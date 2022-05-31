Глава ЛНР наградил медалью «Родительская слава» 18 многодетных семей

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31 мая, вторник | Последнее обновление — 21:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
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Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить.
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Сторонний наблюдатель, который одним глазом видит собрание «хороших русских» в Вильнюсе, а другим – красные флаги победы над Мариуполем, не очень понимает, про какую страну говорят те и другие.
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Суррогатное материнство подрывает одну из несущих конструкций человеческой жизни – связь между матерью и ребенком. Когда женщина, которая выносила ребенка под сердцем, продает его за деньги, это огромное несчастье для него – и для общества в целом.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава ЛНР наградил медалью «Родительская слава» 18 многодетных семей
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Медали «Родительская слава» 18 многодетным семьям вручил глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Награды получили родители, воспитывающие пять и более детей, в том числе семь семей из освобожденных районов республики.
«Каждый из вас сделал выбор в пользу большой семьи. Это требует от всех вас очень серьезных, я бы сказал, колоссальных духовных и физических усилий. Вместе с тем я уверен, что все ваши дети окружены любовью и заботой», – сказал Пасечник, обращаясь к собравшимся, сообщает «Луганский Информационный Центр».
Он отметил, что любое современное государство уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения.
«Конечной целью является патриотически настроенная, воспитанная, образованная, социально активная, грамотная молодежь. Я говорю с уверенностью, что такие семьи, как ваши, являются достоянием нашей Республики. Мы всегда будем оказывать помощь и поддерживать ваши семьи», – подчеркнул Пасечник.
Глава ЛНР поблагодарил собравшихся за родительский труд, пожелал им крепчайшего здоровья, терпения, мудрости и семейного благополучия.
Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова вручила семьям сертификаты от партии «Единая Россия» на приобретение бытовой техники.
«Спасибо вам за эту великую миссию, спасибо всем, кто сегодня старается помогать многодетным семьям, понимая насколько это важно, насколько в ближайшее время это станет стратегической задачей, и об этом сказал президент России (Владимир Путин). Сегодня принято много программ, сегодня говорят о новых задачах, которые стоят перед социальной политикой. Более того, говорят, что образом будущего должна стать крепкая многодетная семья. Без вашего труда, дорогие родители, ни одно государство не справится», – сказала зампредседателя Госдумы.
Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
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Безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, жители Украины при этом сами должны определить будущее своих регионов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что украинцы «должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским – запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту – или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», передает РИА «Новости» со ссылкой на TF1.
Министр заверил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику – главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности. Лавров отметил, что «все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Назван размер оставшейся под контролем ВСУ части Севердонецка
В городе Северодонецк в ЛНР осталось зачистить еще 15-17% жилого сектора, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«На час времени текущего дня, обстановка в городе Северодонецк под контролем, осталось нам дочистить общей сложности где-то 15-17% жилого сектора. Остальная территория полностью зачищена», – заявил Алаудинов на видео, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА «Новости».
По его словам, чеченские бойцы сейчас подходят к промышленной зоне, примыкающей к жилому сектору.
«На данный момент без происшествий, без жертв. Потерь с нашей стороны тоже нету, единственное, надо отметить, что с города Лисичанска просто беспрерывным дождем на нас сыпется град снарядов. Наш противник свою агонию потери города решил возместить тем, что он будет сыпать этот город снарядами и убивать мирных жителей. <...> Мы уже можем готовить для отправки сюда караваны из фонда Кадырова с продуктами для мирных жителей», – сказал он.
Напомним, что штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван, и продвижении к Славянску.
Ранее поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
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Жительница Северодонецка рассказала о радости от прихода российских сил
В Северодонецке «все рады» тому, что в город вошли силы России и ЛНР, сообщила жительница города Марина.
«Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как рассказала жительница Северодонецка, в городе нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи. По ее сведениям, в городе остаются порядка 10–12 тыс. мирных жителей из более чем 100 тыс. до начала активных боев в Донбассе.
Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей». По его словам, силы Народной милиции ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в городе, «откуда продолжают развивать успех».
Напомним, поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
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ДНР установила контакт с владельцами иностранных судов в порту Мариуполя
Владельцы трех иностранных судов, находящихся в порту Мариуполя, направили властям ДНР запросы, подтверждающие их право собственности, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«На данный момент уже есть первое обращение от судовладельческих компаний соответствующих иностранных судов. Там есть суда, которые осуществляют свою деятельность под различными флагами иностранных государств, но это не означает, что судовладельческая компания зарегистрирована и находится именно в этом государстве», – цитирует ТАСС Никонорову.
По ее словам, на данный момент есть информация по трем судам, от остальных судовладельцев ждем сообщений, запросов, писем.
«С теми, кто подал запросы, мы находимся в контакте, собираем пакет документов от них, которые должны прилагаться к этому запросу, подтверждающие и правоустанавливающие, что это действительно их собственность», – добавила она.
Ранее в морской порт города Мариуполь зашло первое с начала специальной военной операции России судно.
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Минобороны показало стрельбу артиллерии ВДВ по огневым позициям минометов ВСУ
Минобороны опубликовало видео работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции минометчиков ВСУ.
«Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию сходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнем из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Ранее Минобороны показало, как артиллеристы российских войск уничтожили огневую позицию гаубиц калибра 155 мм итальянского производства, которые были поставлены Киеву.
До этого Минобороны России опубликовало видео уничтожения Су-25 ВКС РФ бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.
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В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
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Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.
«У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.
Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.
После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.
«Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили об обстреле Донецка из американских гаубиц
Украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Они применяли и вчера, и сегодня по Донецку гаубицы М777 калибра 155 мм – это американские гаубицы», – передает ТАСС его слова.
Уточняется, что школа в Ворошиловском районе обстреляна из РСЗО «Смерч» с кассетной головной частью. По данным различных ведомств республики, в результате обстрела погибли от трех до пяти человек, среди них ребенок 2009 года рождения.
Ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского и Буденновского районов Донецка пострадали 18 человек, в том числе два ребенка, сообщили в Минздраве ДНР. При обстреле школ в городе пострадали как минимум трое детей. В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек.
Пушилин заявил о создании торгового флота ДНР
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Часть судов в порту Мариуполя перейдет под юрисдикцию Донецкой народной республики, также появится собственный торговый флот, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часть судов перейдет в юрисдикцию ДНР. Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», – передает ТАСС его слова.
Пушилин утвердительно ответил на вопрос о том, появится ли у ДНР свой собственный торговый флот. По его словам, суда будут переименованы.
Глава ДНР добавил, что порт Мариуполя будет задействован для доставки строительных материалов и техники для восстановления городов республики. «В дальнейшем такой хаб именно в таком виде будет использоваться для поставки строительных материалов, техники, которая в огромных количествах будет задействована для восстановления наших городов», – рассказал Пушилин.
По его словам, доставка грузов в значительных объемах затруднительна для железной дороги и автомобильной сети, однако для возобновления работы порта была проведена большая работа. Так, очищены территория и акватория порта, обезврежено порядка 12 тыс. взрывоопасных предметов, восстановлены гидротехнические сооружения.
Напомним, 28 мая в морской порт города Мариуполя зашло первое с начала специальной военной операции России судно.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.
В российском оборонном ведомстве напомнили, что в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполя, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.
Также российские саперы завершили разминирование территории порта Мариуполя после обследования более 1,5 млн кв. метров акватории, 18 причалов и 32 судов.
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Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет.
«Очередной киевский теракт обрушил связь в Херсонской и Запорожской областях. Россия же сыграла на опережение. На освобожденных территориях уже исключительно российский интернет и связь. По сути это конец украинской пропаганде, башни вранья Зеленского пали», – передает РИА «Новости» его слова.
Крючков отметил, что с подобной ситуацией, когда «киевские власти в одночасье без предупреждения отключили полуостров от мобильной связи», в свое время уже сталкивались крымчане.
«Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись. Поэтому смогли оперативно обеспечить переход на российскую мобильную связь и интернет», – добавил политик.
По его словам, теперь жителям освобожденных территорий достаточно купить уже поступившие в продажу сим-карты российского оператора.
Ранее сообщалось, что на сим-карты российских мобильных операторов, продажа которых ведется в Херсонской области, уже перешли несколько десятков тысяч местных жителей. В регионе будут работать три мобильных оператора.
Напомним, что из-за обстрелов со стороны Украины Херсонская область осталась без сотовой связи и интернета. А в Запорожской области мобильная связь была отключена Киевом.
Ранее сообщалось, что крымский мобильный оператор заработал в Херсонской области. В пятницу стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7».
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В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и 14 получили ранения вследствие обстрелов Донецка утром в понедельник, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20 человек: шестеро погибли и 14 получили ранения», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
Там уточнили, что среди погибших – подросток 2009 года рождения.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала, украинские силовики могли применять поставленное американской стороной тяжелое вооружение при обстреле Донецка.
«Сегодня, буквально 15 минут назад, обстрелу подвергся самый центр города Донецка, это в ста метрах от нашего здания. И [были] попадания прямые в школы. <...> Работает тяжелая артиллерия, есть такие предположения, что это новая американская поставка», – передает ТАСС слова Кулемзина.
Напомним, в субботу украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».
Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику
Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой находится в Донецкой Народной Республике с рабочей поездкой, сообщил окружной Департамент общественных и внешних связей.
Основной целью поездки является доставка новой партии гуманитарного груза, который был собран жителями Югры. Также планируется подписать соглашение с администрацией города Макеевка. В рамках него Югра окажет учреждениям и предприятиям помощь для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.
Также запланирована встреча Комаровой и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
Делегация Югры приехала в ДНР в составе гуманитарной миссии, которая была сформирована Гуманитарным добровольческим корпусом. Добровольцы этого корпуса на самолетах Минобороны России доставили в республику почти 43 тонны груза, среди которого продовольствие, детские принадлежности, медикаменты, одежда и другое.
В рамках рабочего визита Комарова также посетит ряд объектов в Мелекино, Мариуполе, Донецке и Макеевке. Среди них – разрушенный Драматический театр в Мариуполе, в разборе завалов которого участвовали добровольцы гуманитарной миссии из Югры.
Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из первых регионов, который организовал такую масштабную кампанию помощи жителям ЛНР, ДНР, отдельных территорий Украины. Доставлено свыше 235 тонн гуманитарного груза.
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В РЖД рассказали об организации отдыха детей из ЛНР и ДНР
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В детском оздоровительном лагере «Экспресс» Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будет организован оздоровительный отдых для 200 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили в компании.
Из Донецка и Луганска школьники прибудут на станцию Успенская в Ростовской области, там будет организован медицинский осмотр, страхование и организованная перевозка до станции Ростов-Главный. Оттуда уже дети отправятся на поезде до станции Лазаревская, где их встретят вожатые и сопроводят на территорию оздоровительного лагеря.
Лагерь «Экспресс» находится в поселке Солоники Краснодарского края, в 5 км от поселка Лазаревская, на черноморском побережье. На территории лагеря расположены спортивные площадки, оборудован зал для игры в настольный теннис. Для детей организовано пятиразовое питание.
Расходы на организацию детского отдыха будут оплачены за счет средств Комиссии ОАО «РЖД» по оказанию благотворительной и спонсорской помощи юридическим и физическим лицам.
В течение лета 2022 года ОАО «РЖД» также запланирована организация трех смен для 630 детей Донбасса в Детском оздоровительном лагере «Липки» Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Начало первой смены запланировано на 15 июня 2022 года.
Накануне краснодонский детский дом-интернат ЛНР в рамках благотворительной акции «Под крышей заботы» получил помощь от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Воспитанникам детдома передали детские товары и игровые комплексы.
Акция, в которой участвуют представители строительного и жилищно-коммунального комплекса со всех регионов России, проводится в преддверии Международного дня защиты детей. Цель акции – оказать поддержку и способствовать улучшению качества и комфорта среды проживания детей, в том числе воспитанников детских домов и интернатов, а также детей, потерявших родителей.
В субботу стало известно, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в Мариуполе состоится первый футбольный турнир среди школьников города – «Кубок мира». Соревноваться будут четыре команды 2011-2012 годов рождения. Начнутся встречи на стадионе школы №65 города Мариуполя по адресу ул. Казанцева, 25а.
По результатам игр команды-призеры будут награждены медалями и грамотами, также памятными призами будут отмечены лучшие вратарь, бомбардир и игрок турнира, говорится в сообщении на сайте Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой народной республики.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что жертвами боев с 2014 года в ДНР стали 117 детей, 35 из них – с февраля 2022 года. Об этом сообщил глава бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава республики Дмитрий Калашников.
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Власти Херсонской области отказались считать Зеленского президентом Украины
Владимир Зеленский не может называться президентом Украины, так как по факту является резидентом западных хозяев, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Украинский народ стал заложником представителей нациствующей верхушки Украины, которая через свои органы гестапо – СБУ – держит население в страхе. Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью на Украине был воссоздан аналог Третьего рейха», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Стремоусов отметил, что Зеленский делает популистские заявления, которые вкладывают ему в уста западные кураторы. «Зеленский оказался продолжением Порошенко, только в худшей форме», – добавил он.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о попытках украинских военных прорвать линию обороны в Херсонской области. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод. Военные Украины пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», – передает слова Стремоусова РИА «Новости».
Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации, «около 70 человек убитыми находятся на поле боя». В результате только первой попытки прорыва украинская армия потеряла, предположительно, около 200 военных и 20 единиц военной техники. По словам Стремоусова, «все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой».
Ранее Херсонская область закрыла границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей. «Сейчас проезд в целях безопасности перекрыт. После последних обстрелов с украинской стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Так что там очень небезопасно», – заявил Стремоусов РИА «Новости».
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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При обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР погибли две беременные женщины
Украинские силовики обстреляли с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган» город Стаханов, расположенный к западу от Луганска: погибли две беременные женщины, 24 человека ранены.
«По уточненной информации в результате обстрела погибли две беременные женщины. Получили ранения 24 человека, из них 8 детей», – приводит РИА «Новости» сообщение генпрокуратуры ЛНР.
Глава администрации города Сергей Жевлаков, в свою очередь, сообщил о 15 пострадавших.
Уточняется, что украинские силовики обстреляли город с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив по городу три снаряда.
До этого Луганский информационный центр (ЛИЦ) сообщил, что в результате обстрела Стаханова восемь человек ранены, среди них два ребенка 10 и 15 лет.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк из американских гаубиц М777. При обстреле Ворошиловского и Буденновского районов Донецка пострадали 18 человек, в том числе два ребенка, сообщили в Минздраве ДНР. При обстреле школ в городе пострадали как минимум трое детей. В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек.
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