортами мы бы не могли туда добраться, потому что над Европой перелетов нет – ни рейсовых, ни нерейсовых. Соответственно, оставались обходные пути. Просто для того, чтобы все понимали, что мы этой темой очень плотно занимались – через Израиль, через Египет, Турцию, прорабатывали все маршруты. Мы не успевали, даже если бы они выдали визу впритык, в понедельник», – пояснила она.

Ранее Москва обвинила США в срыве участия России в заседании комитета ООН по информации.