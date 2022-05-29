Вучич: Цены на российский газ будут благоприятны для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что достигли договоренности о том, что цена газа для Сербии из России будет намного меньше, чем в среднем на рынке, приблизительно в три раза.

«Остаются переговоры о дополнительных 800 млн кубических метрах газа (в год). Это увеличение связано с развитием Сербии. Так что остается вопрос цены для части объемов. А о 2,2 млрд кубометров газа с президентом Путиным достигнута договоренность, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и союзном государстве с Россией», – заявил Вучич на брифинге, передает РИА «Новости».

«Так что если на бирже TTF цена газа около 960 долларов за 1 тыс. кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тыс., а может, и до 4 тыс. за 1 тыс. кубометров, то при нынешней цене будем получать около 340-350 долларов за 1 тыс. кубометров», – сказал сербский лидер, добавив, что детали еще предстоит обсуждать с Газпромом.

Он подчеркнул, что для расчета цены газа будет применяться исключительно нефтяная формула и договор «будет заключен на три года».

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию.

В среду Вучич заявлял, что Россия всегда назначала честную цену на газ. По его словам, Сербия рассчитывает на большие объемы поставок. Он также говорил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.