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США рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС до 2030 года
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США считают, что Россия продолжит работу по МКС по крайней мере «в ближайшем будущем», и надеются на сотрудничество по программе до 2030 года, заявил глава НАСА Билл Нельсон.
«У нас есть все основания полагать, что русские будут (продолжать работу по) космической станции в ближайшем будущем, и, конечно, мы надеемся, что они продолжат делать это с нами до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Нельсона на слушаниях в конгрессе.
Он подчеркнул, что делает выводы на основании существующих между сотрудниками космических программ двух стран «профессиональных отношений». Комментируя по просьбе конгрессменов сообщения СМИ о планах России по выходу из программы МКС, Нельсон заявил, что «заголовки неверны».
«Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения», – сказал глава НАСА, подчеркнув, что, несмотря на ситуацию на Украине, профессиональное взаимодействие сохраняется как на орбите, в подготовке астронавтов и космонавтов, так и между специалистами НАСА и «Роскосмоса».
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ России на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.
Молдавия решила дождаться реакции Газпрома на просрочку долга за газ
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Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга за газ до 1 мая, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, заверив, что республика подготовилась к возможной приостановке поставок.
«Мы не получили официального ответа от «Газпрома» и не знаем мотивов [продолжения поставок российского газа в Молдавию]», – приводит ТАСС слова Спыну, сказанные вице-премьером республики в интервью телеканалу «ТВ-8».
Также молдавский министр заверил, что у страны достаточно запасов газа, чтобы продержаться какое-то время.
«Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если Газпром решит прервать поставки. У нас в резерве есть около 24 млн кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления», – приводит его слова РИА «Новости».
«Согласно протоколу, мы должны были провести аудит до мая, но началась война на Украине, компании просто отказывались участвовать в тендере. Мы могли обсудить вопрос продления срока проведения аудита на заседании Молдавско-российской межправительственной комиссии, но она не состоялась по тем же причинам», – добавил Спыну.
В воскресенье газораспределительная компания «Молдовагаз» проинформировала, что поставки газа идут в штатном режиме, согласно условиям контракта. Ранее Спыну допустил, что Газпром может прекратить подачу газа в республику после 1 мая, так как Молдавия отказалась выполнять договоренности о возврате долга за потребленное топливо.
Напомним, 15 апреля власти Молдавии отказались признавать долг Газпрому без проведения независимого аудита. Вопреки этому в конце апреля в «Молдовагазе» заявили о подтверждении Газпромом запрошенных Молдавией объемов газа на май.
Напомним также, 19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V». Она заявила, что «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории». Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Санду, что «в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты».
СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона
Телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина продлился больше двух часов, передает телеканал BFMTV.
Телефонный разговор лидеров Франции и России завершился. По данным канала, он продлился 2 часа 10 минут, передает РИА «Новости».
Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.
Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон утром тайно встретился с Николя Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Евродепутаты потребовали от России вернуть самолеты «законным владельцам»
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В Европарламенте призвали российскую сторону вернуть перерегистрированные в российском реестре самолеты «законным владельцам», говорится в проекте резолюции ЕП.
«Россия в нарушение международных правил гражданской авиации приняла закон, направленный на принуждение к перерегистрации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, в российском реестре. Самолеты должны быть возвращены их законным владельцам», – цитирует проект РИА «Новости».
По мнению европейских парламентариев, власти России будут нести ответственность за создание опасности для жизни россиян, если разрешат этим самолетам летать в своем воздушном пространстве, «не имея при этом возможности гарантировать все требования безопасности».
В марте премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. До этого в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.
Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что западные лизингодатели требовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов.
Ходаковский оценил данные об аресте канадского генерала в Мариуполе
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«Ранее предпринималась несанкционированная попытка выхода с «Азовстали». И если канадский генерал действительно был на заводе, то выйти он мог только в этот момент», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Накануне СМИ сообщили об аресте канадского генерала Тревора Кадье в Мариуполе при попытке бегства с «Азовстали».
«За последнее время была только одна несанкционированная попытка выхода группы из 25 человек. Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованной эвакуации, он был бы отправлен на фильтрацию. И тогда бы его личность быстро установили. На такой шаг они не могли пойти», – сказал руководитель батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
Собеседник также отметил, что эвакуация на сегодняшний день полностью завершена. «Мы не можем сказать, остались ли там мирные жители. Но было дано достаточно времени, чтобы все, кто мог, покинули территорию «Азовстали». Так что за дальнейшее развитие ситуации ответственности мы уже не несем», – подчеркнул Ходаковский.
«Во вторник мы вновь возобновили ход боевых действий. Однако в связи с трехдневным перемирием у противника было время отдохнуть и восстановить силы, так что с нашей стороны уже есть первые потери. Но мы все равно настроены и дальше их перемалывать», – рассказал собеседник.
«На протяжении этих трех дней мы наблюдали и фиксировали постоянные перемещения противника. Они небольшими группами по восемь человек перетаскивали раненных. Очевидно, что где-то у них есть оборудованный пункт оказания медицинской помощи», – уточнил Ходаковский.
Собеседник отметил, что основная сложность заключается в специфике участка боевых действий. «Если до сих пор мы занимались зачисткой промзоны, то теперь мы столкнемся с «пещерным городом». Большую часть территории пронизывают подземные системы охлаждения – каналы забора воды из Азовского моря для охлаждения доменных печей, которые в диаметре достигают двух метров. Противник может использовать их как пути сообщения или укрытия. Равно как и канализацию», – пояснил Ходаковский.
«Еще одна проблема в том, что находящиеся там здания трудноуязвимы в том числе для нашей авиации. Как показывает практика, даже фугасные бомбы не наносят серьезного ущерба коммуникациям, расположенным ниже уровня грунта. Сейчас мы должны выработать новую стратегию. И, думаю, за пару дней мы приноровимся», – заключил Ходаковский.
Накануне СМИ и блогеры сообщили, что при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе был арестован канадский генерал Тревор Кадье. По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадье доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал «360».
Ранее сообщалось, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Посол Украины в Германии сравнил Шольца с колбасным изделием
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Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному», – сказал Мельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Напомним, Шольц объяснял свой отказ лететь в Киев апрельским решением украинских властей отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме.
До этого посол Украины в Германии Андрей Мельник критиковал Берлин за объем оказанной Киеву военной и финансовой помощи и призвал к поставкам современных вооружений. Он назвал «вялой» политику канцлера Олафа Шольца.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Германия оказалась «одной из самых нерешительных стран ЕС» в ситуации вокруг Украины.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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ВС России нанесли удар по логистическому центру возле Одессы
Российские военные поразили ангары с иностранными вооружениями на территории Одессы, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
По его словам, были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2» и ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
Он добавил, что артиллерия ВС России нанесла удары 54 украинским огневым позициям и почти 200 районам сосредоточения живой силы и техники. «Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», – приводит слова Конашенкова ТАСС.
Кроме того, в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2 783 танка и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня», – подчеркнул представитель ведомства.
По данным Минобороны, также уничтожено 1 тыс. 255 орудий полевой артиллерии и минометов, 2 тыс. 590 единиц специальной военной автомобильной техники.
В пятницу утром в Минобороны сообщали, что ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Также в ведомстве уточнили, что ВС России поразили 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.
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МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацизма на Украине
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Украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим, заявили в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида.
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее: «Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
МИД напомнил, что споры о наличии неонацистов на Украине ведутся до сих пор, и в качестве одного из аргументов используется еврейское происхождение Владимира Зеленского.
Ведомство отметило, что президент Латвии Эгилс Левитс, также имеющий еврейские корни, «успешно» прикрывает реабилитацию «Ваффен СС» в собственной стране.
«Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира – солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим Еврейский мир. Сколько раз в МИД Израиля вызывали для вручения по этому поводу резких протестов послов Польши, Болгарии, стран Прибалтики, той же Украины?», – задались вопросом в МИД.
Министерство отметило, что глава израильского МИД не видит, что вслед за русскими на Украине может начаться и преследование евреев.
«Сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом, весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских. Не хватает фантазии понять, какой «некоренной» народ пойдет «на ножи» да «на гиляку» за москалями?», – говорится в сообщении.
Израильские власти отмечали в 2017 году количество антисемитских инцидентов, в том числе акты вандализма в музеях, синагогах и на мемориалах, на Украине выросло в разы, напомнил МИД.
«Украина стала лидером среди всех стран бывшего СССР по числу антисемитских происшествий, а в некоторых публикациях указывается, что Украина по их количеству вообще превосходит все страны бывшего СССР вместе взятые», – подчеркнули в ведомстве.
Министерство напомнило о проводившихся на Украине факельных шествиях с портретами Степана Бандеры и лозунгами «Юде – геть!» и другими оскорбительными надписями.
Подписанный Зененским закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» не работает, власти и правоохранительные органы не реагируют на юдофобские выкрики, указало ведомство.
«Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 млн евреев во времена Холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», – заключили в МИД.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
Кадыров сообщил о масштабном наступлении по всей линии фронта в ЛНР
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода «Заря» и до населенного пункта Воеводовка, в результате которого противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«В результате молниеносной атаки противник был выбит из укрепленных позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семь единиц техники и более 100 единиц живой силы. Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление. Захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!», – сообщил Кадыров.
В минувшую субботу офицер Народной милиции объявил о взятии под контроль промзоны Рубежного, превращенной украинскими силовиками в один сплошной укрепрайон. В прошлую среду помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что под контролем украинских войск в пригороде Рубежного оставался только химзавод «Заря».
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МВД Германии посоветовало немцам запастись едой, водой и свечами
Жители ФРГ должны подготовить запасы продуктов и лекарств на случай чрезвычайных обстоятельств, с соответствующим призывом выступила глава МВД страны Ненси Фезер.
Жителям Германии стоит подготовить 20 литров жидкости, 3,5 кг круп, картофеля и хлеба, 4 кг бобовых и овощей, 2,5 кг фруктов и орехов, 2,6 кг молочной продукции, 1,5 кг рыбы, мяса и яиц, сказала Фезер в интервью Handelsblatt, передают «Известия».
Также необходимо закупить предметы гигиены. Она добавила, что люди должны быть готовы «прожить 10 дней без покупок».
Глава ведомства посоветовала подготовить свечи, фонарики, батарейки и топливо на случай отключения света, а также медикаменты.
В России в феврале и начале весны поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.
Немцы возмутились оскорблениям украинского посла в адрес Шольца
Читатели немецкого журнала Spiegel пришли в ярость от слов посла Украины Андрея Мельника после того, как тот сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с колбасным изделием.
Комментаторы потребовали выслать дипломата, который, по их мнению, занимается не своими прямыми обязанностями, а «неоправданными выпадами в сторону Шольца», пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Sportfreund потребовал выслать «дерзкого и неблагодарного посла на родину». «Он наносит вред своей стране», – возмутился он.
Читатель Aleida заявила, что «Мельник превращается в катастрофу и ему не хватает знаний в области дипломатии». «Он в оскорбительной манере выдвигает свои требования», – отметила она.
«Шольц правильно не поехал на Украину, которая пренебрежительно относиться к президенту Германии Штайнмайеру и постоянно нас критикует», – высказался комментатор с ником Tho.
А по словам пользователя Mitdenker, «господин Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принес больше пользы на фронте».
«Как насчет извинений перед канцлером ФРГ Шольцем, посол Мельник», – поинтересовалась Garfield.
В заключение читатель под ником Loewe заявил, что «Мельник кусает руку, которая его кормит». «Он должен проявлять сдержанность, если Украина хочешь дальнейшей помощи от Германии», –резюмировал он.
Ранее Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу.
До этого читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону Шольца.
Немецкие пользователи Twitter также выражали возмущение из-за постоянных требований больше поставлять Украине оружие, которые выдвигает посол Мельник.
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ВС России открыли огонь по позициям боевиков на «Азовстали»
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Боевики украинского националистического батальона на «Азовстали» вышли на огневые позиции, российские военные и военные ДНР открыли огонь, сказал представитель пресс-службы Минобороны Вадим Астафьев.
«Был объявлен режим прекращения огня на момент, когда было необходимо эвакуировать мирных граждан с территории «Азовстали». Этим режимом воспользовались азовцы, воспользовались ВСУ, которые находятся на территории завода. Они вышли из подвалов, они заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», – цитирует Астафьева РИА «Новости».
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.
По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.
Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что якобы находившийся на «Азовстали» канадский генерал мог покинуть это место, когда предпринималась несанкционированная попытка выхода с территории этого предприятия.
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Папа Римский: Лай НАТО у дверей России привёл к спецоперации на Украине
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Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса.
«[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – передает ТАСС слова понтифика в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.
«Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве», – сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о «третьей мировой войне в эпизодах». «Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, – продолжил понтифик. – На Украине другие создали конфликт».
Глава Римско-католической церкви назвал «старым аргументом» реакцию украинцев на события в Донбассе. «Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент», – считает он.
Ранее Папа Римский Франциск выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.
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Боррель анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», – приводит РИА «Новости» заявление Борреля, сделанное в эфире венесуэльский телеканал VPI.
Напомним, 18 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме сообщила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений – аналогу SWIFT – присоединились 52 иностранные организации.
Напомним, 2 марта ЕС решил отключить от SWIFT семь российских банков. Днем позже глава МИД Британии Лиз Трасс призвала отключить от системы SWIFT все российские банки.
В конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ.
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Словакия решила получить у ЕС разрешение на импорт российской нефти
Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения, заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС.
«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти», – приводит слова политика ТАСС.
Бесперебойное получение этого вида сырья из России, по словам Сулика, является жизненно важным вопросом для экономики республики. Россия на 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.
Так, например, находящийся в Братиславе нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», являющийся одним из крупнейших в странах Центральный Европы, полностью ориентирован на переработку российской нефти. Перевести его производство на использование нефти из других источников – длительный и дорогостоящий процесс, который займет несколько лет.
Накануне представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз.
Напомним, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. Как сообщалось, в ЕС «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.
ЕК обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
По данным ЕК, ЕС получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Оно также принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа.
Украинскую пыточную и тело без ног в форме ВС России обнаружили под Херсоном
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Устроенная украинскими националистами или военными пыточная камера, а также заминированное тело замученного человека в форме Вооруженных сил России обнаружены в поселке Зеленовка, в 7 километрах к северо-востоку от Херсона, сообщили сотрудники российских силовых структур, которые проводили рейд.
«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российских силовых структур, принимавший участие в операции, в ходе которой и была обнаружена пыточная камера.
На видеокадрах из подвала кафе видно, что рядом с телом лежит предмет, который снимающий силовик называет противотанковой миной, он также говорит, что там же есть и тротил.
По словам собеседника, на территории кафе разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками и большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов «Джавелин», которыми США в массовом порядке снабжают украинских военных и боевиков националистических батальонов.
Ранее Главным следственным управлением СК были возбуждены три уголовных дела о пытках российских военнослужащих украинскими военными в ходе проведения специальной военной операции.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.
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