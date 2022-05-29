Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»

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29 мая, воскресенье | Последнее обновление — 17:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
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Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже).
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Если в 2020-2021 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий: от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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О близкой дружбе с администрацией Байдена среди техногигантов не принято говорить вслух. Однако некоторые действия платформ не могут не вызывать вопросов уже только потому, что экономически они крайне невыгодны для бизнеса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»
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В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram.
Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух противоположных систем».
Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении.
Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать».
Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов.
Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор.
«Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он.
Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен.
Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план».
«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам
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Есть риск, что Украина разместит американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS вблизи российских границ и получит возможность наносить удары по российским городам, в этом случае Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. (…) Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале.
«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. (…) Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – заявил дипломат.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила поставку Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины», а также систем на колесных шасси HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В Красном Лимане захвачен комплекс спутникового интернета Starlink
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Российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Крутейший трофей группировки «О» в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального назначения и разведчики 21 мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска – комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались здесь ВСУ», – написал Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.
Он пояснил, что через подобные станции проводили пресс-конференции с «Азовстали» боевики националистического батальона «Азов», также с помощью него они публиковали видеозаписи.
«Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», – заключил военкор.
Ранее американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил российских хакеров в активизации предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink. При этом он не привел никаких доказательств.
В начале мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин комментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин отмечал, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Starlink в последнее время фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.
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СМИ: Россия сможет обслуживать внешний долг без лицензии США
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Решение США не продлевать лицензию, разрешавшую обслуживание гособлигаций России в долларах, повысило риск дефолта, однако остались сохранены условия, благодаря которым у России есть все шансы избежать такого сценария.
В документации всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте, пишет РБК.
Это означает, что если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в актуальном размере. При этом, если же при конвертации сумма в долларах будет меньше за счет действующего курса, то Россия обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.
Как пояснила глава отдела политических рисков консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс, Россия сможет доказать отсутствие дефолта, если иностранные держатели ее бумаг действительно смогут обменять полученные рубли на доллары.
Профессор Школы права Университета Вирджинии, исследователь суверенных долгов Миту Гулати подтвердил, что такое «хитрое» условие действительно потенциально позволяет России выполнить свои обязательства по бондам даже через рублевые выплаты.
Уточняется, что без лицензии США американские инвесторы не имеют права проводить транзакции с Минфином России, то есть при новом способе выплат не смогут ничего сделать с полученными рублями. Однако неамериканские инвесторы (которых большинство) смогут в теории получить рубли и обменять их на доллары через НРД, в этом случае у них не будет оснований заявлять о дефолте.
Несмотря на это, Хесс допускает, что Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA, регулирует выплаты финансовых инструментов, страхующих инвесторов от дефолтов эмитентов) или кредитно-рейтинговые агентства все равно признают российский дефолт, если Минфин осуществит выплаты нерезидентам в рублях, поскольку «есть проблемы с конвертируемостью рубля».
Ранее Минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
Между тем России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
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Россия подняла вопрос разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе
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Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Завершение договорного закрепления государственной границы РФ на участках, не оформленных в международно-правовом отношении, является одним из основных направлений российской государственной пограничной политики, отметил Кулишов в интервью «Российской газете» по случаю предстоящего Дня пограничника.
«Российская Федерация не имеет территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств и последовательно ведет дело по бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм международного права», – передает РИА «Новости» слова генерала.
В настоящее время не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы России с пятью государствами: Украиной, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и США, отметил Кулишов.
«В частности, с 2014 года в связи с прекращением по инициативе украинской стороны пограничного сотрудничества с Российской Федерацией приостановлена демаркация российско-украинского участка. Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации», – сказал он.
«Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе», – добавил Кулишов.
Генерал отметил, что работа по обозначению государственной границы на местности с остальными партнерами продолжается в плановом порядке.
«Не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией, что преимущественно связано с сохранением деструктивной позиции вышеуказанных сопредельных государств по признанию прохождения границ», – сказал Кулишов.
«Так, власти Эстонии в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы в одностороннем порядке внесли дополнительные условия при ратификации Договора о границе, что создало ложный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным Договором отозвана в сентябре 2005 года», – пояснил он.
По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. «Вместе с тем с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа приостановлена», – добавил Кулишов.
А власти Японии предъявляют официальные территориальные претензии к РФ на южные Курильские острова, передача под юрисдикцию СССР которых была зафиксирована международно-правовыми договоренностями по итогам Второй мировой войны, напомнил генерал.
Газета ВЗГЛЯД писала, что разрыв ущербного договора между Москвой и Вашингтоном о линии разграничения морских пространств 1990 года грозит новым конфликтом между Россией и США.
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Администрация Байдена одобрила поставку американских РСЗО Украине
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Администрация Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине, сообщили источники The New York Times. Белый дом намерен объявить о новом пакете помощи Киеву на следующей неделе, сообщили источники The Wall Street Journal.
Планируемые к отправке РСЗО, по словам источников, способны бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины». Помимо этого, в новый пакет помощи также включат системы HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет, но сами эти машины передвигаются на колесных шасси, передает РИА «Новости».
Источники издания не смогли сказать, сколько единиц техники планируют поставить США Украине. Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают, что потребуется хотя бы одна неделя, чтобы обучить украинских военнослужащих использованию новых типов вооружений.
Ранее на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Минобороны связало распространение оспы обезьян с биолабораториями США в Нигерии
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В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, под контролем США работают несколько биологических лабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
«В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», – цитирует Кириллова ТАСС.
Он напомнил, что, согласно докладу ВОЗ, западноафриканский штамм возбудителя этого заболевания был занесен из Нигерии.
Кириллов подчеркнул, что возвращение возбудителя натуральной оспы, которым интересуется Пентагон, станет глобальной катастрофой для всего мира. Начальник войск РХБЗ уточнил, что возбудитель такой оспы является таким же заразным, как и COVID-19, но его летальность в 10 раз выше.
«Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мэриленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом», – заявил он.
По его словам, инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы», – приводит слова Кириллова РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что финансируемые США биолаборатории находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.
До этого ВОЗ сообщала, что не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африки потребует срочной массовой вакцинации населения. Также организация рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, но применять меры реагирования.
В начале недели ВОЗ заявляла о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.
США собрались передать Украине системы залпового огня
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Соединенные Штаты планируют на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня, сообщил телеканал CNN.
По информации источников в Белом доме, администрация президента США Джо Байдена готовится «направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия». Как уточняет телеканал, власти США склоняются к тому, чтобы включить эти системы в расширенный пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе, передает ТАСС.
Как отмечают источники телеканала, американское руководство «на протяжении нескольких недель не решалось» отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные «могут использовать их для наступательных действий на территории России».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Экс-помощник Рейгана оценил шанс Киева на «победу»
Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», – передает РИА «Новости» текст статьи американского политика.
Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», – заключил Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Польша заявила о планах приобрести американские системы залпового огня
Власти Польши намерены приобрести 500 американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«Мы расширяем возможности ракетных и артиллерийских войск. Я подписал заявку, касающуюся получения около 500 систем M142 HIMARS для нужд более 80 батарей системы HOMAR», – передает ТАСС его слова.
Подчеркивается, что Польша планирует максимально интегрировать это оборудование в национальную систему управления боевыми действиями.
Ранее Минобороны Польши объявило о начале второй фазы программы противовоздушной обороны «Висла», которая предусматривает приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot – 16 пусковых установок, 208 ракет, четыре радиолокационных станции с радарами.
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Трамп заявил об «исторических максимумах» рубля
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Российский рубль достиг «исторических максимумов», для урегулирования ситуации на Украине нефть должна резко подешеветь, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» из-за цен на нефть и оплаты энергоносителей в рублях. Бывший президент США утверждает, что рубль находится «на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо». «Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30–40 долларов за баррель», – приводит его слова РИА «Новости».
Экс-глава американского государства заявил: «Вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего». Он поставил себе в заслугу достижение энергетической независимости и сказал, что, останься он во власти, США по объемам нефтедобычи превзошли бы Россию и Саудовскую Аравию без необходимости обращаться за помощью к Венесуэле.
На прошлой неделе курс доллара неожиданно опустился ниже 60 рублей. Запад еще раньше назвал российскую валюту лучшей в мире, потому что ни одной другой валюте в этом году не удается укрепляться к доллару. В пятницу курс доллара превысил 66 рублей.
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Пентагон: США не собираются воевать на Украине ни на суше, ни на море
Американская сторона не планирует вступать в украинский конфликт, заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность применения военной силы США для экспорта зерна из Одессы.
«Президент [США Джозеф Байден] ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», – цитирует Кирби ТАСС.
Ранее в пятницу Кирби заявлял, что администрация Байдена ведет переговоры по поводу решения проблемы заблокированного в украинских портах зерна. Он подчеркивал, что планов по использованию вооруженных сил США для перемещения зерна нет.
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Россия решила поднять вопрос о биолабораториях США в СБ ООН
Российская сторона планирует поставить вопрос о военно-биологической деятельности США на Украине в СБ ООН, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Намерены в ближайшее время завершить подготовку материалов и инициировать на площадке КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия – прим. ВЗГЛЯД) и в СБ ООН мероприятия, предписанные упомянутыми статьями Конвенции. Соответствующие встречи будут иметь открытый характер», – заявил дипломат ТАСС.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
США решили не ограничивать Украину в применении передаваемого оружия
Вашингтон обсуждает с Киевом риски эскалации конфликта с Москвой в случае ударов по территории России, но пока не накладывает ограничений относительно передаваемого Украине вооружения, сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических и правительственных кругах США.
«У нас есть опасения об эскалации, но пока мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов (вооружения)», – приводит слова неназванного источника РИА «Новости».
По словам другого источника, Вашингтон и Киев едины во мнении по вопросам применения Украиной определенных видов вооружения. «До настоящего времени мы были на одинаковых позициях в отношении существующих рамок», – сказал источник. Он добавил, что у Киева достаточно «целей» на территории Украины, для которых и осуществляются поставки западом вооружения, в том числе дальнего действия.
Издание отмечает, что в Киеве «понимают чувствительность любых действий, выходящих за пределы (российско-украинской) границы».
Ранее стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Трамп похвастался угрозами не помогать странам НАТО при конфликте с Россией
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет НАТО резко вырос после того, как он пригрозил союзникам по альянсу не приходить на помощь в случае конфликта с Россией, если они не увеличат расходы на оборону.
«Значит ли это, что если мы полностью не заплатим и на нас нападет Россия, значит ли это, что вы не будете нас защищать?» Мне пришлось дать им такой ответ, потому что иначе они бы не заплатили. «Да, мы не будем защищать вас, если вы не платите... Если такое случится, вы сами по себе», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп заявил, что «деньги полились рекой – миллиарды и миллиарды». По его словам, «набралось 430 млрд – миллиардов, не миллионов - долларов». Экс-президент назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим «самым большим фанатом».
Бывший президент США считает, что Украина сейчас «уничтожается» из-за «глупости» США. Он опасается начала Третьей мировой войны и призвал «вернуться за стол» переговоров. Трамп считает, что Китай следит за происходящим на Украине, и увиденное удерживает его от нападения на Тайвань.
По словам Трампа, у него были беседы с лидерами Китая и России, которых он якобы предостерегал от агрессивных действий: «Я сказал, что мы очень сильно по вам ударим, если вы это сделаете. Оба мне ответили: «Что, в самом деле?». Я не уверен, что они мне поверили, но отчасти мне поверили. Они не должны были верить полностью. Если они поверили на 5%, этого было достаточно».
Бывший президент похвастался тем, что в XXI веке является единственным главой США, при котором Россия не вступала в вооруженные конфликты. Трамп подчеркнул, что при Джордже Буше-младшем «потеряли Грузию», при Бараке Обаме – Крым, а при Джо Байдене «потеряли все».
Напомним, Трамп также заявил, что Россия зарабатывает «целое состояние» из-за цен на нефть и оплаты энергоносителей в рублях. Бывший президент США утверждает, что рубль находится «на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки, выше, чем когда-либо». «Если вы хотите остановить эту войну, опустите цены до 30–40 долларов за баррель», – сказал он.
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Пекин раскритиковал речь Блинкена о Китае
Суть речи госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о Китае заключалась в распространении ложной информации и раздувании теории «китайской угрозы», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Суть речи Блинкена заключалась в распространении ложной информации, раздувании «китайской угрозы», вмешательстве во внутренние дела Китая, очернении внешней и внутренней политики КНР. Китай выражает в связи с этим острое недовольство и решительный протест», – передает ТАСС его слова.
На фоне заявлений госсекретаря США китайский дипломат призвал остановиться. «Американская сторона заявила, что Китай является самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку, это является искажением истины. Китай всегда был, есть и будет защитником международного порядка», – отметил Вэньбинь.
По его словам, Китай защищает систему международных отношений, ядром которой является ООН, поддерживает международный порядок, основанный на международном праве, в то время как США навязывают свои правила и только стремятся защитить тот порядок, в котором они играют ведущую роль.
Кроме того, китайский дипломат также призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая. «Мы также хотели бы предостеречь американскую сторону от недооценки твердой решимости, твердой воли и широких возможностей китайского народа в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности», – добавил он.
До этого Блинкен заявил, что Вашингтон считает Китай единственной страной, которая желает и может изменить нынешний международный порядок.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.
МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».
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