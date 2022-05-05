В СПЧ оценили предложение боевиков с «Азовстали» обменять мирных граждан на продукты

«Идет циничный торг, когда боевики прикрываются мирными жителями и пытаются использовать их для обеспечения собственной безопасности. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – заявил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять мирное население на продукты и лекарства.

«Это абсолютно в духе и украинских властей, и радикальных националистов, которых эта самая власть взрастила. С 2014 года для Киева было важно, чтобы силовики были безмозглыми рабами, которые бездумно поддерживают режим и готовы воевать с собственным народом в Донбассе», – уверен Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам собеседника, «они прикрываются мирными жителями, чтобы обеспечить себе сиюминутную безопасность». «Тактика боевиков напоминает методы игиловцев. И в данной ситуации торг просто неуместен. Единственный выход – предоставление гуманитарных коридоров. Можно привлечь Красный Крест, который, я уверен, сможет войти на территорию завода и оценить количество мирных граждан, а также их состояние. Но идти на поводу у террористов – значит продлевать их существование», – подчеркнул Брод.

Правозащитник также призвал активнее информировать мировую общественность о происходящем на Украине. «Надо приглашать в зону конфликта тех, кто реально готов увидеть и услышать правду. Пусть блогеры и журналисты приезжают, общаются с местными жителями, которые пережили на себе агрессию украинской армии. Опять же, необходимо снять правдивый фильм о событиях на Украине. Было бы неплохо, если бы на это обратили внимание кинорежиссеры мирового уровня. В конечном счете у людей начнут открываться глаза», – заключил Александр Брод.

Ранее укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – передает слова представителя штаба РИА «Новости».

Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».

«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.

Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.

Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.

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