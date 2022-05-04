Цены на нефть выросли на ожиданиях уменьшения предложения

Мировые цены на нефть в среду растут в ожидании снижения предложения сырья на рынке путем ввода эмбарго странами ЕС на нефть из России.

По состоянию на 8.59 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,1%, до 106,12 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,23%, до 103,67 доллара, передает РИА «Новости».

На динамику нефтяных цен продолжает оказывать влияние тема последних недель о полном прекращении закупок странами ЕС российской нефти. Так, опасения усилились после новости о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.

Также инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти еще на 432 тыс. баррелей в день.

«Цены на нефть могут остаться высокими при опасениях дополнительных европейских санкций в отношении российской нефти и попытках производителей ОПЕК увеличить добычу», – сказал Wall Street Journal аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

При этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 29 апреля в США увеличились на 3,479 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 1,167 миллиона.