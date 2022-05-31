Российские эксперты рассказали о способе выявить семь разных патологий на одном изображении

В Москве врачи смогут выявлять семь различных патологий с помощью нейросетей, которые определяют признаки заболеваний в процессе одного исследования, следует из данных Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который анализирует региональные практики.

«Комплексные сервисы помогут врачам определять на компьютерной томографии органов грудной клетки признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии, гидроторакса в процессе одного исследования», – говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

В числе других региональных мер аналитики выделили компенсацию коммунальных расходов сельским педагогам в Алтайском крае. Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения в размере 2350 рублей в месяц является одной из мер поддержки сельских педагогов в Алтайском крае.

На Камчатке период отпуска по уходу за ребенком планируется сделать более гибким. Предполагается, что женщина сможет выйти на работу раньше установленного срока, получив полный объем денежных средств.

Между тем в Псковской области стартовал проект по комплексному развитию территорий региона «Креатон-Хакатон». Его целью является создание условий для качественной жизни населения через использование креативных технологий.

Кроме того, ЭИСИ проводит мониторинг запуска импортозамещающих производств. По состоянию на 30 мая эксперты выделили ряд следующих инициатив.

«На Тверском вагоностроительном заводе успешно завершилась работа по приемке новейшего российского электропоезда «Иволга 3.0». «Иволга 3.0» – первый электропоезд с конструкционной скоростью 160 км/ч, который полностью спроектирован и изготовлен в России», – отмечают аналитики.

Также в доклад ЭИСИ попали ученые первого МГМУ им. Сеченова. Они разработали 3D-модель сердечно-сосудистой системы, которая может показать изменение уровня давления при возникновении того или иного изменения в состоянии организма. Разработка в ближайшее время может стать инструментом работы не только ученых и студентов, но и медицинских работников. Она уже применяется в качестве образовательного инструмента в вузе.

«Ученые научно-исследовательского физико-технического института (НИФТИ) Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского создали материал, который позволит заменить устаревшие медные и алюминиевые провода для самолетов. С помощью технологии индукционного литья создан ультрамелкозернистый алюминиевый сплав с наночастицами и малым содержанием редкоземельных металлов. Подобные провода используют Boeing и Airbus», – сказано в сообщении.

Помимо этого, на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге спущен на воду траулер «Капитан Брейхман» для мурманского губернского флота. Траулер проекта 170701 – это одно из самых современных судов в мире. Оно имеет безотходное производство. На судне будет вырабатываться вся линейка продукции, которую только можно сделать в море: филе, рыбий жир и мука.

«Ученые Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» на базе МФТИ создали интеллектуальную систему, способную прогнозировать, моделировать и оптимизировать движение железнодорожного транспорта. (…) Такой помощник диспетчера способен сделать расписание движения составов более точным и снизить вероятность аварий за счет более точной организации движения», – рассказали аналитики.