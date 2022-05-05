|
|
Псаки не исключила санкций США против патриарха Кирилла
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
От санкций США «никто не застрахован», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Agence France-Presse сообщило, что ЕС собирается в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против патриарха Кирилла. Отвечая на вопрос о возможности введения таких же санкций Вашингтоном, Псаки сообщила, что США «продолжают изучать варианты», но ей пока «нечего анонсировать», передает ТАСС.
Псаки также заявила, что «не осведомлена о каких-либо недавних телефонных разговорах» главы американского государства Джо Байдена и папы Римского Франциска. На вопрос о том, какой была бы позиция Байдена, если бы понтифик поехал в Россию Псаки ответила: «Я не обсуждала с ним это». Она «предположила», что Байден «с уважением отнесся бы к решению папы Римского совершить те поездки или провести те контакты, которые тот посчитал бы нужным».
Напомним, Байден является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США. Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик. Также он выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Критика НАТО из уст Папы Римского привела к переполоху на Западе
|
|
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал критику НАТО со стороны Папы Римского Франциска, отметив, что его выступление вызвало переполох на Западе.
«Франциск отметил, что «лаяние НАТО у врат России» во многом спровоцировало украинский кризис. И усомнился в необходимости поставок оружия на Украину – предложив брать пример с генуэзских рабочих, которые отказались грузить западное оружие, направляемое в Йемен. Его фраза является калькой со старого выражения о «собаках, лающих у врат рая» – которое редко используется в английском, но встречается в других европейских языках», – сообщил политолог в своем Telegram-канале.
По его словам, с точки зрения семантики здесь можно обнаружить глубины смыслов. Но и политические последствия его речи тоже имеются.
«Франциск – моральный компас для 1,2 млрд католиков по всему миру – включая жителей стран Африки и Латинской Америки, которые сохраняют нейтралитет в украинском кризисе. Но важную роль он играет и для нынешнего политического расклада сил в Вашингтоне. Ведь Байден – второй в истории США президент-католик. Как раз полгода назад он встречался с Франциском в Ватикане. Байден не устает повторять, что папа римский – источник всего, что он за свою жизнь узнал о вере. И теперь этот источник прямо критикует политику его администрации», – написал Дудаков.
Он отметил, что среди элиты Демпартии немало и других католиков. Взять к примеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая с превеликим удовольствием проводит встречи с понтификом.
«Его неожиданные заявления застали Пелоси, когда только было закончила визит-фотосессию в Киеве. Нынешнее заявление Франциска уже вызвало переполох среди католических священников в США – причем в основном либерального толка. В неудобное положение оно ставит и весь западный истеблишмент, который несёт потери не только на поле боя или в санкционном противостоянии, но теперь уже и в затянувшейся информационной войне против России», – добавил политолог.
Ранее Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
Также Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Оливер Стоун описал худший сценарий вмешательства США в ситуацию на Украине
|
|
Американский режиссер Оливер Стоун считает, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию.
«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», – передает РИА «Новости» слова Стоуна.
Он отметил, что западные медиа по указке американских и европейских политиков целенаправленно с 2014 года закрывали глаза и не освещали военные преступления против мирного населения на Украине, выставляя раз за разом Россию агрессором, виновным на каждом этапе украинского кризиса.
По его мнению, цель информационной войны, которую Запад ведет против Москвы «с мастерством и грубой силой», – заставить поверить мировое сообщество в то, что «Россию можно обвинить в любом случае, как бы абсурдно это ни звучало».
Ранее Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине.
Киркорова раскритиковали за шоу на поваленном кресте
Певца Филиппа Киркорова раскритиковали в Сети за концерт в честь его 55-летнего юбилея: в рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.
В частности, шоу раскритиковал иерей Александр, опубликовав в соцсетях отрывок, в котором Киркоров на кресте поет песню «Мария Магдалена», передает «Царьград».
«Ну то есть еще есть у нас непонимающих толпа (я про зрителей). Кто уже снимет этого (...) оттуда? Причем «снимет» с употреблением военной терминологии», – категорично заметил священник.
«Я все время спрашиваю: доколе этот сатанист ряженый будет бесноваться?», «Сатанизм неприкрытый. За оскорбление святынь в тюрьму», – возмущенно отметили комментаторы.
Телеведущая Анна Шафран в своем Telegram-канале отметила, что Киркоров «оказался умнее своих соратников» – он промолчал по поводу спецоперации на Украине, а теперь «его еще и прибалты забанили на радио вместе с (певицей) Полиной Гагариной за то, что на каком-то патриотическом концерте выступал».
«Еще немного – и получит индульгенцию на дальнейшее непотребство и разложение русских людей», – написала она.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети коллаж, в котором высмеял сценический образ певца Филиппа Киркорова.
Байден заявил о поставках комплексов «Джавелин» России
|
|
Американский президент Джо Байден во время выступления перед сотрудниками военного завода корпорации Lockheed Martin в штате Алабама по ошибке сказал, что США якобы снабжали противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» Россию, а не Украину.
«Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись «Джавелины» и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные в ходе выступления.
«Вы позволяете украинцам защищаться так, чтобы мы не рисковали вступлением в третью мировую войну, отправляя американских солдат в бой с российскими солдатами», – добавил президент США, обращаясь к сотрудникам военного завода в штате Алабама.
Байден как минимум еще раз оговорился во время этого выступления, продолжавшегося около 15 минут. В очередной раз призывая Конгресс США одобрить запрос администрации о выделении дополнительных средств на поддержку Украины, глава Белого дома подчеркнул: «Я еще раз призываю Конгресс быстро принять законопроект о дополнительном финансировании». Он сказал, что исполнительная ветвь власти запросила у законодателей на эти цели «свыше 300 млрд долларов», хотя в действительности сумма запроса составляет 33 млрд долларов.
Во время мероприятия на сцене были установлены транспаранты с надписями «Произведено в Америке» и «Поддержим Украину».
Перед речью Байдена к аудитории обратилась член Палаты представителей Конгресса США Терри Суэлл (демократ, от штата Алабама). «Было радостно иметь шанс видеть комплексы «Джавелин», эти переносные ракеты, уничтожающими танки на Украине», – сказала она.
Напомним, в конце апреля Байден назвал министра образования США сенатором. Несколькими днями ранее глава Белого дома вновь оказался в неловкой ситуации, протянув руку для рукопожатия пустому месту, как уже делал это неделей ранее. В марте Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а в феврале перепутал, какая из стран – Россия или Германия – угрожала Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россию не пустили на мероприятие ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
|
|
Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, под надуманным предлогом, сообщили в российском МИД.
«Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, провозглашенный в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. По этому случаю ЮНЕСКО – профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества – традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что отказ мотивировали несоответствием требований конференции и уже сформированным списком докладчиков. В министерстве отметили, что сообщение «не выдерживает никакой критики», а секретариат ЮНЕСКО «под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий.
В МИД России отметили, что предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и полностью вписывались в заглавную тему мероприятия. «Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», – заявили в дипведомстве.
Эксперты добавили, что, «лишая российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога».
Так, в ведомстве «некогда универсальный и авторитетный форум назвали «локальным междусобойчиком». «Его итоги не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати и такими важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, обеспечение свободы слова и доступа к информации», – подчеркнули в российском МИД.
Ранее в ведомстве назвали ЮНЕСКО очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме оценили инструкции ЦРУ для россиян о шпионаже на США
|
|
«ЦРУ действительно может попытаться выведать важную информацию у рядовых граждан. Это элемент информационной войны, и им не важно, чем рискуют россияне», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее ЦРУ разметило в соцсетях инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться.
«Очевидно, что ЦРУ хочет, чтобы российские граждане просто стучали и на свое государство, и на власть. При этом они умалчивают, что тем самым подставляют людей под вполне конкретную статью Уголовного кодекса РФ», – рассуждает собеседник.
Морозов уверен, что россияне не станут массово реагировать на подобные вбросы. «Граждане должны понимать, что следование инструкциям ЦРУ – это прямой путь за решетку. Если существует некий канал для связи, то и отследить его возможно. Нужно быть просто клиническим идиотом, чтобы повестись на эту инструкцию», – подчеркнул депутат.
«Мы видим, что идет информационная война, в которой все средства хороши. И подставить очередного российского гражданина США совсем не жалко, учитывая, что у них есть шанс получить некие важные данные», – заключил Морозов.
Ранее Washington Post сообщила, что разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.
«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЦРУ опубликовало инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться
|
|
Американские СМИ со ссылкой на официальные лица сообщают, что ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей информацию.
Как пишет Washington Post, разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.
«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.
Напомним, в 2011 году президент США Барак Обама подписал приказ, регламентирующий, как далеко американские военные во всем мире могут заходить в использовании кибератак и электронного шпионажа против своих врагов.
В США зафиксировали новый рост цен на бензин
Цена на бензин в Соединенных Штатах, несмотря на усилия администрации, вновь перешла к росту, поднявшись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л), следует из данных аналитиков.
Как отметили в Американской ассоциации автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,226 доллара, накануне цена была 4,2 доллара. Это заметно и на заправках в столичном Округе Колумбия, где цена за галлон начинается от 4,5–4,7 долларов. В штате Калифорния, по данным аналитиков, за галлон просят в среднем 5,755 долларов, пишет РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден выступит с заявлением «об экономическом росте» в среду, оно запланировано на 21.00 мск.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
США рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
США считают, что Россия продолжит работу по МКС по крайней мере «в ближайшем будущем», и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА Билл Нельсон.
«У нас есть все основания полагать, что русские будут (продолжать работу по) космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Нельсона на слушаниях в конгрессе.
Он подчеркнул, что делает выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран «профессиональных отношений». Комментируя по просьбе конгрессменов сообщения СМИ о планах России по выходу из программы МКС, Нельсон заявил, что «заголовки неверны».
«Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения», – сказал глава НАСА, подчеркнув, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и «Роскосмоса».
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ России на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.
Папа Римский заявил о желании посетить Москву до поездки в Киев
Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу, сообщают информационные агентства.
Глава римской Католической церкви подчеркнул, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обговорить ситуацию с урегулированием на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Он добавил, что в первый день спецоперации на Украине не звонил российскому лидеру, но звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Я поговорил с ним в декабре на свой день рождения, но в этот раз нет, я не звонил. Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: «пожалуйста, остановитесь», – сказал он.
Через 20 дней он попросил передать в Москву сообщение, что готов посетить Россию.
«Нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», – заключил понтифик.
Ранее в апреле Ватикан отложил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, глава Католической церкви выразил сожаление по этому поводу.
Байден попросил инвалидов-колясочников «не прыгать»
Президент США Джо Байден снова оказался в неловкой ситуации, в этот раз во время выступления на мероприятии для спортсменов с ограниченными возможностями возле Белого дома.
Во время группового фото после мероприятия 79-летний глава страны попросил инвалидов-колясочников «не прыгать» для фото, а слабовидящую спортсменку призвал посмотреть в камеру, сообщает РЕН ТВ.
Звук трансляции мероприятия пришлось прервать из-за неуместных комментариев президента. Позже комментариев от Байдена не последовало.
Ранее Байден по ошибке сказал, что США снабжали комплексами Javelin Россию, а не Украину.
Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в городе
Глава украинского Конотопа Артем Семенихин распорядился запретить на территории города деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«Запретить на территории Конотопского горсовета деятельность украинской православной церкви Московского патриархата, как такой, что несет угрозу национальной безопасности Украины», – цитирует распоряжение Семенихина РИА «Новости».
Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».
В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США призвали все страны заявить о недопустимости начала ядерной войны
|
|
Соединенные Штаты согласны с позицией Россией о невозможности победить в ядерной войне и каждой стране важно вновь провозгласить этот принцип, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять: победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. И каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь (в США) должностному лицу», – приводит слова официального представителя американского президента ТАСС.
«Я бы отметила, что взгляд и позиция президента [Байдена] по-прежнему заключаются в следующем: мы не размещаем войска США [на Украине], чтобы принимать участие в этой войне. И мы продолжим это повторять американцам», – сказала Псаки.
При этом пресс-секретарь Белого дома выразила несогласие с утверждением, что ситуация вокруг Украины превратилась к настоящему времени, по сути, в непрямой конфликт между НАТО и Россией. «<…> Это не опосредованная война. Знаю, что речь идет о тезисе россиян. Но это не опосредованная война», – заявила Псаки. Она выступила с утверждением, что «НАТО не вовлечена» в боевые действия на Украине. «США не принимают участия в этой войне. Поэтому нам всем очень важно не повторять тезисы Кремля на этом фронте», – выразила мнение официального представителя американского президента.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерной войны. В частности, Москва предлагала Вашингтону подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей. По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России и США было принято заявление о недопустимости ядерной войны.
В минувшую пятницу посол США в России Джон Салливан назвал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны «ядерным шантажом». Ранее Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Прошедшие подготовку американцы воюют на Украине
Прошедшие военную подготовку американцы полноценно участвуют в боевых действиях на Украине, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Предполагается, что неустановленное число других американцев, многие из которых прошли военную подготовку, находятся в стране (Украине), сражаясь против российских войск вместе с украинцами и добровольцами из других стран», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Как заявил изданию бывший американский военный и экс-офицер полиции Чикаго Харрисон Йозефович, он возглавляет действующую на Украине группу Task Force Yankee, которая направила большое число добровольцев на различные позиции по всей Украине, из которых около 40 – на боевые. По его словам, в стране сейчас находятся «тысячи добровольцев из США и других стран».
Напомним, 29 апреля мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился «помогать» украинским войскам. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США указали свою роль в ситуации вокруг Украины
|
|
Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД