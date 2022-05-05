Россия и Киргизия начали работу над соглашением о наборе трудовых мигрантов

Москва и Бишкек ведут работу над межправительственным соглашением об организованном наборе граждан республики для работы в России, говорится в статье главы МИД Сергея Лаврова.

Статья опубликована в «Российской газете» по случаю 30-летия установления дипотношений с государствами Центральной Азии.

Лавров пишет, что страны «развивают тесное взаимодействие в области миграционного регулирования, совершенствуя профильную договорно-правовую базу». Так, в 2017 году «было подписано межправительственное соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для работы в России, вступило в силу подписанное в 2019 году аналогичное соглашение с Таджикистаном», и теперь «соответствующий межправительственный документ прорабатывается с Киргизией».

По словам министра, не секрет, что граждане центральноазиатских государств проявляют высокий интерес к российскому рынку труда: «Это обусловлено в том числе безвизовым режимом с подавляющим большинством стран региона и отсутствием языкового барьера».

Лавров также подчеркивает, что Россия в отличие от Запада не рассматривает Центральную Азию в качестве региона для геополитического противостояния в духе колониальной концепции «Большой игры», «в этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии».

Он добавил, что отношения России со странами региона характеризуются как гармоничные, равноправные и взаимовыгодные, а также представляют собой «яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке». По его словам, Москва и ее центральноазиатские партнеры сохраняют обоюдный настрой «на расширение и углубление взаимообогащающего» сотрудничества.

«Видим большой потенциал дальнейшего развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической сферах, реализации транзитных возможностей друг друга. Все необходимые предпосылки для вывода наших связей на новые рубежи имеются. Главная из них – объединяющие наши народы узы дружбы и доверия», – подчеркнул глава МИД России.

Указывается также, что Россия, «как и любой ответственный член международного сообщества», заинтересована «в благожелательном внешнем окружении, поддержании добрососедства и конструктивного взаимодействия со всеми, но прежде всего сопредельными и соседними государствами», и «в этой связи не может не радовать, что со всеми странами Центральной Азии нас связывают отношения стратегического партнерства, а с большинством – союзничества».

Лавров обратил внимание, что по случаю 30-летия дипотношений Москва реализует насыщенную программу мероприятий со странами Центральной Азии: «За прошедшие годы мы прошли большой путь. В совместной работе всегда опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения».

По словам главы МИД России, торгово-экономические отношения со странами Центральной Азии динамично развиваются вне зависимости от «колебаний геополитической конъюнктуры». Например, «растет товарооборот практически со всеми государствами региона, его структуру, помимо сырьевых позиций, формируют промышленные товары, сельхозпродукция, продукты химии, нефтехимии, фармацевтики, металлургии, автомобиле- и машиностроения».

«Только за период 2010–2021 годы объем накопленных российских инвестиций составил порядка 30,5 млрд долларов. В центральноазиатских странах функционирует более 10 тыс. российских и совместных предприятий, создающих 900 тыс. рабочих мест», – констатировал глава внешнеполитического ведомства.