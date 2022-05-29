Путин пообещал Сербии бесперебойные поставки газа

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 мая, провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем.

«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем – ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово», – добавили в Кремле.

Кроме того, подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран, говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Вучич заявлял, что Россия всегда назначала честную цену на газ. По его словам, Сербия рассчитывает на большие объемы поставок. Он также говорил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.