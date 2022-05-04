Историки рассказали, как США дважды оккупировали Доминикану

Эксперты медиапроекта Музей НАТО разобрали и представили причины и последствия второго вторжения США в Доминиканскую Республику.

«28 апреля 1965 года армия США вторглась в Доминиканскую Республику и оккупировала ее до сентября 1966 года. Это было уже второе в истории вторжение Соединенных Штатов в страну, первая оккупация длилась с 1916-го по 1924 годы. Оба раза агрессия начинались под схожими предлогами: Штаты замечали во внутриполитических процессах страны угрозу своим геополитическим интересам и подозревали правительство в лояльности к коммунистическому режиму. Последствием конфликта стали в общей сложности 6000 убитых и раненых доминиканцев и приход к власти лояльного американцам правителя», – отмечают авторы медиапроекта Музей НАТО.

Доминиканская Республика за время своего существования успела перенести немало потрясений и крутых политических поворотов, пишут историки. Первая оккупация страны США с 1916-го по 1924 годы завершилась приходом к власти диктатора Рафаэля Трухильо, который правил более 30 лет. В 1961 году Трухильо был убит. В декабре 1962 года в Доминикане прошли первые за четыре десятилетия демократические выборы и, казалось, у доминиканцев, наконец, появился шанс самим решать судьбу своей страны.

«Но США выбор народа не устроил. Президентом стал Хуан Бош – давний противник Трухильо. Он взял курс на независимую политику, а также призывал к ограничению присутствия в стране иностранного капитала и умеренной национализации бизнеса, что негативно сказалось на благополучии американских компаний в Доминикане. Хуан Бош был свергнут 25 сентября 1963 года. Ему на смену пришла группа политиков, именуемая «гражданским триумвиратом», – рассказали специалисты.

Между тем 24 апреля 1965 года в стране вспыхнуло восстание под руководством полковника Франсиско Кааманьо. Его целью стало возвращение Боша на пост президента и восстановление принятой при нем конституции. Благодаря широкой народной поддержке «конституционалисты» быстро взяли под контроль столицу и в целом имели большие шансы на победу. Именно в этот момент в конфликт вмешались США.

«Агрессия США стоила жизни более чем 6 тыс. человек и в итоге подверглась осуждению на заседаниях Совета Безопасности ООН в мае – июле 1965-го, созванных по инициативе СССР. Однако Вашингтон добился своего: к власти в Доминикане вернулся проамериканский политик и соратник диктатора Трухильо Хоакин Балагер», – заключили эксперты.

Медиапроект «Музей НАТО» – natomuseum.com – запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Ресурс призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.