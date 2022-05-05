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Украинский военнопленный пожаловался на частые осечки у «Джавелинов»
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Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин») и NLAW, поставляемые Украине странами НАТО, плохо себя показывают в бою и дают много осечек, рассказал украинский военнопленный.
«Военная помощь от США, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хваленые ПТУРы [противотанковые управляемые ракеты] и гранатометы, их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике не такими: были осечки, стреляет обычно один из четырех, и то бывали неразрывы или вообще [снаряды] в 50 метрах взрывались, не долетая до цели», – приводит его слова ТАСС. Видео с показаниями украинского военного распространило Минобороны.
По словам пленного, часть партий противотанковых комплексов была с истекшими сроками годности и вышедшими из строя аккумуляторами. «Были такие, где аккумуляторы были просрочены, даже на большинстве партий были указаны года с истекшими сроками годности», – сказал военнопленный.
Он также отметил, что для украинских солдат на полигонах проводилось обучение по работе с противотанковыми комплексами натовского образца.
Напомним, США поставили Украине более 5 тыс. противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В начале марта Минобороны распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Немецкие депутаты потребовали выслать посла Украины за оскорбление канцлера
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В Бундестаге заявили о необходимости выслать из Германии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца «обиженной ливерной колбасой». С таким требованием выступила депутат Бундестага Севим Дагделен.
«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», – передает Газета.ru слова Дагделен.
За Шольца вступился и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки.
«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германия, и Мельнику нужно это уважать», – отметил политик.
Тон украинского посла показался неуместным и неразумным зампреду фракции ХДС Иоганну Вадефулу. Он отметил, что он не повышает солидарность с Украиной.
«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», – отметил Вадефул.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
Каратели СБУ вошли в поселок в Харьковской области
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Карательный отряд Службы безопасности Украины (СБУ) вошел в поселок Старый Салтов в Харьковской области, пророссийских жителей увозят в неизвестном направлении, сообщил источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.
«В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников», – сообщил источник РИА «Новости».
По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и «увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне», добавил источник.
Напомним, во вторник устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России были обнаружены в поселке Зеленовка, в семи километрах к северо-востоку от Херсона.
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ВС России уничтожили четыре артиллерийских батареи ВСУ производства США
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ВС России высокоточными ракетами уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – передает слова Конашенкова ТАСС.
Также были поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, уничтожено до 310 националистов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и Европы.
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Сатановский назвал подоплеку антироссийской кампании в Израиле
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«Нынешнее поколение израильских политиков в целом ориентируется на Америку, заглядывает ей в рот. А Америка уже сказала, что «Украина – это круто», что она, дескать, «сражается с Россией за свободу» и демократию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее появились сообщения о том, что власти еврейского государства обсуждают начало поставок вооружений Киеву.
«В основном антироссийскую волну сейчас поднял министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, журналист по профессии, человек безответственный. Видимо, Лапид надеется вскоре стать премьер-министром, поэтому так себя ведет. Ожидается, что правящая коалиция не переживет лета, и тогда пост главы правительства станет вакантным. В этот решающий момент Лапиду очень понадобятся американцы, точнее, помощь американских спонсоров», – предполагает политолог Евгений Сатановский.
«Что касается израильской прессы, то она сейчас настроена проукраински, – и тоже понятно почему. Она была скуплена такими фигурами, как миллиардеры Невзлин, Коломойский и тому подобными», – добавил эксперт.
Проблема в том, что Вторая мировая все глубже уходит в историю, отмечает Сатановский. «История остается в истории. И одно дело – говорить с человеком, у которого кто-то из членов семьи чуть не погиб от рук бандеровцев на этой самой Украине. Тем, кто изучает Холокост и массовые преступления тогдашних нацистов, не нужно напоминать, кто такие Бандера, Шухевич или Мельник, что такое ОУН. И другое дело – говорить с человеком, который ориентируется исключительно на свои сиюминутные политические спекуляции, для которого нацизм, Холокост, имя Бандеры – это пустой звук», – пояснил Сатановский. Он сетует, что новое поколение израильских политиков все больше принадлежит ко второй категории.
Как сказал ранее газете ВЗГЛЯД политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, современные «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера». «Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник израильская газета «Гаарец» сообщила, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении помощи Украине. Пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим.
Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео
В Сети появились кадры удара по Амурскому железнодорожному мосту в Днепропетровске (Днепре) на Украине.
На видеозаписи показано, как снаряд поражает опору двухъярусного сооружения. Судя по кадрам, ракета прилетела в дневное время суток.
Глава «Укрзалізниці» Александр Камышин подтвердил удар по Амурскому мосту. На сайте компании также появилось сообщение об отмененных поездах, которые должны проходить по этому мосту.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, для каких целей берегут стратегические мосты через Днепр.
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Кедми оценил вероятность военных поставок из Израиля Украине
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«Израильские политики, ведя дискуссии о возможном увеличении помощи Украине, говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реально осуществимых планах», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми. Ранее СМИ сообщили о возможном увеличении военной помощи Украине со стороны Израиля.
«Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – сказал политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.
Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали реакции со стороны России на заявления главы МИД Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву».
При этом «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера», добавил собеседник.
«Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник в израильской газете «Гаарец» появилось сообщение о том, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы. При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.
Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».
Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения».
Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим. Кроме того, МИД России заявил о «курсе нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
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Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов. По его словам, речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий, сообщили СМИ.
«Ранее я говорил об убытках в размере 600 млрд долларов. Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе», – передает «Коммерсант» слова Зеленского, выступившего в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.
По его словам, это лишь приблизительная сумма. Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.
Ранее Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов.
Между тем Всемирный банк оценил урон инфраструктуре Украины в 10 раз меньшую сумму – около 60 млрд долларов.
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NYT: Американские разведданные привели к гибели российских военных на Украине
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New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц сообщает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров, число которых не называется.
Не раскрывая источников, издание пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Эта информация среди прочего включала детали перемещений российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине.
«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения... для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Ее источники отказались назвать точное число погибших таким образом российских командиров. Кроме того, в статье отмечается, что не все из ударов украинской армии по позициям ВС России были осуществлены при поддержке США.
«Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства», – утверждает издание.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предоставлял ВС Украины разведывательные данные для ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР до 24 февраля.
Вооруженные силы России уничтожили шесть тяговых электроподстанций украинских ж/д
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Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран, передает Минобороны.
Ведомство сообщает в Telegram, что электроподстанции уничтожены в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены «пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники».
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 40 военных объектов Украины, «среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Также ракетными войсками «поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники».
Кроме того, поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка (ЛНР), в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха», – говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы.
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Военные эксперты оценили перспективы создания «славянского котла» для ВСУ
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«В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о боях на изюмском направлении и на западе ЛНР.
«Одним из главных направлений наступления будет луганское – после занятия района Северодонецка и Лисичанска, – полагает военный эксперт Василий Дандыкин. – В результате наступления российских войск со стороны Изюма будет сформирован «котел» для группировки ВСУ, укрепившейся в районе агломерации Славянск – Краматорск. Далее целью окружения должна стать группировка в районе Авдеевки, противостоящая сейчас Донецку и Горловке».
Эксперт напомнил, что наступающим силам ВС России и Народных милиций республик Донбасса противостоит группировка ВСУ численностью до 44 тысяч человек (по заявлениям киевских руководителей, включая президента Зеленского), «но по некоторым данным, речь идет о более значительном числе украинских военных».
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, есть расчет на то, что российские войска и силы ЛДНР смогут «перерезать пути снабжения украинской группировки и взять ее в полукольцо или в кольцо». «Цель окружения – перерезать противнику пути сообщения, отрезать ему пути отхода. Потом обычно окружение начинает расширяться: появляется внешняя «стенка» окружения и внутренняя, – пояснил Шурыгин. – Как только выстраивается внутренняя «стенка», то возникает «котел». Обычно в результате окружения образуются несколько «котлов».
Недавним примером образования «котлов» служит операция наших войск в Мариуполе, указал собеседник. «Сначала была задача прижать противника к морю, вытеснить из городских кварталов и загнать в, своего рода, резервацию, – отметил Шурыгин. – Потом эту резервацию разбили на три котла: порт, промзона «Азовстали», территория завода Ильича. Потом взяли «Ильича», порт, осталась только зачистка «Азовстали». По оценке экспертов, окружение группировки противника в районе Славянска, становится приоритетной целью войск, наступающих с севера, с территории Харьковской области.
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«Продолжаются бои к северу от трассы Барвенково-Славянск... Бои идут в районе Курульки-Пашково. Также продолжаются бои у Большой Камышевахи (населенные пункты в Барвенковском районе на юго-востоке Харьковской области близ границы с ДНР – прим. ВЗГЛЯД). В направлении Славянска ВС РФ после взятия Ямполя частично охватили Красный Лиман, бои идут на окраинах города», – отмечал в среду военный эксперт Борис Рожин в публикации для Telegram-канала «Военкор Котенок». Красный Лиман – занятый украинскими войсками город в ДНР на северном берегу Северского Донца, в 25 километрах по прямой от Славянска.
Рожин также указал на продолжающиеся ожесточенные бои в стратегически важном треугольнике городов на западе ЛНР – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное, а также в находящемся к югу от этой агломерации городе Попасная, где союзные силы ВС России и республик Донбасса ведут «медленное прогрызание укрепрайона ВСУ». Сообщается о серьезных потерях, которые понесла 24-я Львовская механизированная бригада.
Как отмечал в минувшую субботу источник Telegram-канала «Рыбарь», контроль над Попасной дает возможность «продолжения наступления одновременно по нескольким направлениям». В частности, это выход на «крупный транспортный узел – город Бахмут, занятие которого нарушит снабжение части подразделений ВСУ». Бахмут (Артемовск) находится между двумя агломерациями – Лисичанск-Северодонецк-Рубежное в ЛНР и Славянск-Краматорск-Дружковка в ДНР.
Занятие Попасной открывает возможность создания нескольких котлов с отрезанием славянско-краматорской группировки украинских войск от остальных сил ВСУ на Донбассе, пояснил источник канала «Рыбарь». По его оценке, понимая перспективу «славянского котла», командование украинских сил перебросило часть войск из района Рубежного-Северодонецка-Лисичанска в район Попасной.
Добавим, что как сообщила во вторник RT, в поселке Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на верхних этажах боевики нацбатов оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в квартирах. В среду жители Славянска и Краматорска сообщали о взрывах в окрестностях этих городов.
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Недоеденный круассан Анджелины Джоли во Львове выставили на продажу за 1 млн гривен
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Круассан, который не доела американская актриса Анджелина Джоли в кофейне во Львове, выставили на продажу в Сети за 1 млн гривен.
Объявление написано от лица уборщика кофейни. Цена круассана – 1 млн гривен (около 2,5 млн рублей), при этом торг уместен, сообщает Telegram-канал Star News.
«Второй год работаю уборщиком. Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня», – признался уборщик в описании товара.
Ранее Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львове в рамках «личного» визита в регион. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы.
При этом известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».
Кононенко: У России пропала нужда в западных политтехнологах
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Западные политтехнологи помогали России транслировать свою точку зрения на европейскую аудиторию, но сейчас нужды в таких специалистах у Москвы нет, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя решение ЕС, запрещающее западным политтехнологам работать в России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России. В частности, она упомянула, что Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Однако теперь, по ее словам, «этому будет положен конец». Европа запрещает предоставлять эти услуги российским компаниям.
«У нас политтехнологии в стране весьма своеобразные и довольно специальные, поэтому западные политтехнологи вряд ли могут нам помочь в этом вопросе. Скорее всего, имеются в виду какие-то люди, которые работают на европейскую аудиторию, транслируют точку зрения России на Западе», – считает Кононенко.
Он подчеркивает, что специфика данной работы достаточно узконаправленная, поэтому, учитывая нынешние реалии, нужда в таких специалистах у России практически пропала. «Теперь это не очень нужно, обойдемся и без них», – заключил журналист.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в шестом пакете санкций против России будут запрет на трансляцию трех российских государственных телеканалов, отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных российских банков, а также объявляется отказ стран Европы от российской нефти.
В Кремле рассказали о ситуации на «Азовстали»
Обострения на заводе «Азовсталь» происходят из-за попытки противника выйти на огневые позиции, штурма предприятия нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего», – передает его слова РИА «Новости».
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
В Госдуме оценили инструкции ЦРУ для россиян о шпионаже на США
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«ЦРУ действительно может попытаться выведать важную информацию у рядовых граждан. Это элемент информационной войны, и им не важно, чем рискуют россияне», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее ЦРУ разметило в соцсетях инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться.
«Очевидно, что ЦРУ хочет, чтобы российские граждане просто стучали и на свое государство, и на власть. При этом они умалчивают, что тем самым подставляют людей под вполне конкретную статью Уголовного кодекса РФ», – рассуждает собеседник.
Морозов уверен, что россияне не станут массово реагировать на подобные вбросы. «Граждане должны понимать, что следование инструкциям ЦРУ – это прямой путь за решетку. Если существует некий канал для связи, то и отследить его возможно. Нужно быть просто клиническим идиотом, чтобы повестись на эту инструкцию», – подчеркнул депутат.
«Мы видим, что идет информационная война, в которой все средства хороши. И подставить очередного российского гражданина США совсем не жалко, учитывая, что у них есть шанс получить некие важные данные», – заключил Морозов.
Ранее Washington Post сообщила, что разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.
«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.
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