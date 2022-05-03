СКР решил проверить причастность Надежды Савченко к убийству человека в 2014 году

Российские следователи изучат изложенные в ролике боевиком батальона «Айдар» (признан экстремистским и запрещен в России) факты о якобы причастности украинского политика Надежды Савченко к убийству мирного жителя, сообщил СКР.

В опубликованном ролике боевик рассказал о преступлениях батальона и отдельно упомянул убийство мирного жителя в 2014 году, специалиста по теплоэлектроцентралям, который ехал на Луганскую ТЭС, сообщается на сайте ведомства.

«По словам боевика, в 2014 году он стал свидетелем того, как участница батальона «Айдар» Надежда Савченко остановила автомобиль «Волга». Сидевший в машине человек сказал, что он – специалист по теплоэлектроцентралям и едет на Луганскую ТЭС. Савченко созвонилась с кем-то по телефону, мужчину на ТЭС не пропустили, а впоследствии по направлению к городу Луганску его расстреляли», – говорится в сообщении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить эти сведения о причастности Савченко к убийству мирного жителя.

В 2014 году российские следователи обвиняли Савченко в пособничестве в убийстве журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Ее осудили на 22 года лишения свободы. Президент России Владимир Путин 25 мая 2016 года подписал указ о помиловании Савченко, осужденной по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе. Савченко была доставлена на Украину.