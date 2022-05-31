Лавров назвал условие прохода судов с зерном из портов Украины

Для обеспечения прохода судов с украинским зерном необходимо, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.

«Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – передает его слова РИА «Новости».

«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее – к пунктам назначения», – отметил Лавров.

По словам министра, Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы.

«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», – заявил он.

«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – подчеркнул глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами.