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31 мая, вторник | Последнее обновление — 14:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
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Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
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Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.
«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», – передает его слова РИА «Новости».
Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.
Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.
Соловьев в свою очередь отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Россия отреагировала на попытку ЕС запретить импорт российской нефти
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ЕС находится не в лучшей форме, Россия найдет других импортеров для своей нефти, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Евросоюза ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <…> Очень быстрая смена мировоззрения указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», – приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Напомним, Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
Премьер Бельгии назвал условия покупки нефти из России странами ЕС
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Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии, Чехии и стран, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
«Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики», – приводит слова премьер-министра Бельгии РИА «Новости».
В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. «Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода», – пояснил бельгийский премьер на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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В ЕС решили договориться о частичном эмбарго на нефть из России
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран, сообщил высокопоставленный европейский источник.
«Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть всю перевозимую морем нефть из России)», – цитирует РИА «Новости» источник.
По его словам, из нефтяного эмбарго будут сделаны «временные исключения» для ряда стран-членов. Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
Саммит стран ЕС проходит 30–31 мая в столице Бельгии.
Ранее СМИ сообщили, что в проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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После санкций США Россия стала получать больше денег, продавая меньше нефти
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Введенный США запрет на закупки нефти из России не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста цен на нее, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN, комментируя перспективы введения аналогичного запрета со стороны Евросоюза.
«Конечно, правильно и морально необходимо, чтобы мы запретили импорт нефти, а позднее, возможно, и газа из России, а также других продуктов. Но введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия получает больше денег, продавая меньше нефти. Это, конечно, проблема, и надо найти ее решение. Иначе правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот. Так что запрет на нефть не имеет пока того эффекта, на который мы надеялись», – сказал он, передает ТАСС
По словам Хабека, не следует рассчитывать, что экономические санкции остановят конфликт на Украине, потому что Россия – большая страна, способная продолжать боевые действия благодаря собственным ресурсам длительное время. «Мы не можем сказать, что наши экономические запреты имеют прямое влияние на ведение ими боевых действий. Но непрямой эффект у них точно есть», – добавил он.
При этом Хабек указал, что, по его мнению, «санкции работают, но на это нужно время», проведя аналогии с экономическими ограничительными мерами в отношении Советского Союза во время холодной войны.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
В апреле в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
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Глава ЕК заявила о «вынужденной» покупке российской нефти
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть.
«Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), вероятно, сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше», – сказала она в эфире MSNBC.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
ЕС собрался отложить запрет поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
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Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщают источники.
Как передает Bloomberg, ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу». Таким образом в ЕС хотят «удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций». Bloomberg пишет, что «пересмотренное предложение» ЕК позволяет «пощадить» трубопровод «Дружба». В результате Венгрия получит время для «поиска технического решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности». Также это решает проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, передает РИА «Новости».
Напомним, 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных. Советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД страны Елена Зеркаль пригрозила Венгрии, что если Будапешт по-прежнему будет тормозить введение эмбарго на российскую нефть в ЕС, то с венгерской веткой трубопровода «Дружба» может «что-то произойти».
СМИ: ЕС исключил из шестого пакета санкций пункт об эмбарго на нефть из России
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В проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, сообщает Reuters.
Отмечается, что исключение такого рода поставок из списка санкционных мер является временным и рассматривается ЕС как компромиссное решение ввиду несогласия ряда стран с полным эмбарго на российскую нефть.
«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», – цитирует фрагмент документа «Коммерсант».
Такое решение, говорится в проекте, принято, чтобы обеспечить «честную конкуренцию» и «равные условия» для европейских стран на энергетическом рынке.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть.
Между тем Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России, сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.
Страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти
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Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе.
«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность, что страны Евросоюза найдут компромисс по шестому пакету санкций против России, который должен включать облегченный вариант нефтяного эмбарго. Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубам
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Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не будет распространяться на поставки по трубопроводу, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет охватит две трети поставок нефти по морю и одну треть – по трубопроводу. При этом Германия и Польша обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти окажется под запретом. «Останется около 10% или 11% нефти из трубопровода, но мы вернемся к этому вопросу как можно скорее», – добавила глава ЕК.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти. На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Орбан заявил об отсутствии компромисса в ЕС по эмбарго на российскую нефть
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По эмбарго на российскую нефть на саммите ЕС нет никакого компромисса из-за безответственной позиции Еврокомиссии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях. «Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход – сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет», – цитирует РИА «Новости» Орбана.
«Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок в Венгрию», – приводит ТАСС слова Орбана.
Также он добавил, что предложения ЕК по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами-членами Евросоюза. Орбан подчеркнул, что ответственность за отсутствие соглашения несет Еврокомиссия.
Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран.
Между тем в Европарламенте захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Цена июльского фьючерса Brent поднялась выше 121 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 121 доллар за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,86%, до 121,65 доллара за баррель, августовских – на 1,7%, до 117,54 доллара. Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,6%, до 116,89 доллара, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник утром растут: инвесторы ожидают новостей относительно ограничения импорта российских энергоносителей, также оценивают перспективы спроса из КНР и ситуацию с задержанием греческих танкеров Ираном.
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Стоимость нефти Brent превысила 123 доллара за баррель
Мировые цены на нефть во вторник поднимаются на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 123 доллара за баррель впервые с 24 марта, в то время как ЕС принял решение ограничить импорт российской нефти.
По состоянию на 7.40 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,43%, до 119,28 доллара за баррель, июльских – на 1,26%, до 123,2 доллара. Brent торгуется выше 123 долларов за баррель впервые с 24 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,2%, до 118,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В ночь на вторник ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. При этом блок подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций. Но подразумевается, что к концу года ЕС фактически сократит на 90% импорт нефти.
Способствуют удорожанию нефти также ожидания роста спроса в Китае, поскольку страна ослабляет ограничения на передвижение людей, приводит Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Китай – один из крупнейших импортеров и потребителей нефти.
Также рынки продолжают следить за ситуацией с греческими танкерами. Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции 27 мая задержали в Персидском заливе два танкера. По их заявлению, это стало ответом на действия властей Греции, которые ранее захватили танкер с иранской нефтью, а затем передали нефть американским властям.
Нефть подорожала на ожиданиях вокруг переговоров ЕС
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут: инвесторы ожидают новостей относительно ограничения импорта российских энергоносителей, также оценивают перспективы спроса из КНР и ситуацию с задержанием греческих танкеров Ираном.
По состоянию на 7.37 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 116,45 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 116,08 доллара, передает РИА «Новости».
В начале этой недели главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться ограничения в отношении России. Страны блока уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Вместе с этим трейдеры оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. Инвесторы опасаются замедления роста экономики страны из-за коронавирусных ограничений, что может отразиться на нефтяном спросе.
Также участники торгов обращают внимание на новости, связанные с греческими танкерами. Ранее стало известно, что иранские военные захватили два танкера под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.
«Это создает угрозу дальнейших перебоев с потоками нефти через Ормузский пролив, через который проходит треть мировой торговли», – приводит Reuters мнение аналитиков ANZ Research.
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