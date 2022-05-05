Производитель моторных масел Castrol ушел из России

Британский производитель смазочных материалов Castrol (принадлежит британскому нефтегазовому холдингу BP) остановил поставки в Россию, пишут российские СМИ со ссылкой на дистрибьюторов. Это масло было рекомендовано для автомобилей концерна Volkswagen и ряда других европейских марок.

Об отсутствии поставок моторных масел Castrol в Россию «Газете.Ru» рассказали официальные компании-партнеры, отмеченные как авторизованные на официальном сайте компании. «Масел Castrol нет никаких, потому что Castrol их не поставляет уже около полутора месяцев. И когда будут – непонятно», – сообщили изданию в компании «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода, находящейся в списке официальных продавцов продукции Castrol.

Аналогичную информацию подтвердили в официальном интернет-магазине Castrol в России (не принадлежит британцам), а также в сервисном центре российского офиса Castrol. В последней организации отметили, что официальных объявлений об уходе с российского рынка производитель масел не делал, но «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями». В компании «Агреман» из Ярославля продукции Castrol также не оказалось.

В фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов, уточнили, что поставки Castrol были остановлены еще в конце февраля. «24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», – сообщил менеджер компании.

В официальном интернет-магазине марки в наличии есть только одно наименование синтетического моторного масла по 52 тыс. руб. за 60-литровую бочку. Напротив остальных позиций стоит отметка «нет в наличии».

Продукция марки Castrol имеет рекомендации нескольких ведущих европейских автопроизводителей. В частности, немецкий концерн Volkswagen Group (включая бренды Audi и Skoda) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Castrol более 10 лет назад: статус рекомендованного поставщика масел для автомобилей в России Castrol получил в 2011 году. С 2020 года Renault Россия рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы Castrol для обслуживания автомобилей Renault.

По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Глава государства призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление. Кроме того, президент заявил о необходимости максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки.