Эксперт назвал необходимый ответ России на информационную атаку Запада

На тотальную медиазачистку в Европе Россия должна ответить Западу эшелонированной информационной обороной, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич, комментируя запрет ЕС для трех российских государственных телеканалов.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в шестом пакете санкций против России будут запрет на трансляцию трех российских государственных телеканалов, отключение от SWIFT «Сбербанка» и двух других крупных российских банков.

«Я оцениваю это как последовательное, системное, неукоснительное, продолжающееся давление на иную точку зрения. То есть любое инакомыслие, идущее вразрез с утвержденной западом информационной политикой, их повесткой, запрещено. И они этого не стесняются», – говорит Малькевич. Он напоминает, что во вторник, 3 марта, отмечался Всемирный день свободы печати, однако никакой свободы на Западе, по его словам, уже давно не осталось. России было отказано в участии в данном форуме без объяснения причины.

«У них есть цель полностью зачистить свое пространство от российского, пророссийского и других независимых медиа, придерживающихся иных взглядов», – считает член ОП. Он уточняет, что главная цель Европы в данном случае – постепенно изолировать Россию, а поэтому наша страна должна действовать на опережение.

«Нам действительно необходим свой российский файрвол, причем в интернете прежде всего. Отдельные деятели наши предлагают ограничиваться полумерами: тратить время, силы и средства на борьбу на западных площадках, где мы заранее обречены на провал – как только мы начинаем представлять угрозу, банят СМИ, отдельные аккаунты людей, чьи мысли и поступки им не угодны», – рассказывает Малькевич.

Поэтому, по мнению эксперта, необходимо создать информационные законы военного времени.

«Мы, видимо, должны на ближайшие пять лет ввести мораторий на работу иностранных СМИ на территории нашей страны и на сотрудничество граждан России с этими медиа. За исключением комментирования и участия в интервью. Невозможно же представить себе, чтобы в 1941-1942 году советский публицист Константин Симонов вел колонку для немецкой газеты «Фелькишер беобахтер». На их тотальную медиазачистку нас мы должны ответить эшелонированной информационной обороной», – заключил собеседник.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что бухгалтерам, консультантам и политтехнологам из Европы будет запрещено предоставлять свои услуги российским компаниям. Журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что сейчас нужды в таких специалистах у Москвы нет.