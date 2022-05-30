Суперфиналистам конкурса «Лидеры России» рассказали о возможностях клуба «Эльбрус»

Члены клуба лидеров России «Эльбрус» провели встречу для финалистов четвертого сезона конкурса «Лидеры России», где рассказали о возможности реализации собственных идей и участии в уникальных образовательных проектах.

«Клуб «Эльбрус» – уникальная площадка, на которой можно реализовать любой, даже самый смелый, проект, а можно погрузиться в те проекты, которые уже есть, их 14. «Академия лидерства», «Обучающие экспедиции», «Деловое сообщество» и другие. Каждый найдет проект и занятие по душе. Сегодня мы попыталась донести до всех участников, что можно быть прекрасным теоретиком, придумывать грандиозные идеи, но это не значит, что кто-то будет воплощать их за нас. В клубе работает принцип: придумал, предложил – воплощай. Сообщество всегда поможет. Главное отличие клуба от других площадок – это не только про предлагать, это в первую очередь про делать», – сказала в начале мероприятия председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

По ее словам, клуб «Эльбрус» предлагает уникальные возможности в части образовательных проектов для победителей и финалистов конкурса. Она привела в пример курс «Личный бренд», который запускается в этом году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ваша жизнь никогда не будет прежней. Все, что вы сейчас будете делать, будет под пристальным вниманием широкой общественности, а это двойная ответственность. Не только за ваш личный бренд, но и позиционирование конкурса «Лидеры России», – подчеркнула Дьяконова.

Победитель конкурса «Лидеры России», член исполнительного комитета клуба Дмитрий Афанасьев отметил, что спикеры в рамках курса «Личный бренд» – профессионалы своего дела.

«К ним сложно попасть даже на консультацию, не говоря про обучение. Целью курса является предоставление возможности победителям и финалистам конкурса управленцев «Лидеры России» получить личную консультацию с экспертами в области создания и развития личного бренда, научить участника курса самостоятельно формировать свой личный бренд и составлять стратегию развития личного бренда с учетом рекомендаций курса», – добавил Афанасьев.

В завершение встречи прошла церемония награждения финалистов четвертого сезона, которые уже проявили себя в проектах клуба «Эльбрус».

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, а также клуб Лидеров России «Эльбрус», учрежденный победителями первого сезона конкурса в 2018 году. Председателем Клуба является депутат Государственной думы VII созыва Татьяна Дьяконова.

Клуб «Эльбрус» насчитывает 335 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», а также участниками программ управленческого кадрового резерва. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны – более 67000 человек приняли участие в социальных проектах членов Клуба в 61 регионе страны с 2018 года.