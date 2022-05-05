Власти Москвы рассказали о порядке проведения «Бессмертного полка»

Традиционная акция «Бессмертный полк» состоится в Москве 9 мая. Шествие начнется в 15.00, а сбор участников – с 12.30, сообщили власти столицы.

«В столице 9 мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Ожидается, что к шествию присоединятся более 1 млн человек.

Станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» в этот день будут закрыты. Для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы также рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор. Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы.

«Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг «Мои документы». Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва», – уточняется в материале.

Увековечить память о ветеранах также можно не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи.

В конце апреля около 3 тыс. 500 человек были отобраны для сопровождения шествия «Бессмертного полка» в столице России. Всего в организации мероприятия по всей стране примут участие 50 тыс. волонтеров.