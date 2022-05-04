Омского наркокурьера заставили снять провокационный ролик про Roshen и Украину

Правоохранители в Омске задержали изготовившего провокационный ролик про торт Roshen подозреваемого, который также работал наркокурьером, сообщил источник в правоохранительных органах.

Курьеру поступила задача от куратора изготовить короткометражный ролик, в котором он с тортом украинской фабрики Roshen (владельцем является бывший украинский президент Петр Порошенко) задавал бы провокационные вопросы о спецоперации на Украине, сообщил собеседник РИА «Новости».

«Задержанный пояснил, что оператор наркомагазина под никнеймом «Никита» предложил ему найти в любом магазине Омска торт фирмы Roshen, однако подходящая продукция им не была найдена, после чего «Никита» поручил изготовить в типографии коробки с символикой украинской фабрики и снять видео, в котором покупателю будут заданы вопросы: «Нравится ли вам продукция Roshen?», «Давно ли вы пользуюсь данной продукцией?» и «Как вы относитесь к военной операции, проводимой на территории Украины?» – добавил источник.

Он указал, что заказчик пообещал за выполнение задачи 50 тыс. рублей, и наркокурьер привлек к съемке двух других подозреваемых.

«Задержанный предполагал, что указанное видео возможно будет использоваться спецслужбами Украины в интересах дискредитации России, однако из корыстных побуждений согласился и привлек к его съемке еще двух молодых людей, которые подтвердили полученную информацию», – указал собеседник.

Видео было отснято, его отправили куратору, но тот заявил, что деньги они не получат, и больше не выходил с ними на связь.

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