Глава ЛНР наградил медалью «Родительская слава» 18 многодетных семей

Медали «Родительская слава» 18 многодетным семьям вручил глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Награды получили родители, воспитывающие пять и более детей, в том числе семь семей из освобожденных районов республики.

«Каждый из вас сделал выбор в пользу большой семьи. Это требует от всех вас очень серьезных, я бы сказал, колоссальных духовных и физических усилий. Вместе с тем я уверен, что все ваши дети окружены любовью и заботой», – сказал Пасечник, обращаясь к собравшимся, сообщает «Луганский Информационный Центр».

Он отметил, что любое современное государство уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения.

«Конечной целью является патриотически настроенная, воспитанная, образованная, социально активная, грамотная молодежь. Я говорю с уверенностью, что такие семьи, как ваши, являются достоянием нашей Республики. Мы всегда будем оказывать помощь и поддерживать ваши семьи», – подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР поблагодарил собравшихся за родительский труд, пожелал им крепчайшего здоровья, терпения, мудрости и семейного благополучия.

Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова вручила семьям сертификаты от партии «Единая Россия» на приобретение бытовой техники.

«Спасибо вам за эту великую миссию, спасибо всем, кто сегодня старается помогать многодетным семьям, понимая насколько это важно, насколько в ближайшее время это станет стратегической задачей, и об этом сказал президент России (Владимир Путин). Сегодня принято много программ, сегодня говорят о новых задачах, которые стоят перед социальной политикой. Более того, говорят, что образом будущего должна стать крепкая многодетная семья. Без вашего труда, дорогие родители, ни одно государство не справится», – сказала зампредседателя Госдумы.