Европе предрекли холодную зиму без российского газа

Европа не сможет быстро заместить поставки российского газа дополнительными объемами сжиженного природного газа. Критическое для европейских стран положение может сложиться уже к зиме этого года, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

«2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет. Так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится, даже если не учитывать, что в мире свободного СПГ не так и много», – сказал РИА «Новости» Колобанов.

По словам эксперта, сейчас можно ожидать, что европейцы снизят потребление российского трубопроводного газа в текущем году примерно на 30 млрд кубометров. Он отметил, что о завершении перебалансировки – уменьшении прокачки из России и росте поставок из других стран – можно будет говорить не ранее 2024-2025 годов.

При этом только установка и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов займут не менее полугода.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.