Глава Еврокомиссии подтвердила запрет на вещание трех российских телеканалов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом, шестом по счету, пакете санкций против России будет содержаться запрет на трансляцию трех российских телеканалов.

«Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии, выступившей перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

Агентство DPA пишет, что ЕК и внешнеполитическая служба сообщества также предложили ввести запрет на закупки странами ЕС нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов – в течение восьми месяцев. Исключения будут сделаны для Венгрии и Словакии, поскольку они большую часть нефти импортируют из России, не имеют выхода к морю и тем самым не могут настолько быстро, как другие государства ЕС, получать энергоносители альтернативными маршрутами, передает ТАСС.

Новый пакет санкций включает ограничения против трех банков, среди которых Сбербанк. По словам его источника, они будут отключены от международной межбанковской платежной системы SWIFT. В санкционный список также будут включены лица и организации, которые, как считают в ЕС, якобы несут ответственность за события в Буче и Мариуполе.

Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить ЕК, затем его представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС. После одобрения ограничительные меры должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД. Ранее санкции официально объявлялись лишь после их окончательного утверждения. Однако с марта этого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен стала публично объявлять неутвержденный набор санкционных предложений сразу после его согласования Еврокомиссией. По оценкам дипломатических источников, это делается, чтобы оказать дополнительное давление на страны ЕС, ставя их перед фактом уже озвученных мер.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

СМИ сообщили, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.