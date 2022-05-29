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29 мая, воскресенье | Последнее обновление — 14:38 | vz.ru
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Путин пообещал Сербии бесперебойные поставки газа
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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 мая, провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем.
«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем – ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово», – добавили в Кремле.
Кроме того, подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран, говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе Вучич заявлял, что Россия всегда назначала честную цену на газ. По его словам, Сербия рассчитывает на большие объемы поставок. Он также говорил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
Путин в беседе с Шольцем и Макроном поднял вопрос о накачке Украины оружием
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в ходе беседы заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», – отмечается в сообщении.
Также политики отдельно поговорили о «находящемся в замороженном состоянии по вине Киева» переговорном процессе. Путин подтвердил открытость российской стороны к продолжению диалога.
Рассмотрена и ситуация в сфере продовольственной безопасности в мире. Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», – говорится в тексте.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
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Санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России
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Месячные доходы РФ от экспорта нефти и газа в апреле рекордно выросли вопреки попыткам Запада навредить российской экономике путем введения санкций, побив очередной рекорд в 1,8 трлн рублей, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Автор публикации привел данные эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, согласно которым поступления денег в Россию от продажи энергоресурсов в апреле выросли наполовину, передает РИА «Новости».
«Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 трлн рублей за один месяц вместо 1,2 трлн в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет [РФ] получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 трлн рублей)», – цитирует аналитика Oil Price.
Как отметил Рапир, он предупреждал, что ограничительные меры Запада могут оказаться даже на руку Москве. Ранее он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет по-прежнему продавать энергоресурсы странам, которые отказались поддержать санкции.
«Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка, не допустив повышения цен вплоть до 200 долларов за баррель. Кроме того, с ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой», – пояснил аналитик.
Во вторник в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Днем ранее российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь заявил, что экономика в России и вообще в Союзе (Союзном государстве) не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Кроме того, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%.
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Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
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Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».
«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
Зеленский осудил бойца UFC Конора Макгрегора за фото с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за совместного фото с президентом России Владимиром Путиным, сообщило The Irish Independent.
Макгрегор сфотографировался с Путиным в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он опубликовал совместное фото, написав, что считает Путина «одним из величайших лидеров нашего времени».
На встрече с ирландскими политиками Зеленский заявил, что раньше считал себя фанатом Конора, но изменил свое мнение после публикации.
«Он почувствовал, что Макгрегор не поддерживает Украину», – приводит The Irish Independent слова члена ирландской делегации, передает РИА «Новости».
За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях в 28 боях. Свой последний поединок ирландец проиграл в июле прошлого года американцу Дастину Порье техническим нокаутом.
Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, разговор длился 90 минут, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, канцлер и французский лидер во время разговора настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
«Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на слова Хебештрайта.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.
В апреле президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
Политолог объяснил рост рейтинга Путина
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«Единение россиян вокруг власти и устойчивость ее рейтингов на фоне внешнего давления – это уже сложившаяся тенденция для нашего общества», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян Путину превысил 81%.
«Мы видим сохранение тренда на рост рейтингов доверия к президенту, правительству и другим основным политическим институтам. Он базируется на том, что население осознает деструктивный характер влияния извне, видит откровенно прямые и враждебные действия со стороны Запада», – пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
По его словам, такую ответную реакцию «нашему обществу диктуют, в том числе, история, традиции и культура страны». «Кроме того, это еще и ответ России на расхождение декларируемых Западом целей с его реальными действиями в отношении и Украины, и в целом применительно к внешнеполитической повестке», – подчеркнул аналитик.
Собеседник также обратил внимание на падение рейтингов Джо Байдена. Потуремский связывает это с серией недавних событий – с военной помощью ВС Украины, в том числе – с поставкой тяжелого вооружения. «Также Байден в целом расплачивается за свои агрессивные заявления и действия против России», – добавил собеседник.
Напомним, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за прошедшую неделю вырос с 80,7% до 81,3%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу.
«Уровень одобрения деятельности президента составил 78,4%», – говорится в отчете социологической службы. Неделей ранее этот показатель равнялся 77,7%. Деятельность российского кабмина одобряют 52,3% опрошенных, тогда как ранее этот показатель составлял 52,2%.
Двумя днями ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.
Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе, передает РИА «Новости».
По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена. Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.
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Путин назвал Нехаммеру реальные причины продовольственного кризиса в мире
Президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Карл Нехаммер по телефону обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава российского государства по просьбе Нехаммера дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.
«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», – отмечается в тексте.
Также Путин подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.
Ранее президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл заявлял, что порядка 300 тыс. рабочих мест в Австрии могут исчезнуть в случае возможного прекращения поставок российского газа.
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В США оценили решение Путина продавать газ за рубли
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Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщила американская телерадиокомпания CBS News.
«На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 млрд долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», – приводит сообщение телерадиокомпании РИА «Новости».
Как отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле. Кроме того, курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры ЦБ.
В прошлую пятницу во Франции отметили, что сверхприбыли Газпрома полностью окупили «Северный поток – 2», Россия в 2022 году может получить за поставки газа в Европу рекордные 100 млрд долларов. Ранее в США признали российский рубль лучшей мировой валютой на фоне рекордного укрепления к доллару и евро с начала года благодаря мерам правительства России, которое обязало экспортеров продавать валютную выручку и потребовало от покупателей российского газа оплачивать поставки в рублях.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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В Австрии заявили о потере 300 тыс. рабочих мест в случае отказа от газа из России
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Несколько сотен тысяч человек в Австрии оказались под угрозой увольнения в случае возможного прекращения поставок российского газа, заявил президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл.
Если правительство Австрии откажется от российского газа, то от сети в первую очередь начнут отключать предприятия, в результате без работы останутся порядка 300 тыс. человек, заявил Книлл, передает RT.
Почти вся пищевая промышленность и производство в Австрии зависят от российского газа, отметила газета Kronen Zeitung.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Итальянская энергетическая компания Eni также сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
После этого власти Германии и Италии сообщили компаниям в своих странах, что те могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
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Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза зерна
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна во избежание продовольственного кризиса, сообщил Елисейский дворец.
«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.
Ранее Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей.
Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
Между тем, ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины. До этого, Кремль счел неприемлемыми обвинения Запада в блокировке поставок зерна с Украины.
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Путин пообещал Драги помочь с поставками продовольствия при снятии санкций с России
Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры «обстоятельно рассмотрели» положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Президент отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. «Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», – добавили в Кремле.
Ранее в разговоре Путин раскрыл Драги детали налаживания мирной жизни в Донбассе.
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В бундестаге заявили о недооценке Берлином последствий санкций против России
Немецкие власти существенно недооценивают последствия антироссийских санкций для страны, заявила партия «Альтернатива для Германии» в своем обращении к правительству.
Партия указала на опасность возможного эмбарго на поставки энергоресурсов из России. «Последствия для граждан и бизнеса в Германии будут значительными и не идущими ни в какое сравнение с ожидаемым воздействием санкций», – цитирует обращение АдГ RT.
Введение нефтяного эмбарго со стороны Берлина и ЕС может спровоцировать и прекращение экспорта природного газа в Германию, подчеркнули парламентарии.
Такое решение Москва может принять в качестве ответной меры на действия иностранных государств. «Следствием этого станет дефицит газа с разрушительными для Германии экономическими последствиями», – говорится в обращении.
Парламентарии призвали правительство страны «отказаться от запланированных в связи с конфликтом на Украине санкций, затрагивающих поставки нефти, а также от соответствующих мер на уровне ЕС».
Ранее в Германии признали провал попыток Запада сломить экономику России. Российский лидер Владимир Путин заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада.
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
Президенту Владимиру Путину доверяют 81,3% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 81,3% респондентов. При этом деятельность Путина одобряют 78,4% опрошенных, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,8%, а его работу одобряют 52,5% респондентов.
Опрос проводился методом телефонного интервью 16-22 мая среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
В начале мая опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%.
Путин восстановил инженера Цибарта в правах на орден Трудового Красного Знамени
Президент Владимир Путин подписал указ о восстановлении советского инженера Адольфа Цибарта в правах на орден Трудового Красного Знамени, которого его лишили указом Верховного совета СССР в 1941 году.
«Восстановить в правах на государственную награду СССР Цибарта Адольфа Августовича, лишенного ордена Трудового Красного Знамени указом президиума Верховного совета СССР от 29 марта 1941 года», – говорится в тексте документа, опубликованном на портале правовой информации.
Адольф Цибарт был советским государственным и хозяйственным деятелем, инженером, ректором МВТУ имени Баумана. В 1933 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Однако в декабре 1937 года был арестован, а 1938 году осужден по контрреволюционной статье и приговорен к пяти годам исправительно-трудового лагеря. Скончался в 1946 году. После смерти, в 1957 году, реабилитирован.
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