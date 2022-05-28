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28 мая, суббота | Последнее обновление — 09:27 | vz.ru
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Путин поздравил с Днем пограничника
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Стоящие перед российскими пограничниками задачи особенно важны сейчас, когда на страну оказывается беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление, заявил президент Владимир Путин, поздравляя их с Днем пограничника.
«Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли», – заявил глава государства.
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Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Он отметил, что служба пограничника всегда была трудной и почетной, требовала мужества и стойкости, а также бдительности и готовности преградить путь врагу.
В России помнят и чтут подвиги пограничников всех поколений, тех, кто нес службу в дозорах и на сторожевых линиях. Путин напомнил подвиг бойцов-пограничников в июне 1941 года, принявших первый неравный бой во время Великой Отечественной войны.
«Уважаемые товарищи! Стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей», – указал он.
Президент отметил, что личный состав Пограничной службы мужественно пресекает различные провокации и диверсии в районе проведения специальной военной операции, а также ведет последовательную работу по выявлению боевиков неонацистских группировок и участвует в пропуске беженцев, помощи детям, старикам и всем, кто ищет спасения на территории России.
«Жду от вас эффективного, профессионального решения всего комплекса других, крайне ответственных задач, возложенных на Пограничную службу, в том числе в области обеспечения экономической безопасности нашей страны. Убежден, что вы, как и прежде, будете действовать решительно и твердо, с честью выполняя воинский, патриотический долг перед Родиной и народом России. Желаю вам, вашим семьям здоровья, успехов и благополучия», – заключил Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя белорусских пограничников, отметил, что у границ страны сложилась непростая военно-политическая обстановка, но белорусы готовы защищать свою независимость.
Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа.
Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.
Путин: Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется
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Принимающие участие в спецоперации российские военнослужащие находятся за рубежом и получают выплаты как находящиеся за границей. Эти выплаты нужно увеличить, так как они приравнены к курсу доллара, который «скукоживается», заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.
«Конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, [участвующих в СВО] в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что уже договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что будет сделан «некоторый пересчет».
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящихся за границей, их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», – сказал глава государства.
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Политолог объяснил рост рейтинга Путина
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«Единение россиян вокруг власти и устойчивость ее рейтингов на фоне внешнего давления – это уже сложившаяся тенденция для нашего общества», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян Путину превысил 81%.
«Мы видим сохранение тренда на рост рейтингов доверия к президенту, правительству и другим основным политическим институтам. Он базируется на том, что население осознает деструктивный характер влияния извне, видит откровенно прямые и враждебные действия со стороны Запада», – пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
По его словам, такую ответную реакцию «нашему обществу диктуют, в том числе, история, традиции и культура страны». «Кроме того, это еще и ответ России на расхождение декларируемых Западом целей с его реальными действиями в отношении и Украины, и в целом применительно к внешнеполитической повестке», – подчеркнул аналитик.
Собеседник также обратил внимание на падение рейтингов Джо Байдена. Потуремский связывает это с серией недавних событий – с военной помощью ВС Украины, в том числе – с поставкой тяжелого вооружения. «Также Байден в целом расплачивается за свои агрессивные заявления и действия против России», – добавил собеседник.
Напомним, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за прошедшую неделю вырос с 80,7% до 81,3%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу.
«Уровень одобрения деятельности президента составил 78,4%», – говорится в отчете социологической службы. Неделей ранее этот показатель равнялся 77,7%. Деятельность российского кабмина одобряют 52,3% опрошенных, тогда как ранее этот показатель составлял 52,2%.
Двумя днями ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.
Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе, передает РИА «Новости».
По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена. Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.
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Путин назвал Нехаммеру реальные причины продовольственного кризиса в мире
Президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Карл Нехаммер по телефону обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Глава российского государства по просьбе Нехаммера дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.
«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», – отмечается в тексте.
Также Путин подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.
Ранее президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл заявлял, что порядка 300 тыс. рабочих мест в Австрии могут исчезнуть в случае возможного прекращения поставок российского газа.
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Путин: Шестисотые мерседесы в Россию привезут из какой угодно страны
В Россию продолжат поступать люксовые товары, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
Он также отметил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
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Путин упростил получение гражданства России жителями Херсонской и Запорожской областей
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Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ от 29 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке»... следующие изменения: в пункте 1 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины»; б) в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», – говорится в указе.
Ранее сообщалось, что Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
До этого глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Путин объявил об увеличении прожиточного минимума и МРОТ
Размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», – цитирует ТАСС президента.
МРОТ будет повышен на 10%, заявил глава государства. «С 1 июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Эксперт: Большинство жителей освобожденных территорий Украины хотят гражданство РФ
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«Решение Путина ставит точку в дискуссии о том, уйдет ли Россия из Херсонской области. Нет – не уйдет, что президент и подтвердил своим указом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указ президента об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
«Такая процедура уже действует для граждан Украины, которые проживают в Донбассе, – в ДНР и ЛНР. Тогда почему она не действует для территорий, которые с точки зрения Русского мира мало чем отличаются от Донбасса?» – риторически спрашивает политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.
«Такой была несправедливость 2014 года – ДНР и ЛНР получили независимость, пусть и на ограниченной территории, а Одесская, Херсонская, Харьковская области не получили. Восстания на этих территориях были подавлены. Но эти восточные области – тоже часть Русского мира. Русский мир внимательно относится к своим соотечественникам, к людям, которые близки ему по культуре и духу», – напоминает политолог.
Комментируя предположение депутата Госдумы Виктора Водолацкого о том, что российское гражданство на освобожденных территориях захотят получить не менее 70% жителей, Баширов расценил эту оценку как правдоподобную. «Правда, для части желающих будет трудно физически получить паспорт России. Когда началась специальная военная операция, часть жителей Херсонской и Запорожской областей уехали вглубь территории, которую контролирует Киев. Этим людям сейчас трудно попасть в Россию или вернуться в свою область. Этой категории людей придется подождать. А из тех, кто остались в регионах, думаю, даже не 70% пойдут за российскими паспортами, а гораздо больше», – предположил Баширов.
В среду президент Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. При этотм заместитель военно-гражданской администрации соседней Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонцы уже активно оформляют российское гражданство. «Уже около 5–7% имеют гражданство РФ на территории Херсонской области. Многие просто боятся нацистских лозунгов. Если убрать с повестки дня [этот вопрос], все 90% станут в очередь», – цитирует Стремоусова ТАСС.
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Путин: Россия становится сильнее из-за санкций
Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия не намерена сама себя отрезать от технологий развитых стран, передает ТАСС.
«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично — невозможно», – пояснил российский лидер.
Путин добавил, что если Россия сама себя «какой-то стеной не будет отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет».
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Путин навестил раненых на Украине в военном госпитале в Москве
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Президент России Владимир Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пообщался с бойцами. Президентский график «позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства собирается навестить раненых, «постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин пообещал Драги помочь с поставками продовольствия при снятии санкций с России
Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры «обстоятельно рассмотрели» положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Президент отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. «Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», – добавили в Кремле.
Ранее в разговоре Путин раскрыл Драги детали налаживания мирной жизни в Донбассе.
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Путин: Ко всем участникам спецоперации на Украине нужно относиться как к героям
Необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
«Вне зависимости от того, какие у них (участников СВО – прим. ВЗГЛЯД) будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои, именно так: каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
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Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
Президенту Владимиру Путину доверяют 81,3% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 81,3% респондентов. При этом деятельность Путина одобряют 78,4% опрошенных, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,8%, а его работу одобряют 52,5% респондентов.
Опрос проводился методом телефонного интервью 16-22 мая среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
В начале мая опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%.
Путин назвал блестящей работу десантников в ходе спецоперации
Российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.
«Десантники работают блестяще, но без пехоты невозможно, все успехи закрепляет пехота», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства пообщался с лечащимися в госпитале после ранений военнослужащими, он поговорил с военными об их здоровье и службе.
У некоторых президент спросил, планируют ли те служить дальше, и получил утвердительные ответы. Один из военнослужащих на вопрос о том, как настроение у них, сказал, что «позитивное, все настроены работать».
«Когда выпишусь, вернусь товарищам помогать, там остались у меня», – добавил другой военный.
«Не спеши, спешить не надо», – сказал ему Путин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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