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Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса
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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что состоялась «насыщенная поездка». Они посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России» открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе. Кроме того, Пушилин, Кириенко и Турчак посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Визит в Донбасс также включал посещение Волновахи и «химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобожденной территории Донбасса».
Пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» сообщила, что во время визита Пушилина, Кириенко и Турчака в гуманитарный центр ЕР председатель МГЕР Антон Демидов рассказал им о работе волонтеров в Донбассе, передает РИА «Новости».
Кириенко в Мариуполе сказал, что «в это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро». «И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – заверил он.
Напомним, донецкий парламентарий Владислав Бердичевский объяснил отмену парада на 9 мая в ДНР. Он заявил: «Мы практически уверены в том, что если рискнем собрать людей на торжества – тогда бандеровцы просто ударят по людям ракетами. Поэтому парад мы проведем после освобождения наших территорий». В ЛНР также пообещали провести парад 9 мая после победы над украинским нацизмом.
Кириенко вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в среду посетил штаб волонтерского движения #МыВместе в Ростове-на-Дону, где в том числе собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Он поблагодарил волонтеров за оказание помощи жителям Донбасса.
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Зеленский потребовал от России вернуться к «границам до 24 февраля»
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном изданием The Wall Street Journal, выразил мнение, что Россия якобы должна вернуться к «границам до 24 февраля» и «вернуть» Крым.
Зеленский выразил мнение, что Россия должна вернуться к «границам до 24 февраля». Президент Украины повторил тезис украинских властей о том, что необходимо вернуть Крым, передает ТАСС.
«Восстановление территориальной целостности – наша задача номер один», – заявил он. «Мы получаем от партнеров поддержку за счет санкций, получаем оружие. <…> Наш максимум – это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров», – считает Зеленский.
При этом он признал, что понимает невозможность «получить все немедленно». «Нам сначала нужно предпринять определенные шаги, чтобы остановить [конфликт], потом будет работать дипломатия», – сказал Зеленский.
В конце апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кадыров предложил расширить границы спецоперации на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации России по всей территории Украины, а не только на территории ДНР и ЛНР.
«Главное – надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие – так по их словам – нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.
Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. «И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами [выстраивать] те или иные отношения. Хотят они санкции – будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать», – уточнил Кадыров.
Он отметил, что сейчас войска ДНР, ЛНР и России в ходе спецоперации показывают хорошие результаты. «Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск», – сообщил глава Чечни.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Немецкие депутаты потребовали выслать посла Украины за оскорбление канцлера
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В Бундестаге заявили о необходимости выслать из Германии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца «обиженной ливерной колбасой». С таким требованием выступила депутат Бундестага Севим Дагделен.
«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», – передает Газета.ru слова Дагделен.
За Шольца вступился и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки.
«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германия, и Мельнику нужно это уважать», – отметил политик.
Тон украинского посла показался неуместным и неразумным зампреду фракции ХДС Иоганну Вадефулу. Он отметил, что он не повышает солидарность с Украиной.
«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», – отметил Вадефул.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
Свидетельница рассказала, зачем украинские боевики снимают людей на «Азовстали»
Украинские боевики выводили жителей Мариуполя, прячущихся в бомбоубежищах на заводе «Азовсталь», для картинки, рассказала жительница Мариуполя, вышедшая с территории комбината, Тамара Сбанук.
«Все прождали целый день. Пришли всушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,... и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались – снимали, пока стояли – снимали, и как спустились – снимали на телефон... Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», – передает РИА «Новости» слова жительницы Мариуполя.
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
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Каратели СБУ вошли в поселок в Харьковской области
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Карательный отряд Службы безопасности Украины (СБУ) вошел в поселок Старый Салтов в Харьковской области, пророссийских жителей увозят в неизвестном направлении, сообщил источник в штабе военно-гражданской администрации освобожденных территорий.
«В населенный пункт Старый Салтов, который находится на берегу реки Северский Донец, под прикрытием ВСУ зашли карательные части СБУ, а также недавно сформированный батальон «Кракен», набранный из амнистированных украинских уголовников», – сообщил источник РИА «Новости».
По оперативной информации, украинские националисты устроили террор в селе и «увозят в неизвестном направлении из домов всех, кто симпатизирует российской стороне», добавил источник.
Напомним, во вторник устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России были обнаружены в поселке Зеленовка, в семи километрах к северо-востоку от Херсона.
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Глава МОК объяснил отстранение российских спортсменов «мировой реакцией»
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Многие национальные олимпийские комитеты задавались вопросом, чем уникальна данная ситуация и где были такие же меры, когда велись войны в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и других странах. Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Мы должны были принять защитные меры, потому что мировая реакция на [перечисленные] войны была не такой, как во время [начала спецоперации] на Украине. Наши олимпийские ценности подразумевают проведение мирных соревнований между всеми спортсменами всех национальных олимпийских комитетов», – передает Sports.ru слова Баха, которого цитирует Insidethegames.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич в день трагической годовщины бомбардировки Югославии авиацией НАТО прокомментировал обвинения Запада в адрес России, назвав их «постыдными» и «глупыми».
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Кедми оценил вероятность военных поставок из Израиля Украине
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«Израильские политики, ведя дискуссии о возможном увеличении помощи Украине, говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реально осуществимых планах», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми. Ранее СМИ сообщили о возможном увеличении военной помощи Украине со стороны Израиля.
«Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – сказал политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.
Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали реакции со стороны России на заявления главы МИД Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву».
При этом «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера», добавил собеседник.
«Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник в израильской газете «Гаарец» появилось сообщение о том, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы. При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.
Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».
Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения».
Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим. Кроме того, МИД России заявил о «курсе нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
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ВС России уничтожили четыре артиллерийских батареи ВСУ производства США
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ВС России высокоточными ракетами уничтожили четыре артиллерийских батареи и РЛС контрбатарейной борьбы производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», – передает слова Конашенкова ТАСС.
Также были поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины, уничтожено до 310 националистов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и Европы.
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Кадыров назвал командира неонацистов на «Азовстали» «конченым лохом»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «конченым лохом» скрывающегося в подвалах завода «Азовсталь» командира неонационалистического батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) и призвал его выйти на поле боя.
«Обращаюсь к командиру Азов, который находится в бункере «Азовстали». Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай, покажи себя. Закончим раз и навсегда! Как ты после этого себя представляешь? Я тебе говорю официально: ты не воин, ты не мужчина, ты лох конченный. Если бы ты не был бы таким, ты так не поступил бы» – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.
Ранее Кадыров заявил, что в бункерах под «Азовсталю» по вине неонацистов находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых.
Накануне президент России Владимир Путин проинформировал лидера Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».
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Сатановский назвал подоплеку антироссийской кампании в Израиле
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«Нынешнее поколение израильских политиков в целом ориентируется на Америку, заглядывает ей в рот. А Америка уже сказала, что «Украина – это круто», что она, дескать, «сражается с Россией за свободу» и демократию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее появились сообщения о том, что власти еврейского государства обсуждают начало поставок вооружений Киеву.
«В основном антироссийскую волну сейчас поднял министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, журналист по профессии, человек безответственный. Видимо, Лапид надеется вскоре стать премьер-министром, поэтому так себя ведет. Ожидается, что правящая коалиция не переживет лета, и тогда пост главы правительства станет вакантным. В этот решающий момент Лапиду очень понадобятся американцы, точнее, помощь американских спонсоров», – предполагает политолог Евгений Сатановский.
«Что касается израильской прессы, то она сейчас настроена проукраински, – и тоже понятно почему. Она была скуплена такими фигурами, как миллиардеры Невзлин, Коломойский и тому подобными», – добавил эксперт.
Проблема в том, что Вторая мировая все глубже уходит в историю, отмечает Сатановский. «История остается в истории. И одно дело – говорить с человеком, у которого кто-то из членов семьи чуть не погиб от рук бандеровцев на этой самой Украине. Тем, кто изучает Холокост и массовые преступления тогдашних нацистов, не нужно напоминать, кто такие Бандера, Шухевич или Мельник, что такое ОУН. И другое дело – говорить с человеком, который ориентируется исключительно на свои сиюминутные политические спекуляции, для которого нацизм, Холокост, имя Бандеры – это пустой звук», – пояснил Сатановский. Он сетует, что новое поколение израильских политиков все больше принадлежит ко второй категории.
Как сказал ранее газете ВЗГЛЯД политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, современные «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера». «Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник израильская газета «Гаарец» сообщила, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении помощи Украине. Пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим.
Вооруженные силы России уничтожили шесть тяговых электроподстанций украинских ж/д
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Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием уничтожили шесть тяговых электроподстанций, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран, передает Минобороны.
Ведомство сообщает в Telegram, что электроподстанции уничтожены в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены «пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники».
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 40 военных объектов Украины, «среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники».
Также ракетными войсками «поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники».
Кроме того, поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка (ЛНР), в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха», – говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы.
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Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов. По его словам, речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий, сообщили СМИ.
«Ранее я говорил об убытках в размере 600 млрд долларов. Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе», – передает «Коммерсант» слова Зеленского, выступившего в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.
По его словам, это лишь приблизительная сумма. Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.
Ранее Зеленский заявил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в 550 млрд долларов.
Между тем Всемирный банк оценил урон инфраструктуре Украины в 10 раз меньшую сумму – около 60 млрд долларов.
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Недоеденный круассан Анджелины Джоли во Львове выставили на продажу за 1 млн гривен
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Круассан, который не доела американская актриса Анджелина Джоли в кофейне во Львове, выставили на продажу в Сети за 1 млн гривен.
Объявление написано от лица уборщика кофейни. Цена круассана – 1 млн гривен (около 2,5 млн рублей), при этом торг уместен, сообщает Telegram-канал Star News.
«Второй год работаю уборщиком. Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня», – признался уборщик в описании товара.
Ранее Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), приехала во Львове в рамках «личного» визита в регион. В Сети появилось видео, на котором актриса в кафе раздает автографы.
При этом известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе. Она напомнила о российском артисте Иосифе Кобзоне, когда он «вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью».
Кононенко: У России пропала нужда в западных политтехнологах
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Западные политтехнологи помогали России транслировать свою точку зрения на европейскую аудиторию, но сейчас нужды в таких специалистах у Москвы нет, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя решение ЕС, запрещающее западным политтехнологам работать в России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России. В частности, она упомянула, что Кремль опирается на бухгалтеров, консультантов и политтехнологов из Европы. Однако теперь, по ее словам, «этому будет положен конец». Европа запрещает предоставлять эти услуги российским компаниям.
«У нас политтехнологии в стране весьма своеобразные и довольно специальные, поэтому западные политтехнологи вряд ли могут нам помочь в этом вопросе. Скорее всего, имеются в виду какие-то люди, которые работают на европейскую аудиторию, транслируют точку зрения России на Западе», – считает Кононенко.
Он подчеркивает, что специфика данной работы достаточно узконаправленная, поэтому, учитывая нынешние реалии, нужда в таких специалистах у России практически пропала. «Теперь это не очень нужно, обойдемся и без них», – заключил журналист.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в шестом пакете санкций против России будут запрет на трансляцию трех российских государственных телеканалов, отключение от SWIFT Сбербанка и двух других крупных российских банков, а также объявляется отказ стран Европы от российской нефти.
В Кремле рассказали о ситуации на «Азовстали»
Обострения на заводе «Азовсталь» происходят из-за попытки противника выйти на огневые позиции, штурма предприятия нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего», – передает его слова РИА «Новости».
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».