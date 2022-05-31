«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования

Предварительное голосование «Единой России» стало рекордным: в системе зарегистрировалось 12% от общего числа избирателей в регионах, где пройдут выборы, сообщила пресс-служба партии.

Свой выбор сделали 9,4% избирателей – таких результатов не достигала ни одна политическая партия в мире, подчеркнул замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов на брифинге, посвященном итогам предварительного голосования «Единой России».

«У нас будет значительный процент обновления – примерно более 60%. У нас огромное количество молодежи – примерно 40%. Людей, которые прошли через наши образовательные проекты и программы. Они вместе с нами формируют кандидатский корпус профессиональных людей, которые готовы строить наше будущее. Пришло время сильных. И мы рассчитываем на то, что 11 сентября мы подтвердим лидерские позиции», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Перминов отметил, что среди кандидатов много участников кадрового проекта партии «ПолитСтартап». «Где-то треть таких ребят в кампаниях, которые сейчас прошли по предварительному голосованию, победили. Это энергичные, честные и смелые ребята, они были нашими волонтерами предыдущие два года, сейчас работают в зоне соприкосновения. При этом они небезучастны в развитии своих территорий», – подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России».

Отметим, что процедура предварительного голосования в этом году претерпела изменения, которые повлияли как на интерес избирателей (явка на электронном предварительном голосовании с 2018 года выросла с 0,55% до 9,4%), так и кандидатов.

Сократилось количество представителей МСП – на 10% (с 42% до 32%). В общей сложности на 11% выросло количество кандидатов из социальной сферы. Участие в предварительном голосовании-2022 приняли на 3% больше членов партии в сравнении с 2017 годом, а также увеличилось количество женщин-кандидатов.

Важным итогом предварительного голосования-2022 стало существенное обновление – оно превышает 60% от количества замещаемых мандатов.

В свою очередь, руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев сообщил, что система предварительного голосования справилась с внешними атаками.

«С начала СВО нагрузка на информационные ресурсы партии выросла в разы, это помогло подготовиться к проведению процедуры и дополнительно защитить ее. Были попытки сорвать предварительное голосование, но они были отражены. Максимальное время реакции на действия пользователя – 150 мс. Среднее время голосования отдельного человека – 4 минуты. Это очень хорошие показатели. Мы справились и выстояли без сбоев», – сказал Вячеслав Сатеев.

Напомним, победители представят партию на выборах осенью. В Единые дни голосования, 9–11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.